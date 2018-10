CE CÂȘTIGI ATUNCI CÂND EȘUEZI

Uneori totul. Istoria mântuirii noastre e plină de eșecuri, începând cu Răstignirea. Ce eșec! Învățătorul omorât împreună cu criminalii, ucenicii îngroziți și ascunși, câteva femei bărbate alături de El și de cadavrul sfârtecat. De unde să mai vină vreo lumină? Evident, din chiar trupul mort! Doar că Apostolilor nu le-a fost atât de evident… Vin apoi martirii. Arși, decapitați, răstigniți, înecați, îngropați de vii, străpunși de săgeți sau sulițe, mâncați de fiare în spectacole de circ. De unde putea să mai vină vreo salvare? Cine să mai mântuiască suflarea creștină de urgia unor împărați hotărâți să o șteargă de pe fața pământului? Ei bine, chiar ei, cei uciși. Și au făcut-o! Eu nu cred că a fost întâmplător semnul crucii apărut minunat pe cer Sfântului Constantin cel Mare. Un semn și un sfat – „In hoc signo vinces!” (Prin acest semn vei învinge!). Şi a învins şi a eliberat creştinismul de teroarea imperială. Vin acum în vremurile noi. Cine mai credea, în anii dictaturii, că teroarea comunistă are vreun sfârşit? Cine se mai aştepta la vreo izbăvire în iadul de la Piteşti? Cine să mai mântuiască suflarea creştină românească de prigoana atee? Ei bine, chiar ei, întemniţaţii, dispreţuiţii, lepădaţii acestei lumi al cărui chip (întotdeauna) va trece!

În orice moarte a creştinilor este ascunsă o înviere. Am pierdut un referendum, unii spun la un scor de răsunet. Dar am câştigat, pentru prima oară în aceşti aproape 30 de ani de tranziţie, o dezbatere. Ne-au blocat aproape toate canalele media, dar prin canalele de socializare am reuşit, fapt fără precedent, să le atragem atenţia semenilor noştri că din Vest nu vin numai idei generoase şi tehnologie sofisticată, ci şi o dictatură care acum se plămădeşte sub ochii noştri – dictatura corectitudinii politice, a toleranţei intolerante, a progresiştilor anticreştini. Şi nici măcar nu e nouă, ci un avatar al marxismului. Până la acest referendum niciodată nu a fost luată în discuţie situaţia creştinilor apuseni care sunt exmatriculaţi din şcoli, daţi afară de la slujbele lor sau pur şi simplu amendaţi şi ridiculizaţi pentru simplul fapt că mărturisesc viziunea Scripturii în privinţa păcatelor homosexuale. Desigur, nu ne-au luat în seamă toţi românii, pentru că împotriva noastră s-a dus o campanie de dezinformare de proporţii şi cu instrumente mult superioare celor pe care noi le aveam. Poporul a fost minţit deliberat. Nu-i nimic, nu ne-au luat în seamă acum, o vor face în viitor. Lupta noastră pentru libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţă de abia acum începe. Câteodată, atunci când pierzi, câştigi. Victoria noastră, ca ortodocşi, este Crucea. Altă cale nu avem.

Cristian Curte