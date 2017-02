Cartea secretă a Părintelui Mina Dobzeu

„Uimeste prin degajare. Se pregateste ca de-un eveniment minunat„, spune Constantin Donose, fiu duhovnicesc al calugarului. „Mi-a spus ca este bine pregatit sa plece. Si asteapta sa porneasca spre Dumnezeu cu bucurie. „Am facut pe pamant totul, asa incat sa fiu multumit si eu, si toti cei care au avut nevoie de mine”, a fost raspunsul parintelui cand l-am intrebat de ce vrea sa plece”, a mai spus bibliotecarul Constantin Donose, cel care l-a vizitat in aceste zile, in chilia lui, pe parintele Mina.

Parintele Mina Dobzeu a facut in ultimul timp mai multe declaratii despre o carte secreta: „Am facut un fel de studiu, in manuscris, care contine lucruri pe care le-am destainuit, intr-un circuit pe care l-am facut prin tara, mai multor ierarhi de-ai nostri. Cand am ajuns la Craiova i-am dat Mitropolitului Teofan o carte, in manuscris, cu menirea ca el s-o publice numai dupa moartea mea. Numai dupa moartea mea, atat”.



Mina Dobzeu s-a nascut pe 5 noiembrie, in 1921, la Grozeşti, în Basarabia. In 1957 a inceput sa studieze la Institutul Teologic din Bucuresti, dar a fost exmatriculat in 1959 si condamnat la inchisoare. A stat la Galati, Jilava, Gherla si in colonia de munca din Delta Dunarii. La Jilava s-a intalnit cu ilustri oameni de cultura ai vremii: Constantin Noica, Nicolae Steinhardt, Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, Sergiu Al. George, iar la Gherla cu Alexandru Zub, Alexandru Ivasiuc si Vasile Vasilache, cel din urma ajuns vicar al Episcopiei Romanesti din New York.

La Jilava, Mina Dobzeu l-a convertit la credinta ortodoxa pe marele carturar Nicolae Steinhardt, care a consemnat totul in „Jurnalul Fericirii”: „15 martie 1960. Catehizarea a luat sfarsit (…) Parintele Mina alege momentul pe care-l socoteste cel mai potrivit: la intoarcerea de la aer, cand caraliii sunt mai ocupati, cand agitatia e maxima. Trebuie sa lucram repede si sa actionam clandestin”.

Din 1969 pastoreste la Manastirea „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”. Si de aici a fost incarcerat de inca trei ori pentru „razvratire” si „uneltire impotriva sigurantei statului”. Printre motive noilor încarcerări au fost şi cele sapte scrisori prin care i-a cerut lui Nicolae Ceausescu sa le dea voie romanilor sa creada in Dumnezeu.

Parintele Mina a povestit de mai multe ori relatia lui cu regimul de represiune comunist: „In 1959 eram student la Teologie in anul II. Cand s-a dat Decretul 410 de desfiintare a manastirilor si de reducere a personalului monahal, eu am luat atitudine si am scris 13 scrisori pe temeiurile Sfintei Scripturi, in special, denuntand Antihristul sub toate aspectele. Curand am fost denuntat la Departamentul Cultelor si am fost exmatriculat din Institutul Teologic, scos din monahism si apoi arestat si condamnat la trei ani la Jilava, unde l-am intalnit si pe Nicolae Steihardt, pe care l-am botezat in conditiile care erau acolo. Asta a fost a doua strigare impotriva Antihristului. A treia a fost in ‘86-’88, cand i-am scris sapte scrisori lui Nicolae Ceausescu, cerand sa respecte: calendarul bisericesc ortodox roman, sa respecte poporul acesta care are o conduita morala, o disciplina, o morala, o traditie si sa nu-i impuna ce nu este al lui – ateismul. Deci sapte scrisori, pe care din 1986 si pana in 1988 le-am scris. Dar nu eram singur, ci cu un grup de scriitori din Bucuresti. Scrisorile i le trimiteam lui Nicolae Ceausescu pe adresa precisa a lui, dar cu semnatura „din partea unui grup de intelectuali si scriitori din Bucuresti”. Dupa 1988, am fost iarasi retinut”.

Mitropolitul Olteniei, IPS Teofan, l-a admirat toata viata pe parintele Mina: „Am avut ocazia sa il cunosc personal si chiar ne-am intalnit de cateva ori, aici, la Craiova. Admir credinta si curajul pe care le-a avut marturisindu-l pe Hristos in lungii si greii ani de detentie”. Sfaturile duhovnicesti ale parintelui Mina Dobzeu au ajuns la oameni si pe calea undelor, prin emisiunile difuzate de postul de radio Logos, al Mitropoliei Oltenia. În anii de după ieşirea Basarabiei din URSS părintele Mina a vizitat de mai multe ori Basarabia şi a binecuvântat marile acţiuni patriotice şi culturale din Basarabia, pledând activ şi pentru re-unificarea imediată a basarabiei cu România.

Sursa: Cuvinte de folos