Cât de mult m-a iubit Părintele Teofil!

Dialogul de mai jos a avut loc în martie, 2010, după 5 luni de la plecarea la cele veșnice a Părintelui nostru drag Teofil Părăian. Vreau să aflați și voi ce inimă mare avea Părintele Teofil și ce era în stare să facă pentru un prieten.

(Mă bucur din toate puterile că am avut inspirația să salvez acest dialog care s-a desfășurat pe yahoo messenger)

Ioan Gînscă: Cum e fara Parintele Teofil?

Lavinia Marinca: NU MA INTREBA. PUSTIU CATEODATA.

LM: ALTA DATA IL REGASESC IN TOATE CATE NI LE-A LASAT

LM: HAI SA VEZI O INREGISTRARE PREFERATA:

IG: (smile)

LM: http://www.youtube.com/watch?v=agYgQFT-MBY

LM: O STII

LM: POTI SA RETRAIESTI MOMENTELE

IG: nu ma pot uita acum

LM: HAI, FA UN EFFORT. MACAR PANA LA AIA CU BAIATUL SI FATA, IN CARE SE PRAPADESTE DE RAS.

IG: oh, ce imi faci

IG: ma uit

LM: SA STII CA M-AM UITAT SI LA ALTE INREGISTRARI, DAR NICAIERI NU PARE SA SE SIMTA ASA DE BINE CA LA VOI (la Cluj)

IG: interesant ce spui

LM: E PUS PE ȘOTII SI GLUME. II PLACE DE VOI.

IG: asa e

LM: SE VEDE

LM: INTOTDEAUNA A SIMTIT SALA

IG: of

LM: AI AJUNS LA AIA CU PRIETENIA DINTRE UN BAIAT SI O FATA?

IG: nu

LM: OK

IG: a, acuma am ajuns

LM: UITA-TE LA EL CUM RADE, CA-MI VINE SA-L TZUC!

IG: si eu

LM: NU SE POATE OPRI OPRI DIN RAS

IG: ce DAR mi-ai facut!

IG: nu aveam inregistrarea asta

LM: GASESTI TOATA CONFERINTA PE YOUTUBE

LM: APROAPE TOATA

LM: DAR FINALUL PARTILE 5 SI 6 SUNT CELE MAI FAINE

LM: E UN SCUMP

IG: e UNIC

LM: TU TREBUIE SA STII, CA TE-A IUBIT TARE MULT

LM: STII.

IG: da, m-a iubit

IG: si pe altii i-a iubit

LM: LA NUNTA TA…

IG: ce-i cu nunta mea?

LM: L-AM SUNAT SA-I SPUN DE INVITATIE SI MI-A SPUS CA SI EL A PRIMIT UNA, DAR CA NU VA VENI. CA ELE ARE O SITUATIE SPECIALA, CA EL TREBUIE SA FIE INSOTIT, CA NU-I CINE SA VINA CU EL, CA NU ARE LEGATURI CU TRENUL, CA DACA AR CERE O MASINA AR FI PREA MULT PT. MANASTIRE ETC.

LM: SI EU ZIC: PARINTE, VA FAC EU ROST DE O MASINA

IG: :-*

LM: STAI

IG: stau

LM: SA ZIC PANA LA CAPAT

IG: sunt ochi si urechi

LM: CA NU E NEVOIE…

LM: ZIC

LM: VA FAC ROST SI DE OM

LM: CA EL E E SUB ASCULTARE

LM: ETC…

LM: PARINTE, ZIC, II MUSAI SA FITI ACOLO

LM: NU VA DATI SEAMA CE MARE BUCURIE I-ATI FACE LUI IONUT

LM: EL NU ARE PE TATAL LUI CARE SA-I STEA ALATURI DAR V-AR PUTEA AVEA PE D-VOASTRA

LM: SI APOI AMINTITI-VA CATE A FACUT PTR. D-VOASTRA

LM: E PRIETNUL D-VOASTRA… TREBUIE SA FITI ACOLO!

LM: SI INSIST EU CAT INSIST

LM: DUPA CARE PARINTELE NU MAI RABDA

LM: SI IZBUCNESTE

LM: MAI LAVINIA, DE CE TE AMESTECI TU IN TREBURI CARE NU TE PRIVESC?!

LM: EU RAMAN MUTA

LM: DAR PARINTE…

LM: NICI UN DAR!

