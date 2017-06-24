Cât de mult m-a iubit Părintele Teofil!

Dialogul de mai jos a avut loc în martie, 2010, după 5 luni de la plecarea la cele veșnice a Părintelui nostru drag Teofil Părăian. Vreau să aflați și voi ce inimă mare avea Părintele Teofil și ce era în stare să facă pentru un prieten.
(Mă bucur din toate puterile că am avut inspirația să salvez acest dialog care s-a desfășurat pe yahoo messenger)
Ioan Gînscă: Cum e fara Parintele Teofil?
Lavinia Marinca: NU MA INTREBA. PUSTIU CATEODATA.
LM: ALTA DATA IL REGASESC IN TOATE CATE NI LE-A LASAT
LM: HAI SA VEZI O INREGISTRARE PREFERATA:
IG: (smile)
LM: http://www.youtube.com/watch?v=agYgQFT-MBY
LM: O STII
LM: POTI SA RETRAIESTI MOMENTELE
IG: nu ma pot uita acum
LM: HAI, FA UN EFFORT. MACAR PANA LA AIA CU BAIATUL SI FATA, IN CARE SE PRAPADESTE DE RAS.
IG: oh, ce imi faci
IG: ma uit
LM: SA STII CA M-AM UITAT SI LA ALTE INREGISTRARI, DAR NICAIERI NU PARE SA SE SIMTA ASA DE BINE CA LA VOI (la Cluj)
IG: interesant ce spui
LM: E PUS PE ȘOTII SI GLUME. II PLACE DE VOI.
IG: asa e
LM: SE VEDE
LM: INTOTDEAUNA A SIMTIT SALA
IG: of
LM: AI AJUNS LA AIA CU PRIETENIA DINTRE UN BAIAT SI O FATA?
IG: nu
LM: OK
IG: a, acuma am ajuns
LM: UITA-TE LA EL CUM RADE, CA-MI VINE SA-L TZUC!
IG: si eu
LM: NU SE POATE OPRI OPRI DIN RAS
IG: ce DAR mi-ai facut!
IG: nu aveam inregistrarea asta
LM: GASESTI TOATA CONFERINTA PE YOUTUBE
LM: APROAPE TOATA
LM: DAR FINALUL PARTILE 5 SI 6 SUNT CELE MAI FAINE
LM: E UN SCUMP
IG: e UNIC
LM: TU TREBUIE SA STII, CA TE-A IUBIT TARE MULT
LM: STII.
IG: da, m-a iubit
IG: si pe altii i-a iubit
LM: LA NUNTA TA…
IG: ce-i cu nunta mea?
LM: L-AM SUNAT SA-I SPUN DE INVITATIE SI MI-A SPUS CA SI EL A PRIMIT UNA, DAR CA NU VA VENI. CA ELE ARE O SITUATIE SPECIALA, CA EL TREBUIE SA FIE INSOTIT, CA NU-I CINE SA VINA CU EL, CA NU ARE LEGATURI CU TRENUL, CA DACA AR CERE O MASINA AR FI PREA MULT PT. MANASTIRE ETC.
LM: SI EU ZIC: PARINTE, VA FAC EU ROST DE O MASINA
IG: :-*
LM: STAI
IG: stau
LM: SA ZIC PANA LA CAPAT
IG: sunt ochi si urechi
LM: CA NU E NEVOIE…
LM: ZIC
LM: VA FAC ROST SI DE OM
LM: CA EL E E SUB ASCULTARE
LM: ETC…
LM: PARINTE, ZIC, II MUSAI SA FITI ACOLO
LM: NU VA DATI SEAMA CE MARE BUCURIE I-ATI FACE LUI IONUT
LM: EL NU ARE PE TATAL LUI CARE SA-I STEA ALATURI DAR V-AR PUTEA AVEA PE D-VOASTRA
LM: SI APOI AMINTITI-VA CATE A FACUT PTR. D-VOASTRA
LM: E PRIETNUL D-VOASTRA… TREBUIE SA FITI ACOLO!
LM: SI INSIST EU CAT INSIST
LM: DUPA CARE PARINTELE NU MAI RABDA
LM: SI IZBUCNESTE
LM: MAI LAVINIA, DE CE TE AMESTECI TU IN TREBURI CARE NU TE PRIVESC?!
LM: EU RAMAN MUTA
LM: DAR PARINTE…
LM: NICI UN DAR!
