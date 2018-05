Caută și vei afla (V): Tendințe periculoase

Scriitorul Cristian Fulaș declară într-un interviu recent că anormalitatea tinde să devină regulă, iar excesul tinde să devină regula după care se întâmplă lucrurile. Merită să citiți cartea Fâșii de rușine, o radiografie a societății însingurate. Vedem cum nu doar o persoană sau un lucru ne poate domina viața, ci chiar și o idee. Este o adicție extrem de stresantă, ce garantează exclusiv nefericirea. Omul suferă, pentru că îi lipsește dragostea. Toate visele i se spulberă, mulți îl privesc ca pe un ratat. Cine mai salvează omul? Poate aflăm răspunsul în altă carte (proze scurte) a tânărului scriitor, Cei frumoși și cei buni. Starea de fapt anormală nu este definitivă. Cine vrea, scapă. Cine caută ieșirea de urgență, scapă de incendiu.

Încă nu e prea târziu. Ce nu ai învățat de mic, poți învăța la maturitate. Drumul spre fericire presupune hotărâre, efort și timp. Motivația este anticiparea unei bucurii: se întrevede o răsplată în viitor. Știi că albinele nu se așează decât pe flori bogate în nectar (procedează la fel cu anturajul). Știi că alcoolicul urăște alcoolul, dar merge prin viscol să și-l procure (dependența ucide).

Tendința de a vorbi urât despre frumos nu pot să o înțeleg nicicum. Și cred că nu sunt singurul. M-am documentat serios zilele acestea despre Muntele Athos. Nu sunt vrednic să ajung acolo, dar vreau să filtrez informațiile pentru un prieten. Am rămas stupefiat de ceea ce am citit și am auzit. E dificil să discern adevărul de exagerare. Astfel de legende auzisem de mulți ani, dar mereu am zis că sunt fabulații.

E cert că nu poți merge acolo oricum, ca la piscină. E clar că ai nevoie de o pregătire duhovnicească prealabilă, ca să nu mergi degeaba. E clar că ai nevoie de condiție fizică (cel mai mult m-au smintit veștile despre accidentele pe traseul montan, parcă relatau ultimul sezon din Indiana Jones). Depinde totul de scopul (și durata) vizitei. Depinde ce cauți acolo, exact aceea vei găsi. S-ar putea să găsești sfințenia și reacția ta să fie imprevizibilă. S-ar putea să găsești smerenia și mândria ta să ardă.

Marius MATEI