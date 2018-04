In cursul diminetii Invierii, vom lua o hotarare, care ne va modifica intreg programul (in locul patimilor, vom pune virtutile). Cum as putea trai fara Mesia Inviat?! Paradoxal, Cel fara de moarte este pus in mormant! Si zice Cartea Triodului: Mormantul cuprinde pe Cel ce cuprinde faptura cu palma. In fata lui Pilat, Iisus tace; dar cand e vorba sa ne apere de cel rau, Iisus vorbeste. Dumnezeu Se scoala din morti, pentru a veni in ajutorul nostru (Psalmul 43, 28). Foarte mult si-a dorit Mesia sa petreaca acest Paste cu noi (Luca 22, 15). Drept raspuns, nu vom ramane crestini de plastic. Cel rau nu isi va mai face birou in inima noastra (E. Frandes). Sangele lui Hristos picura pe pamant! Agonia Crucii inseamna dragoste pentru noi. Ne luminam praznuind Invierea. Iertam toate pentru Inviere. Praznuim omorarea mortii. Dar si inceputul unei alte vieti, vesnice. Inviaza Dumnezeu! (Psalmul 67) Nu ridiculizam si nu (mai) bagatelizam Vestea cea Buna: Dumnezeu vrea sa imparta vesnicia! Cu cine credeti? Cu noi, desigur. Bunatatile Sale ceresti vor fi nesfarsite, nenumarate si nespus de placute. Hrisostomul ne da mesajul clar: „Inviat-a Hristos si viata stapaneste!”



Sentimentele contradictorii aduc tulburare; lipsa confuziei insa linisteste. Prudenta interogatiilor asigura evitarea conflictelor. Sfanta Cruce scoasa din Sfantul Altar in Joia Mare: o invitatie sa ne urcam pe ea, fara regrete lumesti. Cele 12 Evanghelii: cenusa, introspectie, lumina!



Presupusa forma intelectuala (deosebita) nu e suficienta pentru fericire; e nevoie de un crampei de curcubeu.

Marius Matei