LM: UITE, DACA VREI SA STII, EU O SA MA DUC LA NUNTA
LM: RESPIR USURATA
LM: DAR MA ENERVEZ IN ACELASI TIMP
LM: PAI PARINTE, DE CE NU MI-ATI SPUS DE LA INCEPUT
IG: (smile)
LM: MA LASATI AICI SA-MI EPUIZEZ ARGUMENTELE
LM: NU MAI STIAM CE SA SPUN CA SA VA CONVING
LM: PAI, N-AM VRUT SA-TI SPUN, CA TU II SPUNEAI LA CARMEN
LM: SI CARMEN LA NU STIU CINE
LM: SI UITE ASA AFLA IN DOUA ZILE TOATA ALBA
LM: ASA CA ASTA TREBUIA SA RAMANA INTRE NOI!
IG: oh, scumpul de el!
LM: NE-AM INTELES?
LM: ?
LM: CUM SA NU PARINTE
LM: SI STAI SA VEZI
LM: MA DUC LA ALBA
LM: EVIDENT, URMA SA STAU LA SEBES, LA CARMEN
LM: CUM AJUNG, CARMEN IMI ARATA ULTIMA SCRISOARE PRIMITA DE LA PARINTELE
LM: ZICE PARINTELE
LM: CARMEN, SA TE DUCI DUMINICA LA ALBA LA CATEDRALA
IG: (smile)
LM: CA SE CUNUNA ACOLO UN PRIETNEN DE-AL MEU
LM: EU, DIN PACATE, N-O SA POT SA VIN
LM: CA STII
LM: EU SUNT INTR-O SITUATIE SPECIALA
LM: SI AM NEVOIE DE INSOTITOR
LM: S.A.M.D.
LM: DAR TU SA TE DUCI
LM: SA-MI SPUI SI MIE CUM A FOST
LM: EU CITESC
LM: DAR RAMAN MUTA, CUM ERA PORUNCA.
LM: BUN, CARMEN VINE CU MINE.
LM: PARINTELE VENISE CU CATEVA ORE INAINTE.
LM: INTRAM IN ACTEDRALA
LM: SI ZICE
LM: TU
LM: AUZI
LM: UITE LA PARINTELE ALA, CE BINE SEAMANA CU PARINTELE EPIFANIE DE LA SAMBATA
LM: EU: EEE, O FI…
LM: HAI SA NE INCHINAM.
LM: CARMEN ZICE: TU, EU MA DUC SA MA UIT MAI DE-APROAPE LA EL.
LM: CE BINE SEAMANA…
LM: LAVI, HAI, CA-I CHAIR PARINTELE EPIFANIE!
LM: PRINTR-O CRAPATURA DE USA SE ZAREAU PLETELE PARINTELUI TEOFIL IN ALTAR.
LM: NU LE VEDE
LM: SE DUCE LA PARINTELE EPIFANIE
LM: CARE, DE ASEMENEA, NU POMENESTE NIMIC DE PARINTELE TEOFIL.
LM: VORBINDU-I DOAR DESPRE TINE.
LM: IN CELE DIN URMA CONVERSATIA SE INCHEIE.
LM: VRAND NEVRAND NE ORIENTAM CATRE ALTAR.
LM: ATUNCI I SE PARE CA-L ZARESTE.
LM: SUPRIZA EI A FOST LA FEL DE MARE CA SI A TA.
LM: APROPO DE FAPTUL CA II IUBEA SI PE ALTII…
IG: multumesc!
LM: STIU
LM: VOIAM SA STII DE CE ERA CAPABIL SA FACA DE DRAGUL TAU!
IG: oh
IG: ne-a iubit
LM: ERA UN SCUMP SI-UN DELICAT
IG: DA!
LM: STII, ODATA I-AM LUAT O PERECHE DE SANDALE
LM: SI LUI, SI PARINTELUI MATEI
IG: asa
IG: avea unele negre, tare faaine
LM: CAND MERGEAM LA SAMBATA, A DOUA ZI DUPA SOSIRE, INTODEAUNA LE INCALTA
IG: (smile)
LM: AVEA NISTE MANGAIERI DE SUFLET ATAT DE DELICATE, CA DOVADA CA IL MANA DUHUL DOMNULUI
LM: TE LAS ACUM, E INDEAJUNS PENTRU O SEARA
IG: va mai urma?
LM: E RANDUL TAU
IG: draga mea
LM: (smile)
IG: sunt secatuit
LM: TI SE PARE
IG: oh
IG: mi s-a mai cerut sa marturisesc
IG: insa nu pot
IG: doar plang
LM: ATUNCI MARTURISESTE PLANGAND.