Strategia duhovniceasca impune sa atac brusc oastea potrivnica. Sa distrug patimile din fasa. Stiu ca Dumnezeu acorda importanta detaliilor din viata mea; nu pot ramane indiferent fata de aceste lucruri. Vreau sa Ii vorbesc in rugaciune, pentru ca intreg arborele meu genealogic sa fie scris in Cartea Vietii. Ce va scrie despre mine in Registrul lui Dumnezeu?! Ca am dat un singur pahar cu apa… Exista pericol sa fiu prea multumit cu viata pe care o duc, adica sa nu inaintez, sa ma plafonez, ca o echipa sportiva indragostita de propriul joc. Pot sa cuceresc Tara promisa! Nu vreau sa ma reintorc in sclavie… Sunt in desert, dar sper, gandindu-ma la strugurii din Tara promisa, nadajduiesc in viitor. Daca sunt impreuna cu Dumnezeu, deja formez o majoritate. Nu voi fi rasplatit de catre Dumnezeu dupa masura prestigiului omenesc, ci dupa cat de mult m-am straduit sa Il imit pe El. Iata ce trebuie sa fac: sa umblu intru totul pe calea lui Dumnezeu. El ma asteapta… Credinta mea trebuie sa fie mereu in stare de veghe. Iubesc sfaturile Monseniorului Vladimir Ghika („Scrieri spirituale”, Ecou transilvan, 2013):

Fericiti cei ce raspandesc bucurie din suferinta lor! Cei ce Il iubesc pe Dumnezeu nici nu se mai gandesc sa se intrebe daca sunt fericiti sau nu. Pentru cei ce iubesc ceea ce este greu de iubit, pamantul este mai mic, dar cerul este mai mare. Dumnezeu Se daruieste celor ce se daruiesc.

Domnul Iisus plange la mormantul lui Lazar, dar nu plange pe Cruce! Din ultimul vin a tinut Iisus sa faca primul Sange. Pentru a ne mantui, Iisus a luat infatisarea noastra; acum e timpul sa o luam noi pe a Lui! De la Iisus incoace stim ca nu exista alta Solutie decat iubirea.

Un preot nu poate cuteza sa Il sacrifice pe Iisus, daca nu s-a sacrificat mai intai el insusi cu adevarat. Ca sa Il intrezarim pe Dumnezeu, trebuie sa ne fi pierdut pe noi din vedere. Ca sa fie frumos, un suflet trebuie sa semene cu o biserica. Daca este bine sa Il astepti pe Dumnezeu, stiind si cum sa Il astepti, este cat se poate de rau sa-L faci sa te astepte.

Marius MATEI

