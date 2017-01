Draga Cezar,

Azi trebuie sa te laud (in crucea Domnului): te stapanesti in judecarea aproapelui. Te lupti cu carcotelile si nu cedezi. Rezisti prin rugaciune si te incarci cu liniste de Sus. Te indreptezi in fata Neatinsului si oglindesti Lumina in sufletul celui nejudecat. Nebarfindu-l, il faci sa isi puna o intrebare: daca eu nu am intotdeauna dreptate?

Cea mai buna predica e atitutinea fata de el: intelegatoare, nu inchizitoriala. Iubitoare, nu incruntata. Domnul nu iti cere sa iesi la pahar cu el, ci doar sa nu il judeci si sa te rogi pentru el. Sa nu te consideri mai bun ca el. Sa nu il persiflezi. Sa nu il ironizezi. Daca el continua sa te jigneasca profund, nu pune la inima. Apropie-ti inima de Domnul si El te va intari.

Nu te amagi: omul ce pare doar din exterior puternic are inima dormitanda. De vei iubi cele pamantesti, acelea le vei avea. De vei avea dor dupa cele ceresti, le vei obtine. Duhovnicescul iti intra in inima si se lupta pentru viata. Pamantescul iti sfarteca inima si te lasa parasit.

Esti pus la incercari, dar tu ai nadejde in Stapanul. Inima ta se indreapta mai mult spre vesnicie, iar nu spre mancare si bautura. Iti valorifici Sansa si nu ratezi Tinta. Pastrezi Regulile si nu vei fi in pierdere in nici o donatie. Bucura-te de fiecare lacrima a bucuriei rugii! Crede in Revelatie si nu pune la indoiala Cuvantul! Fa un buchet din simfonia bucuriilor tale!

Nu te lasa praduit de nimic ce este sumbru si Raiul va incepe aici, in inima Ta. Liturghiseste fata de aproapele neincetat; fa ascultare, chiar daca ai si alte vise. Pastreaza Bucuria, nu o lasa sa iti scape. Iubeste neconditionat si fii deschis. Nu oportunist, nu rigid, nu nervos sau mecanicist. Aceste incurajari sunt aripi care te ridica din noroiul intrigilor. Intoarce-te la psaltire si transforma-ti inima in paraclis.

Nu lasa pacatul sa te vateme si vei gasi bucuria credintei. Nu invidia, nu umbla cu tertipuri, ca sa nu iti pervertesti vointa. Alearga cu speranta si cu dragoste catre Tron si vei fi miluit. Renunta la falsitate si vei afla misterul convertirii. Cauta Imparatia mesianica, iar nu surogatele ieftine. Gaseste-ti linistea in cele spirituale, nu in cele lumesti (frumos ambalate). Ajutorul iti va veni numai de la Domnul.

Pastreaza comoara Duhului in inima ta. Fii bland si intelegator, nu te mania si nu exagera cu nimic. Bucura-te de starea ingereasca de usuratate a inimii. Daca nu vei pretui pacea si bucuria, un alt foc iti va cuprinde inima, dar unul necrutator, stingher, plin de amaraciune.

Marius MATEI