Doxologie (II)

Nu e doar posibil, e sigur chiar: vom lua o hotarare cu privire la ruperea unor relatii. A acelor relatii care ne fura unica Relatie autentica.

Vom divorta de toate prieteniile paguboase. Vom fi treji, voiosi, vom evita contactele cu anturajul diabolesc. Si ne vom apara de trecut prin rugaciune. Planurile noastre sunt deja incununate de succes, pentru ca se inscriu in Planul vesnic. Vom avea rabdare, speranta si elan. Si vom munci in echipa, alaturi de sfinti. Seriozitatea noastra este deja apreciata de catre Cine trebuie. Nu este exclus sa ni se propuna o marire de har, o marire de bucurie, o inaintare in fericire. Nu facem noiscenarii, stie El scenariul, noi facem ascultare, fara rabat de la legea iubirii. Investitia in iubire este pe termen atat de lung, ca nu poate fi contabilizat/a (nici timpul, nici investitia). Profitam de conjunctura pozitiva creata prin Jertfa lui Dumnezeu.

Nu vrem sanse sa ne afirmam, in inteles strict uman. Recitim cat de des putem Evanghelia dupa Ioan, ca sa vedem ce a vrut Iisus sa spuna, ce a vrut sa faca si a facut, ce stare a vrut sa transmita. El nu ne trimite sa colectam donatii pentru sinagoga, ci sa saram lumea, sa ii dam gust. Prin viata noastra, dam slava Tatalui, in Fiul, prin Sfantul Duh. Avem zilnic discutii cu sfintii nostri iubiti, asa rezolvam truda noastra, in parteneriat cu triumfatorii. Nu ne dezarmeaza invidia altora, ci asta doar ne confirma ca suntem pe drumul cel bun, nu ni se urca la cap, nu renuntam la metoda. De situatia financiara nu este niciodata momentul sa ne ocupam. Ocupandu-ne de mantuire, avem tot ce ne este necesar pentru fericire. Certificat de inviere este un document oficial, parafat prin sangele divin zi de zi in liturghie.

Paraclisele sfintilor sunt cele mai avantajoase colaborari pentru noi, luptatorii. Pentru fericirea noastra, nu este indicat sa ne contrazicem cu nici unul dintre casnicii Mirelui. Sunt rudele noastre „mai in varsta”, care intermediaza reintregirea familiei. Cel mai indraznet proiect este mantuirea; il putem realiza doar impreuna cu Dumnezeu si cu sfintii Lui. Azi este cea mai prielnica zi pentru schimbarea modului de viata, pentru alungarea dietei nocive si a lipsei de miscare. De azi, viata noastra devine o continua pregatire pentru a ne impartasi cu Sfintele Taine. Nu e suficient sa ne pregatim o singura zi, superficial. Daca stiu ca duminica viitoare ma voi impartasi, voi fi mai atent ce mananc, ce vorbesc, ce gandesc, cum actionez, cum imi fac agenda pentru sfarsitul de saptamana. Si voi fi prezent, negresit, la biserica (chiar daca nu am 40 de ani si nu sunt parohul, cum zice anecdota).

Exista si distractie serioasa. Fara sa fim morocanosi, vom renunta la chilipirurile efemere, pentru a primi cununa vesniciei. Avem prieteni in cer care ne sustin. Eventualele probleme de sanatate nu inseamna ca nu vom fi premiati, dimpotriva. Relatiile statornice cu ingerii le vom consolida doar prin sinceritate. Numai un om care nu minte poate cunoaste Adevarul. Nu Il tradam pe Invatatorul inlabirintul de copaci, cum a facut Iuda. Sa luam in stapanire binecuvantarea divina, mai mult ca pana in secunda asta. Pentru a primi binecuvantarea, este nevoie si de munca noastra in ogorul Lui.

Uneori, ne lenevim sa luam in stapanire Tara promisa! Prea stam cu mainile in buzunare, in loc sa facem metanii. Dumnezeu este deosebit de atent cu fiecare semintie, cu fiecare persoana; iar cand fugim in desert, chiar si acolo El ne asteapta. Ascultarea noastra va fi rasplatita cu generozitate de catre Dumnezeu. Sa dam dovada de credinciosie. Sa dam dovada ca suntem copiii Lui. Este nevoie sa Il gasim pe Dumnezeu in noi insine, nu in risiprea lumii. Numai sufletul nostru reproduce arhetipul divin. Vom hrani sufletul prin ruga multa, nu il vom infometa. Doar paganii polemizeaza (carcotesc) „de ce actioneaza Dumnezeu asa si nu altfel”. Ioan Hrisostom indemna la fiecare predica la milostenie, fiind supranumit si Ioan cel Milostiv. Aceeasi povata spre neagonisire si caritate e valabila si pentru noi.

Nu ne educam copiii in spirit pagan. Nu ne educam copiii sa caute slava desarta a lumii. Si nu intram in controverse lumesti, care nu fac decat sa sfasie. Crestinii au fost mereu ironizati, ciufuliti („bolnavi de irationalitate”, „saraci ignoranti”), dar nu au cedat. Au stiut ca daca pe Iisus L-au scuipat, atunci si cu ei vor proceda la fel. Taras intram in apa Botezului, sub povara pacatelor si iesim in stare de a zbura catre cer. Minunea asta se repeta la Spovedanie. Intram taras si iesim zburand. O zi fara slujire, o zi fara multumire, o zi fara lacrimi de pocainta esteo zi ratata. Cata vreme respectam legea iubirii, aplicam tratamentul euharistic si ne straduim sa luptam cu raul din noi, nu ne vom scufunda. Vom avea tonus duhovnicesc, nu vom fi apatici, nu vom posti de fatada. Sa ne rugam mai ales pentru cei ce refuza colacul de salvare. Omul zilei, irlandezul Richard Sheridan, este concludent: „Cea mai buna cale de a nu esua este sa te determini sa reusesti”. Dumnezeu asteapta sa imparta victoria cu noi…

Marius MATEI

