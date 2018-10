Prospețimea mesajului creștin

Ce îi mai spune unui tânăr de azi mesajul adus acum două milenii de Sfântul Apostol Andrei? Cum i se comunică acest mesaj, astfel încât să nu apară asperități majore pe parcurs?

Atitudinea de a blama nu este caracteristică creștinilor. Aceștia sunt toleranți, fără ură, fără antipatie (sau cel puțin așa li se cere să fie tocmai prin mesajul inițial, de acum două milenii). Tânărul de azi tinde să se integreze bine în lumea informațională și pretinde aceleași standarde pentru universul spiritual. Doar că acest lucru nu este posibil. Accesul în taina mare a creștinismului nu se poate face după modelul secularismului, al facilului. Resemnat în fața acestui adevăr, tânărul poate deveni indiferent, nu neapărat ostil (sau cel puțin nu de la început).

Pentru unii tineri, mesajul Sfântul Andrei este necunoscut. Dincolo de tertipuri profesioniste de manipulare, trebuie să recunoaștem realitatea. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Suntem mai puțini decât credeam, dar acest lucru nu este neapărat descurajator. Nici apostolii nu ar fi luat mai mult de o cincime în epoca lor în nici o inițiativă civică. Dimpotrivă, era scoși în afara legii, desculți, flămânzi, bătuți, dar bucuroși că pot duce vestea mai departe. Fără să facă nici o strategie omenească, ci bazându-se pe credință puternică, pe har prisositor și pe fapte bune zilnice.

Tocmai acestea trei lipsesc azi. Lipsește credința apostolică, harul se retrage din cauza decadenței, iar faptele sunt mascate sub amprenta cotidianului banal. Acestea trei mai reprezintă o vocație pentru o minoritate (și nu aș zice din păcate). Cred că suntem dezamăgiți doar pentru că ne-am amăgit singuri sau/și ne-am lăsat amăgiți de alții de decenii încoace, încât generația noastră aproape că și-a pierdut reperele. Auzim și repetăm aceleași clișee, vestim bucuria plini de tristețe și de griji. Cu alte cuvinte, nu suntem credibili.

Este vorba doar pe momentul în care plătim pentru neglijență. Sunt amenzi precum cele din trafic, doar că încasate toate odată. Iar soluția este tot Sfântul Andrei, originalitatea și credibilitatea mesajului apostolului-pescar. Mesajul se transmite prin iubire, nu prin informații academice. Prin slujire, nu prin profit. Prin implicare, nu prin lașitate. Sigur, oferta lumii a părut (mereu) mai tentantă pentru cei mai mulți, dar Biserica și-a continuat drumul spre veșnicia, neforțând pe nimeni să se alăture turmei (excepțiile nu sunt relevante la scara istoriei).

Poate ne vom trezi că nu suntem atâtea milioane câte doream să fi fost, deci, e nevoie de mai multe biserici pline de suflet, de șantiere ale mântuirii, de slujire plină de râvnă. Poate nu e nevoie să construim excesiv de mult (nu zic să nu mai construim deloc). Acum să administrăm ce am construim și să nu mai cerem decât credință. Poate este momentul să ne rupem de absolut tot ce – deși nu ne compromite – trezește bănuieli inutile. Poate este momentul să ne facem singuri curățenie, să promovăm oameni de valoare în funcții de decizie, ca să nu ne subminăm singuri.

E timpul să revenim la mesajul inițial al Sfântului Andrei, la simplitate, la picioare desculțe, la familii cu copii mulți. De foame nu va muri nimeni, doar va scăpa de răsfăț, de tot ceea ce este inutil și chiar dăunător. E bine că bisericile sunt pline, e o mare binecuvântare. Creștinii practicanți primesc mesajul, sunt lămuriți, sunt (cât de cât) edificați. Cei care ocolesc Biserica însă se privează tocmai de acest mesaj. Îi iertăm, pentru că nu știu ce fac. Cumva vom găsi o cale de a avea acces și la ei. Nu mai e vorba de metode pastorale, ci de jertfă. Abia când vor vedea că noi credem fără să fim plătiți pentru asta și suntem gata să și suferim pentru adevărul mesajului, abia atunci o parte dintre ei vor începe să își pună întrebări (lucru verificat de sute de ori în istorie).

Urmează o perioadă de retragere spirituală. Cred că în cetate sunt mulți clovni și singura variantă este liniștirea. Este o regrupare. Iar când vom fi întăriți, ne vom întoarce cu un mesaj vechi, dar plin de prospețime. Mântuirea se oferă tuturor, nu doar unui procent. Nici în Antiohia Sfântului Ioan Gură de Aur lucrurile nu erau mai încurajatoare statistic, dar nu a contat. Fuga după țarini nu sădește nici o virtute, zicea sfântul antiohian. Când noi vom redescoperi mesajul, vom putea să îl împărtășim și altora.

Este cert că omul lucrează fie la propria mântuire, fie la propria damnare. Este cert că Dumnezeu a creat omul și i-a arătat calea spre mântuirea: înfăptuirea binelui. Este cert că primul pas spre fericire este dorirea cunoașterii adevărului despre Dumnezeu. Este cert că limba Scripturii nu îmbătrânește, ci ne cheamă să ne angajăm de partea lui Dumnezeu. Decăderea vine din trufie. Prea ne-am lăudat cu câtă misiune facem, în loc să fim conștienți că ne facem doar datoria, nimic mai mult. Și există un pericolul mai mare decât oricare altul: pesimismul (deznădejdea). Nu am pierdut nimic, nu am câștigat nimic, doar am aflat că trenul circulă aproape gol, iar noi credeam că e foarte aglomerat.

Marius Matei