GATA CU JOACA, SĂ TRECEM LA TREABĂ!

Nici un moment nu mai trebuie să pierdem! Ceasornicul sănătăţii ticăie implacabil. Fiecare secundă e preţioasă, pentru că fiecare clipă e irepetabilă. Ca şi noi, fiecare din oamenii acestui pământ. Orice viaţă are un fuior, pe care omul însuşi îl lungeşte sau îl scurtează. Cum? Prin modul de a trăi, prin felul de a se hrăni, prin maniera în care se îngrijeşte de propria sănătate. Iar asta e o datorie sfântă: aceea de a nu-ţi bate joc de propriul organism, de propriul trup. Care trup ştim că „este vas al Duhului Sfânt”, loc ales de suflet pentru a vieţui pe pământ. Dar nu numai pe pământ, ci şi dincolo, în viaţa veşnică. Cu trupurile acestea vom învia la glasul trâmbiţei îngerului şi cu ele ne vom ridica întru veşnicie. Vom avea o înfăţişare în lumea îngerilor exact aşa cum suntem acum, dar transfiguraţi. Aşa ne vom şi recunoaşte unii pe alţii, aşa vom păşi în eternitate. Cu chipurile de azi, cu tot ceea ce am aflat şi am făcut bun în viaţă. Trupul nu poate fi dispreţuit, în el locuieşte sufletul, într-un fel el este casa lui Dumnezeu. Trupul-biserică, asta trebuie să avem în vedere permanent!

Dar orice biserică, orice casă se curăţă periodic. Nu trebuie lăsată murdăria să se aşeze prin colţuri. Din acest motiv e bine să fim atenţi cu noi înşine. Şi de aceea zic că exemplul călugăresc este unul al echilibrului, al bunei dispoziţii, al optimismului. Un om sănătos este optimist, este vesel. Iar un om credincios, care Îl are pe Dumnezeu în sufletul lui, are raiul „la purtător”. Aşadar, sănătate + credinţă = fericire. Avem credinţă? Avem sănătate? Dacă da, e perfect! Dacă nu, citim, ne informăm, vedem ce se poate schimba în viaţa noastră. Iar ceea ce ţineţi chiar acum în mână poate fi exact ghidul de care aveţi nevoie. Lectură plăcută, mântuire din plin!

