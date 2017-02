Credința nu e un job part-time

O explozie are loc in sufletul celui se agata de rautate. O distrugere a sperantei si o anihilare temporare a luminii. Ruinele pot fi reconstruite. Noul palat poate fi mai semet decat primul, daca se construieste alta fundatie. Pe alte principii. Renastem din propria cenusa. Ne transformam. Devenim altii, ramanand aceiasi.

Acuzatiile rautacioase la adresa unui crestin pot fi usor demontate atunci cand botezatul nu are nimic de ascuns. Poate fi judecat azi, el are constiinta impacata. Greselile trecute au fost sterse cu buretele in urma marturisirii adanci.

Pamantenii au un singur Soare care imprastie razele iubirii peste ei. Unii aleg sa se ascunda in nori de paie, altii exalta in caldura iubirii. Unii raman imbufnati si innorati, altii devin sori.

Credinta nu poate fi parasita in somaj tehnic, nu este un job part-time sau un concurs reality show. Este un mod de a trai alaturi de Iubire, de Iertare, de Vesnicie. E o provocare a vointei.

Parintele Arsenie Boca se roaga pentru noi: „Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ”.

Cu siguranta Martin Heidegger nu a fost primul, dar a zis-o cu convingere: doar Dumnezeu ne mai poate salva. Si nu vom muri, ne aminteste H.R. Patapievici, pentru ca Dumnezeu ne iubeste, aceasta este suprema revelatie. Apostolatul laic continua cu Brancusi: Eu ma aflu acum foarte aproape de Dumnezeu si nu mai trebuie decat sa intind mana spre El.

Credinta in Inviere este adevarata mangaiere in suferinta, in lupta cu ostenelile si cu greutatile vietii. Credem in eternitate. Iubim; facem loc celuilat in inima noastra. Nimic nu ne este mai de folos decat spiritul; pentru el a murit Mesia.

Pr. Marius MATEI