LM: UITE, DACA VREI SA STII, EU O SA MA DUC LA NUNTA

LM: RESPIR USURATA

LM: DAR MA ENERVEZ IN ACELASI TIMP

LM: PAI PARINTE, DE CE NU MI-ATI SPUS DE LA INCEPUT

IG: (smile)

LM: MA LASATI AICI SA-MI EPUIZEZ ARGUMENTELE

LM: NU MAI STIAM CE SA SPUN CA SA VA CONVING

LM: PAI, N-AM VRUT SA-TI SPUN, CA TU II SPUNEAI LA CARMEN

LM: SI CARMEN LA NU STIU CINE

LM: SI UITE ASA AFLA IN DOUA ZILE TOATA ALBA

LM: ASA CA ASTA TREBUIA SA RAMANA INTRE NOI!

IG: oh, scumpul de el!

LM: NE-AM INTELES?

LM: ?

LM: CUM SA NU PARINTE

LM: SI STAI SA VEZI

LM: MA DUC LA ALBA

LM: EVIDENT, URMA SA STAU LA SEBES, LA CARMEN

LM: CUM AJUNG, CARMEN IMI ARATA ULTIMA SCRISOARE PRIMITA DE LA PARINTELE

LM: ZICE PARINTELE

LM: CARMEN, SA TE DUCI DUMINICA LA ALBA LA CATEDRALA

IG: (smile)

LM: CA SE CUNUNA ACOLO UN PRIETNEN DE-AL MEU

LM: EU, DIN PACATE, N-O SA POT SA VIN

LM: CA STII

LM: EU SUNT INTR-O SITUATIE SPECIALA

LM: SI AM NEVOIE DE INSOTITOR

LM: S.A.M.D.

LM: DAR TU SA TE DUCI

LM: SA-MI SPUI SI MIE CUM A FOST

LM: EU CITESC

LM: DAR RAMAN MUTA, CUM ERA PORUNCA.

LM: BUN, CARMEN VINE CU MINE.

LM: PARINTELE VENISE CU CATEVA ORE INAINTE.

LM: INTRAM IN ACTEDRALA

LM: SI ZICE

LM: TU

LM: AUZI

LM: UITE LA PARINTELE ALA, CE BINE SEAMANA CU PARINTELE EPIFANIE DE LA SAMBATA

LM: EU: EEE, O FI…

LM: HAI SA NE INCHINAM.

LM: CARMEN ZICE: TU, EU MA DUC SA MA UIT MAI DE-APROAPE LA EL.

LM: CE BINE SEAMANA…

LM: LAVI, HAI, CA-I CHAIR PARINTELE EPIFANIE!

LM: PRINTR-O CRAPATURA DE USA SE ZAREAU PLETELE PARINTELUI TEOFIL IN ALTAR.

LM: NU LE VEDE

LM: SE DUCE LA PARINTELE EPIFANIE

LM: CARE, DE ASEMENEA, NU POMENESTE NIMIC DE PARINTELE TEOFIL.

LM: VORBINDU-I DOAR DESPRE TINE.

LM: IN CELE DIN URMA CONVERSATIA SE INCHEIE.

LM: VRAND NEVRAND NE ORIENTAM CATRE ALTAR.

LM: ATUNCI I SE PARE CA-L ZARESTE.

LM: SUPRIZA EI A FOST LA FEL DE MARE CA SI A TA.

LM: APROPO DE FAPTUL CA II IUBEA SI PE ALTII…

IG: multumesc!

LM: STIU

LM: VOIAM SA STII DE CE ERA CAPABIL SA FACA DE DRAGUL TAU!

IG: oh

IG: ne-a iubit

LM: ERA UN SCUMP SI-UN DELICAT

IG: DA!

LM: STII, ODATA I-AM LUAT O PERECHE DE SANDALE

LM: SI LUI, SI PARINTELUI MATEI

IG: asa

IG: avea unele negre, tare faaine

LM: CAND MERGEAM LA SAMBATA, A DOUA ZI DUPA SOSIRE, INTODEAUNA LE INCALTA

IG: (smile)

LM: AVEA NISTE MANGAIERI DE SUFLET ATAT DE DELICATE, CA DOVADA CA IL MANA DUHUL DOMNULUI

LM: TE LAS ACUM, E INDEAJUNS PENTRU O SEARA

IG: va mai urma?

LM: E RANDUL TAU

IG: draga mea

LM: (smile)

IG: sunt secatuit

LM: TI SE PARE

IG: oh

IG: mi s-a mai cerut sa marturisesc

IG: insa nu pot

IG: doar plang

LM: ATUNCI MARTURISESTE PLANGAND.

IOAN GANSCA