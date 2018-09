Rugăciunea pentru copiii cei răi

Este usor sa facem o rugaciune pentru copii?

Ne trebuie oare iscusinta, pentru ca Domnul sa plece urechea la ea?

Nu, nu, nu; ne vor spune cei multi, cei cu copiii buni.

Dar când ai crescut un copil până la vremea când patimile s-au întărit atâta în el, că are putere să-ţi calce viaţa în picioare, să ţi-o răstoarne, să dea raite prin ea ca fiara, căutând ce mai are de sfâşiat, când ispita de a-l alunga să nu mai ştii de el îţi dă târcoale, cum te mai rogi, pentru ce te mai rogi? Căci mult este şi să nu-l blestemi. Când pleacă, în sfârşit, (şi te-ai rugat de el atât de mult să mai vină pe acasă), te ridici din ghemuirea ta cu oase frânte, cu sufletul pustiit de stihia războiului de independenţă a preaiubitului tău fiu.

Dar când copilul pierdut mai este şi mamă?! Îi vezi iubirea acordată doar cu orar fix (sâmbăta de la două la opt) celui care depinde de ea şi pe care năvala vieţii îl poate răsturna oricând (este atât de mic!), în oricare ceas al săptămânii, chiar dacă instituţiile cu orar prelungit l-au preluat în grijă, ca pe un orfan sadea… O asemenea iubire este o nemernicie şi n-are cum să-i placă Domnului, aşa cum nu i-au plăcut nici iubirile Mariei Egipteanca, împiedicând-o în vremea aceea să intre în biserică.

Cumva, îngerul m-a avertizat: Nu mai vorbi cu ea la telefon. Căci după un simplu contact de voce, tot harul, toată energia vieţii parcă mi se pierde. „Lumea întunericului trebuie să fie o lume cu care n-avem nimic de-a face – dispreţ total.”, ne previne părintele Rafail Noica. Dar pruncuţul, pruncuţul, nu trebuie smuls din ea?!

De azi încolo îmi iau această asceză, să n-o mai sun, să văd de copil după cum îmi spune îngerul, să n-o mai chem, s-o las faţă în faţă cu părăsirea ei frivolă. Şi într-o zi îşi va vedea în oglinda conştiinţei, nu cuvintele mustrării mele părinteşti, la care şi-a închis aparatul, ci propriul chip de fiară. Dar nici fiara nu-şi lasă puiul rănit. Fetiţa a venit cu un os ieşit la mână şi o rană la gleznă, după duminica petrecută împreună cu volubila ei mamă. Copilul n-a cutezat să i se plângă, de teamă că nu va mai veni să o vadă. Oricum, mama este dispusă ca rănile, suferinţele să i le treacă uşor cu vederea. Mai mult se ocupă de celularul ei decât de propriul copil.

Azi este sfântul Stelian şi este bine să ne rugăm pentru copii. Şi pentru cei buni şi pentru cei răi. Pentru toti pruncii şi tinerii, pentru cei botezati si cei fara de nume (unele femei se roagă şi pentru pruncii lor nenăscuţi, prilej de nesfârşită căinţă, căci oricare dintre ei putea fi un copil mai bun decât cel care astăzi păşeşte apăsat şi arogant, prin pacea vieţii lor) şi pe cei ce se află în pantecele mamei.

Ocroteşte-i pe ei cu acoperământul tău de Maică, păzeste-i pe ei întru frica de Dumnezeu si intru ascultarea de parinti si roaga-te Domnului nostru si Fiului tau sa le daruiasca lor ceea ce le este de folos pentru mantuire. Ii incredintam pe ei purtarii tale de grija, Maica Fecioară, ca tu esti Acoperamantul lor dumnezeiesc.

Doamne, Dumnezeule! Copiii pe care ii am sunt un dar al bunatatii Tale. Tie Iti inchin copiii mei, Doamne!

Binevoieste a le fi lor Parinte, caci eu sunt un neputincios muritor si fara de ajutorul Tau nu pot face nimic . Da-le lor, Doamne, intelepciune, ca sa cunoasca si sa voiasca binele. Da-le lor comorile cele ceresti ale virtutii, ca acestea sunt bogatii nepieritoare. Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu, bogatii pamantesti care sunt supuse stricaciunii, ci Te rog sa le dai trupuri sanatoase si iubitoare de osteneala, ca sa poata birui relele vietii. Pazeste inimile lor de orice alunecare pacatoasa si apara nevinovatia lor. Doamne, Dumnezeule, iarta-ma ca n-am stiut sa cresc cum se cuvine acesti copii pe care mi i-ai daruit! Iarta-ma, Dumnezeule, iarta-ma! In loc sa invete de la mine numai cele bune, fara sa vreau am devenit prilej de sminteala pentru ei.

O, cat sunt de vinovat in fata Ta si a lor! Iarta-ma, Doamne, iarta-ma! Iarta-i si pe parintii, pe mosii si stramosii mei, pentru toate pacatele pe care le-au savarsit, fiind prin ele pietre de poticnire pentru urmasii lor . Sa vina pacea Ta peste casa noastra, sa vina peste noi mila Ta, ca sa sporim in fapte bune.

Când mi-era greu să iubesc o făptură care, vrând-nevrând făcea parte din viaţa mea, numai ce vedeam cum Faţa Pruncului Sfânt, la vremea rugăciunii, începe să se schimbe chiar din braţele Maicii Lui, prinzând să semene cu acea făptură, până atunci de neiubit.

Mai pot spune că nu primesc ajutor ceresc întru iubirea de prunci?! Bucură-te, sfinte Stelian, protectorul lor şi al meu!

Elena Frandeș