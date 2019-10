Editoriale Reset. Agendă catehetică despre sfinți și animale (II) Marius Matei Share









Omul a creat multe legende înfricoșatoare despre crotali, doar pentru că a uitat adevărul despre sfinți. Merge cu cortul în deșert și spune povești despre monstrul Gila, în loc să privegheze la o mânăstire din oază. Vizitează muzee cu șerpi cu clopoței și – în îndărătnicia lui – nu se lasă ghidat de sfânt. Recent am fost la Rohia. Pe lângă casa scriitorului, mai poți vedea o căprioară. Pelerinii se buluceau la Bambi și în biserică făceau doar poze japoneze. Legea divină este legea vieții. Când omul nu o respectă, se autodistruge. Copiii știu mai multe despre șarpele stacojiu din Arizona decât despre sfântul Efrem de Arizona. Se poate vedea acest lucru comparând căutările de pe internet în legătură cu aceste două teme. Omul imploră șarpele se fie mușcați și apoi plâng că au fost mușcați. Azi trăim o confuzie fără precedent, o tornadă care vrea să măture tot ce ține de sfințenie. Bestiile sunt mai sărbătorite ca niciodată, începând de la grădiniță. Omul trece prin încercări dificile din cauza propriilor păcate, zice sfântul deșertului. Veninul conține toxine care afectează sistemul nervos, dar omul nu vrea nici antidotul. Se întâmplă multe minuni pe care nu le sesizăm. Mereu ceva ne distrage atenția. Ceva ce ne hrănește slava deșartă și ne afectează memoria, încât uităm că suntem doar nuci seci, nu avem nici un merit. Uităm să fim mereu cu pașaportul în mână, gata de îmbarcare. Șarpele se plimbă printre vizuini și atacă unde vede o slăbiciune, un punct nevralgic. Șopârla cu mărgele este colorată, nu se poate camufla, dar tot știe să se ascundă cu viclenie. Și are o armă: veninul. Omul plin de venin nu se mai poate ruga. În orbirea lui, nu mai vede că Gila este un monstru, chiar dacă de dimensiuni reduse. Șarpele Asmodeu – care o ispitise pe Eva – nu era mai mare. Deși este un loc arid, dur, ostil, mulți vor să imigreze în Australia, fosta închisoare britanică gigantică, doar pentru iluzia hedonistă a unui paradis terestru. Mai puțin de 1% au auzit de sfântul cangurilor. Australia găzduiește cele mai multe cămile din lume, dar și cei mai puțini sfinți. Este în cea mai mare parte nelocuită, deși are zece mii de plaje. Melbourne este al doilea oraș grecesc din lume, după Atena. Majoritatea au venit aici încă din 1850, fugind de furia otomană. Al doilea mare val a fost cel din 1920, după masacrul din Smirna. Sfântul cangurilor este cunoscut mai ales ca pacificator. Și pentru remarca onestă cum că cei ce cred sunt ironizați. Cel ce crede se smerește. Cel ce se smerește se îmblânzește. Cel ce se îmblânzește păzește poruncile. Cel ce păzește poruncile se luminează. Poate nu conștientizează tot timpul, dar omul primește toată viața invitații la întâlnire. Dumnezeu este prezent de la dansul frunzei la adierea de vânt, de la jocul unui copil la lacrima unei mame. Ce ne lipsește pentru a înțelege? O viață curată! În luptă cu murdăria, simțim cât de tare ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Nu lumea ne va salva de la moarte. Dimpotrivă, lumea este oglinda morții noastre. Avem o mare nădejde în iubirea lui Dumnezeu. Cel ce dăruiește altora curaj, își sporește curajul lui. Secularizarea dezvoltă o puternică atitudine consumatoare, a consumului de tot, de orice. Chiar și religia este privită ca un obiect de consum (portaluri, reviste, turism, construcții, servicii sociale). Ortodoxia are soluții, răspunsuri concrete și eficiente la stările secularizării: puterea înnoitoare a Tradiției, actualitatea gândirii patristice, dinamica bogăției spirituale a credinței, înduhovnicirea omului și a creației. Biserica nu trebuie să se mulțumească cu o mărturisire convențională în lume, pentru a nu îl lăsa pe omul contemporan neajutorat și pentru a nu sucomba din cauza omogenizării promovate prin globalizare. Conștientizarea acestei mizerii sufletești duce la pocăință. În Biserică, omul redevine el însuși. Purtat de valul secularizării, omul trăiește în mod tragic și amar propria lui cădere, din pricina invaziei concepțiilor și a dorințelor pătrunse de iubirea pentru păcat. Motivul pentru care cangurii și emu sunt prezente