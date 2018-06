Dinastia sfinților moștenește veșnicia

Auzind de sfinți, dracii tremură. Auzind de lumină, întunericul se risipește. Auzind de înviere, moartea se dizolvă. Dracii tremură la auzirea numelui sfinților în fiecare acatist. Să îi cutremurăm, ca să nu se poate apropia deloc. Cu cât ne vom ruga mai mult sfinților, cu atât vom simți mai mult harul prezent în viața noastră. Sfinții ne descoperă o bucurie ce părea ascunsă. Sfinții ne eliberează din infernul neiubirii. Ne învață cum să iubim, astfel încât să scăpăm de durere. Cea mai plină de iubire lecție este să învățăm cine sunt sfinții pentru noi. Nu există credință dreaptă fără sfinți. Dacă am petrece în curățenie morală, ne-ar hrăni îngerii. Cu ajutorul sfinților, am scăpa mai ușor de pericole.

Totul este rânduit de Dumnezeu, fiecare convertire, fiecare bucurie, fiecare mântuire. Noi nu facem lucrarea noastră, noi suntem parte din lucrarea Lui. Tot ceea ce rânduiește El pentru noi este spre binele nostru, în vederea mântuirii. Prin înviere, vom fi izbăviți de păcatul închipuirii, de toate halucinațiile și hipnozele neputincioase. Lumina învierii clarifică planul divin, limpezește inima. Dar abia harul echilibrează. Iubirea nu îngăduie nici sclavagismul, nici dictatura. Tot ceea ce Dumnezeu rânduiește, o face doar dintr-o foarte mare iubire. Dacă bărbaților nu le plac femeile interesate material, cu atât mai puțin lui Dumnezeu îi plac astfel de persoane (fie femei, fie bărbați). Pentru a face parte din planul divin și a beneficia de ajutorul sfinților, avem de rezolvat la început problema raportării personale la bani.

Suntem scăpați din primejdie de moarte. Vrem recuperarea vieții confiscate de lume. Vrem prietenia sfinților. Inima lor ascultă voia divină. Sfinții anunță Împărăția și contribuie la realizarea ei. Sfințenia poate schimba lumea disperată. Ne refugiem în Dumnezeu, pentru a beneficia de veșnicia Lui. Ne unim rugăciunea cu rugăciunile sfinților. Vrem să Îl simțim pe Dumnezeu ca pe o Realitate vie, El este singura noastră comoară. Sfinții sunt înfrumusețați prin smerenie. Ei nu vor nicidecum să se evidențieze. Strategia plină de confuzie a dracilor este dejucată de sfinți. Bucurați-vă, sfinților, locuitori ai mitropoliei de Sus! Bucurați-vă, suflete inundate de veșnicie! Bucurați-vă, că veșnicia este o moștenire, nu o captură!

Nepunând preț pe lume, sfinții și-au păstrat viața întru veșnicie, nu ca pe o rezervă, ci ca o implicare sigură. Cuvântul păcii mesianice își află loc în ei. Ne ajută să prindem curaj, să nu lenevim, să nu acaparăm, să mai lăsăm și pe alții. Sfinții îmblânzesc lumea cu frumusețea binelui. Înțelepciunea lor amintește conștiinței noastre de singurul lucru trebuincios.

Bucurați-vă, diamante ale răbdării!

Bucurați-vă, că vă milostiviți de noi, industrializații!

Bucurați-vă, că ne eliberați din lagărul tristeții!

Bucurați-vă, că societalul nu v-a amăgit!

preot Marius Matei