Durerile dispar

Minunea pe care a facut-o Sfantul Nectarie cu mine poate ca nu vi se va parea spectaculoasa. Asa incat va rog pe dv sa decideti daca ea trebuie sau nu publicata.

Sfantul a binevoit sa vina in viata mea in urma cu aproximativ zece ani, cand am citit cele doua carti ale vietii sale. M-au impresionat profund. Apoi am dat si altora cartile. Simteam nevoia sa impart cu cat mai multi bucuria de a fi cunoscut asa un Om.

Viata mea nu a fost marcata de boli grave sau accidente, multumesc lui Dumnezeu. Am avut insa, tot felul de scarbe, de patimi si necazuri. Niciodata nu am apelat la ajutorul Sfantului Nectarie. Nu stiu de ce, poate ca stiam faptul ca sfantul ajuta in boli grave, cancer sau alte dureri cumplite, accidente napraznice etc. Ei bine, a trebuit sa treaca acesti ani pentru a apela la Sfantul Nectarie. Si de aceasta data o noua carte ce vorbea de minunile savarsite in Romania mi l-a adus din nou in suflet pe sfantul. Cand am terminat de citit cartea, intr-o seara, mi-am zis mai mult ca pentru mine: “ce-ar fi daca i-as cere sfantului sa ma ajute sa-mi gasesc un serviciu?”

Precizez ca pana acum am lucrat mai mult la negru, greu tare a fost de fiecare data sa-mi gasesc ceva , iar cand gaseam, nu dupa mult timp ba se inchidea firma, ba se faceau reduceri de personal. A urmat o rugaciune scurta, in pozitia in care ma aflam, intins in pat ca pentru lectura. Acum cand scriu acestea mi-e jena de felul in care am procedat, insa va marturisesc ca sfantul nu s-a cramponat de comportamentul meu . Dimineata, primul anunt la care am sunat era pentru mine. Era exact ce cautam de ceva vreme, am fost acceptat fara proba, totul a mers ca pe banda . As vrea sa mai adaug ca in zilele ce au urmat au sunat zeci, poate sute de telefoane, insa prin grija Sfantului Nectarie eu am fost cel ales.

O alta minune s-a petrecut tot in aceasta perioada, cand racit fiind la rinichi, acuzand dureri puternice in zona lombara si dureri de cap, m-am uns cu ulei din candela sfantului (adus de cineva din Eghina) si dupa cum v-ati dat seama, durerile au disparut !!! Dupa ce am luat cateva zile tratament cu antibiotic, fara sa vad vreun rezultat.

Intr-o alta zi, copilul nostru mic, de 1,6 ani, a facut o infectie intestinala. Acuza dureri abdominale, urlete si binenteles, era aproape sigur ca trebuie sa mergem din nou la spital, care stiti foarte bine ce implica. Ne-am zis ca inainte de a pleca la spital sa-l ungem pe burtica cu ulei de la sfantul , si abia apoi sa mergem la spital daca va mai fi nevoie. In foarte scurt timp, copilul s-a linistit , scaunele s-au oprit instantaneu, minunea s-a savarsit! Nu a mai fost nevoie de nici un spital sau de vreun medicament!

Ii suntem profund recunoscatori Sfantului Nectarie, si il consideram alaturi de Sfanta Xenia si Sfantul Ioan Maximovici , ocrotitorul si prietenul familiei noastre.

Ioan L.