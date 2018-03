Rescript 13

Suntem tot mai obosiți. Această stare duce la nervozitate. Ritmul nu ni-l impune nimeni. Putem face modificări esențiale, chiar urgent. Putem să nu ne mai îngrijorăm pentru fleacuri. Părintele Sorin Mihalache este sigur că are grijă Creatorul de toate.

Are grijă să nu fie prea puține stele (căldura produsă ar fi insuficientă pentru întreținerea vieții). Are grijă să nu fie prea multe stele (interacțiunile mareice ar perturba orbita planetei). Are grijă ca perioada de rotație să nu fie prea scurtă (viteza vânturilor atmosferice ar fi prea mare). Are grijă ca grosimea scoarței să nu fie mai subțire (activitatea vulcanică și tectonică ar fi prea intensă). Are grijă ca distanța față de Jupiter să nu fie mai mare (risc de coliziune cu asteroizi). Are grijă ca aportul de gaze și praf să fie suficient pentru a alimenta formarea continuă de stele. Are grijă ca supernovele să erupă destul de departe, astfel încât viața să nu fie exterminată de radiații.

La Matei Corvin, doi tineri umblau azi pe picioroange, închipuind parcă traseul nostru pe catalige prin noroi, deasupra șerpilor.

Acesta este Hristos: Răscumpărătorul! Nu ați înțeles? Momentul în care scapi de datorie și te bucuri de victorie este Hristos. Momentul în care ești gata să faci totul pentru bucuria veșnică. Momentul în care realizezi că nu poți fi fericit decât împlinind poruncile Lui. Momentul în care veșnicia se interpune între tine și scopul tău, nu scopul se interpune între tine și veșnicie. Momentul în care îți dai seama că minunea reprezintă firescul Lui. Momentul în care renunți la vorbele de mântuială, în favoarea celor de mântuire.

Biserica este tranșeea unde începi să îți trăiești viața. Este locul primirii entuziaste a lui Hristos. Este momentul în care te eliberezi de rigiditate. Este locul în care renunți la ideea de a deveni un Che Guevara în domeniul tău. Este momentul în care te gândești la pace, nu la scenarii conflictuale. Este locul unde primim ajutorul Fraților emigrați în altă Țară. Este momentul divorțului de haosul moral. Este locul în care nu te simți vulnerabil din cauza panicii semănată de alții. Este momentul în care nu te simți destabilizat de nici o putere ostilă. Este locul în care nu te simți erodat de incertitudini. Este momentul în care te predai cu totul Eliberatorului. Este locul în care închei definitiv subiectul legat de nefericire.

Este momentul în care nu mai ești deloc confuz. Este locul în care nu mai cauți satisfacții extravagante. Este momentul în care cheltuiești multă energie pentru a repara stricăciunile sufletului. Este locul potrivit unde îți poți îndrepta greșelile. Este momentul în care nu te mai enervezi din cauza dificultăților. Este locul în care nu mai ai impresia că totul eșuează. Este momentul în care nimic nu te împiedică să fii fericit. Este locul în care te vindeci de nerăbdare. Este momentul în care nu te mai îngrijorezi că nu decurge totul cum te așteptai inițial. Este locul în care nu refuzi propunerea de colaborare din partea sfinților.