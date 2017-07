Catehismul speranței (XIX): Profeții anti-corupție

Amos s-a născut la Tecoa, la 10 km de Betleem. Om simplu și harnic, se ocupa cu cultivarea sicomorilor. A fost un profet care a înfierat corupția, iar acest lucru nu i-a adus mulți prieteni. Profeții sunt DNA-ul divin, reprezentanții Alianței. Toți corupții sunt vinovați și vor fi pedepsiți. Având un oarecare confort economic, corupții nu mai țineau seama de mesajul profetului, ci îl ignorau, ca azi. De fapt, îl refuzau pe Dumnezeu. Nu Îl negau, Îl înțelegeau, dar nu Îl acceptau în viața lor. Scopul profețiilor este îndepărtarea nedreptăților din viața noastră. În țară nu mai era război la granițe. Oamenii nu mai erau uniți împotriva unui dușman comun, ci erau dezbinați din dorința de a poseda fiecare cât mai multă bogăție.

De știut, știau cu toții care sunt îndatoririle față de cei nevoiași, doar că nu respectau Cartea Levitic. Nemaiavând un dușman din exterior, oamenii devin proprii lor dușmani. Au uitat cât de greu au dus-o ei înșiși cu doar puțini ani înainte și nu mai empatizau cu săracii deloc. Au uitat repede de unde au plecat. Bogăția le-a corupt sufletul.

Singura salvare este la Dumnezeu. Iar Acesta acționează prin profetul Amos, pentru cine are urechi de auzit. Mesajul este deosebit de actual: Bogăția obturează accesul la lumină și sporește întunericul. Principalul obstacol este banul. Dacă ai reușit să scapi de această problemă, ai scăpat de toate problemele, poți să slujești lui Dumnezeu și oamenilor. Însă majoritatea se complace în negare și în auto-justificare. La Judecată, nu va ține nici o scuză: fie ești lumină, fie nu ești. Fie ai avut iubire de săraci, fie nu ai avut. Fie te-ai pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu, fie nu te-ai pregătit. Profetul nu acționează în satul natal din sud, ci în nord, pentru ca oamenii să primească mai bine mesajul, deoarece nici un profet nu este bine primit în satul lui. Amos vorbește despre o nouă șansă, pe care Tatăl o acordă fiilor neascultători: Căutați-Mă și veți fi vii!

Corupția este putrefacție, stare de abatere de la datorie, de la cinste, de la normalitate, este depravare, desfrânare, idolatrie. Războiul nostru împotriva corupției este patriotism și autoapărare. Corupția va ruina întreaga civilizație, sporind doar trădarea și minciuna. Este singurul rău mai mare decât prostituția. Marile imperii au sucombat din interior, din cauza depravării, nu a pericolului extern. Vrem să ne curățăm de depravare, Doamne, arată-ne cum*! Dacă un păgân ar vedea corupția noastră, s-ar mai converti el la creștinism**?! Sau dacă este deja este botezat, nu s-ar sminti el extrem de tare?! Echilibrul lumii moderne este o iluzie***, o înșelare. Singura soluție este ca inima să fie mișcată de Cuvânt, să nu rămână învârtoșată.

Profețiile vizează tocmai restaurarea, redobândirea a ceva ce fusese pierdut. În prezent, ni se făgăduiește că vom primi în viitor ceva ce am avut în trecut, dar am pierdut. Omul însingurat este corupt, în tendința de a înlocui comuniunea personală cu materie, cât mai multă materie. Omul corupt uită definitiv Cine este sursa lui de putere și de lumină și se zbate în neputință și în întuneric. Cuvântul nu încolțește într-o inimă coruptă. La Cină, Stăpânul își aduce aminte de paharnici. Prin Mâncare, omul scapă de depravare. Nu există automântuire. Corupția sleiește orice elan. Corupția este inutilă: După Cină, omul nu mai are nevoie de altă hrană, de alte provizii de rezervă. Hristos este Pâinea care hrănește o lume întreagă. Lumea se degradează, devine tot mai coruptă, pentru că îi lipsește cunoașterea Evangheliei. Corupții habar nu au despre Cuvânt. Corupția este o spurcare a sufletelor, o urâciune. A fi necurat înseamnă a fi fără har.

Fericit este acela prin care corupția nu vine! Fericit cel care nu Îl ascultă pe Dumnezeu doar cu o ureche! Fericit este cel lipsit de nostalgia castraveților egipteni (Numerii 11,5)! Fericit este cel nemușcat de șarpe! Fericit este cel neamăgit de ținte false! Fericit cel care crede în iertarea oferită de Dumnezeu! Fericit cel ce lucrează împreună cu Dumnezeu și va trăi o veșnicie împreună cu El! Fericit cel ce iubește pe Domnul din toată inima sa! Fericit cel ce se păzește să nu cadă în cursă! Fericit cel ce miluiește pe sărac! Fericit cel ce nu bagatelizează iubirea! Fericit cel ce nu nedreptățește pe cel ce muncește cu plată (Deuteronom 24, 14)! Fericit este cel familiarizat cu conținutul Sfintei Scripturi!

Marius MATEI