pe hainele armatei australiene este faptul că aceștia nu pot merge înapoi. Primele forțe politice din Australia erau formate din deținuții care se purtaseră exemplar. Primii în rai sunt criminalii pocăiți. Cea mai mare proprietate privată australiană este mai mare decât teritoriul Belgiei. Dar Avraam nu a avut nici un pământ aici, decât Macpela, mormântul soției sale. Sunt două miliarde de computere în lume la ora actuală, dar acestea nu au cum să suplinească efortul uman de căutare a infinitului. Erau cinci mii de creştini sub povăţuirea sfântului desculț în tabăra de refugiaţi de la Tubabao. Un taifun ameninţa serios tabăra şi întreaga insulă. Dar părintele s-a rugat cu lacrimi: Doamne, ai milă de noi! Toţi cei cinci mii de creştini se rugau în genunchi alături de părintele lor. Taifunul a ocolit incredibil insula, spre mirarea filipinezilor, care nu mai înţelegeau nimic. Astfel de taifunuri loveau în fiecare an insula lor. De fiecare dată, impactul era devastator, totul era distrus şi mulţi mureau. Niciodată până acum taifunul nu îi ocolise. Două sute de refugiaţi însă au rămas blocaţi pe insulă, în aşteptarea vaporului către America. Imediat după plecarea părintelui, un taifun a nimicit insula, cu o violenţă nemaiîntâlnită. În Filipine bântuie cele mai multe cicloane şi trăieşte cea mai mare specie de vultur din lume, pasăre supranumită şi mâncătoarea de maimuţe. Capitala pare cameleonică şi contaminată de kitsch, în acelaşi timp, însă cu o poftă incredibilă de viaţă, gata să-i urnească şi pe cei mai obosiţi. Pangolinul filipinez se folosește de miros pentru a găsi coloniile de insecte. Omul care fuge de tămâie rămâne flămând. În Alaska, sfântul ghețurilor oprește incendiul care ar fi distrus toată munca misionară. În Japonia, sfântul șogunilor convertește treizeci de mii de păgâni. Malamutul de Alaska este un câine foarte rezistent, energic, inteligent, dar adesea, mai ales dacă avem în vedere masculii, încăpățânat, dominant și cu o gândire proprie. Câinele poate fi domesticit, dar – uneori – omul nu. A avea un animal de companie în Japonia echivalează cu opţiunea de a cumpăra o maşină nouă. Din acest motiv, părinţii aleg să le ofere celor mici animale robotice de companie. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe insula Okunoshima au fost aduşi mulţi iepuri pentru testări ştiinţifice. Cercetările s-au anulat, iar iepurii au fost lăsaţi liberi. Vidrele de mare se țin de mână în somn pentru a nu fi separate de curenți. Tarantula poate trăi timp de doi ani fără să mânânce nimic (post negru). O cârtiță poate săpa un tunel de 90 de metri într-o singură noapte. Pinguinii Gentoo își “cer în căsătorie” partenerii oferindu-le o pietricică. Elefanții pot arăta empatie chiar și altor specii. Este deja cunoscut faptul că elefanții sunt ființe empatice și își plâng morții. Un elefant se poate pune în pericol pentru a ajuta un animal dintr-o altă specie. Atunci când găsesc un pui abandonat, veverițele îl vor adopta. Țânțarul este considerată cea mai mortală vietate din lume, deoarece transmit Malaria, care ucide peste 800.000 de oameni în fiecare an. Dungile tigrilor sunt unice la fiecare membru în parte și cu ajutorul lor se face identificarea, cum se întamplă la oameni cu amprentele. Nevăstuicile fac un dans al morții, „dans nebun”, pentru a-și hipnotiza prada. Lupii pot mânca la o masă aproximativ 9 kg de carne, echivalentul a 100 de hamburgeri (lăcomie de lup). Muștele adulte pot bea adesea nectar, dar sunt cunoscute și pentru faptul că mănâncă fecale de animale și materii în descompunere, precum fructele putrezite, carnea și legumele stricate. Omul împărtășit bea nectar din paradis și – curând – prin păcat mănâncă putreziciuni. Heterocephalus glaber este un rozător mic (de dimensiunea unei ceşcuţe de cafea) originar din Africa de Est. Pentru că el este lipsit de blană, dar nu şi de mustăţi, putem spune că seamănă cu un fel de morsă în miniatură. Aceste vieţuitoare nu sunt niciodată atinse de cancer. Turritopsis nutricula este singura specie animală care poate trăi veșnic. Mai este cunoscută și sub denumirea de “meduza nemuritoare”. Prădătorii nu sunt o problemă pentru ea, deoarece are tentaculele urzicătoare, iar acești prădători evită să se atingă de ele. Marius MATEI

Marius Matei