Început de septembrie la Veneția, după trei zile de vis. Pentru ultima seară ies cu familia la cină, căutăm o terasă între nenumăratele piațete ale orașului lagunar. Eram cu Ioana, cu cei doi copii (Toma & Maria) și cu una dintre bunici. Ne așezăm la o terasă, cred că mai erau doar două‑trei mese neocupate. Chelnerița vine, ne aduce meniul, iar eu merg să mă spăl pe mâini. Lipsesc câteva minute, mă întorc și văd agitație chiar la masa de lângă noi. Din priviri încerc să aflu de la soție ce se întâmplă, însă Ioana părea cufundată în lectura meniului. Mă așez și mă uit mai atent: trei bărbați tineri, bine făcuți, atletici chiar, se hârjoneau! Scena insolită mi‑a atras cu totul atenția și am început să mă holbez de‑a binelea… Unul din ei, cel mai agitat, purta un furou negru, mulat peste trupul păros, era fardat și rujat violent. Altul, mai sfios, avea niște cercei uriași în ureche, evantai și ochelari de soare. Al treilea era genul „macho”: tricou strâns pe bicepși, barbă, tatuaje, vorbea tare, cu gesturi largi. Nestatornicul în furou se mișca de la unul la altul, îi lua pe după umeri și îi săruta pe ureche. Din când în când arunca priviri în jur, satisfăcute.

M‑am uitat și eu la Ioana. Fără să ne spunem nimic – nu mai era cazul! –, am început să strângem jucăriile Mariei, am cules telefoanele de pe masă și micile obiecte personale, ne‑am ridicat și am plecat. În tăcere deplină.

În acest răstimp, peste oraș rumoarea veseliei se revărsa valuri‑valuri. Festivalul de Film de la Veneția era în toi… Concluziile lui? Preşedintele juriului, Guillermo del Toro, a vorbit despre nevoia de egalitate de gen şi despre angajamentul său faţă de femeile‑cineast: „Cred că ţelul trebuie să fie 50/50 până în 2020, dacă este 50/50 până în 2019, cu atât mai bine”. Dacă vom îndeplini și planul la femei‑cineast, cred că acest cincinal european va fi o mare izbândă…

Viitorul e deja aici!

Răzvan BUCUROIU