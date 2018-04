Marturii ale monahului Rafail Noica

Ortodoxia este singura realitate a omului. Este in firea omului. Omul, daca nu si-a gasit identitatea lui, ramane in minciuna. Omul este minciuna pana cand, in Hristos, devine adevar ca si Hristos Care S-a numit Adevar. Or, ca omul sa-si regaseasca identitatea, sa-si revina in fire, a trebuit ca Dumnezeu Insusi sa Se intrupeze, sa devina om, sa traiasca mizeriile noastre, sa traiasca toate defectele astea ale caderii, pana si moartea, pana si iadul. A facut si un lucru pe care primul Adam nu l-a stiut. Ca revenind prin Inviere la viata, a putut sa Se inalte la ceruri si sa sada de-a dreapta Tatalui, completand calea fiintei omului, daca vreti calea „devenirii intru fiinta” a omului, pana la sederea de-a dreapta Tatalui.