As crede si eu, daca tu (care pretinzi ca o faci), ai avea o fata de mantuit. Asta auzim de la fiecare sceptic (si pe buna dreptate). Uneori (dupa cum ne comportam), se pare ca Iisus ar fi spus: Dupa aerul vostru rigid, veti fi recunoscuti. E curios, intr-adevar, cum pentru un crestin, bucuria coexista cu mizeria si cu durerea. Dar aceasta bucurie e primita de la un Dumnezeu crucificat (zice Stan Rougier). Solutia: sa iubim, dar sa iubim in felul lui Iisus (nu in felul nostru).

Bucuria crestina are ceva deosebit: nimeni nu o poate lua de la noi.De fapt, Dumnezeu ne invita sa traim ca EL! Care este obstacolul: egoismul. Sau atasamentul de materie. Pentru a putea lucra, Dumnezeu trebuie sa gaseasca loc in noi.

Catisma dupa catisma, psalmii aduc bucuria. Dumnezeu ne umple de bucurie (Psalmul 125). Psalmii sunt proclamarea bucuriei. Crestinismul a triumfat prin bucurie si a inceput sa piarda lumea cand a pierdut bucuria (din martiri, crestinii au devenit persecutori).

Este bucuria eliberarii. Nu numai ca Razboiul s-a terminat!, dar si Am invins, fratilor! Motiv de bucurie pentru tine, azi: La Inaltare, Iisus devine nevazut in Palestina, pentru ca devine prezent peste tot! In inima intregii istorii (Alphonse Goetmann). Consecinta, la Ioan 15: Bucuria lui Dumnezeu e deplina in noi.

Marius MATEI