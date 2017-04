Parintele Galeriu: „Sfantul Calinic e cel mai mare sfant roman”

Era in 1992 . Mama era de 6 luni bolnava la pat .Fratele meu Valeriu o ingrijea. Sufeream de grija lor, de durere ca nu pot sa ajut mai mult. La slujba de luni seara , Parintele Galeriu a zis :”sa facem acatistul Sfantului Calinic.” Cu atentie si concentrare l-am urmarit. Sambata de dimineata , de ziua Sfantului , mama mea s-a urcat la cer. E drept ca fusesem la Macin cu o saptamana inainte si Pr. Constantin Oancea cu inca un preot facusera slujba Sfantului Maslu urmate de Spovedanie si Sfanta Impartasanie pentru amandoi parintii.

De atunci , l-am cautat si l-am gasit pe Sfantul Calinic intotdeauna pe 11 aprilie adaugand la fiecare inchinaciune „Bucura-Te Sfinte Calinic izbavitorul de suferinta al mamei mele”!

Nu am facut ceea ce multi alti crestini mai sarguitori fac. Liana prietena mea de rugaciune din vremea aceea , mi-a zis o data : „ pe babuta asta, am visat azi noapte ca Sfantul Calinic o miruia ”. Am salutat-o pe respectiva babuta, sora Eugenia , nelipsita la toate vecerniile de sambata seara de la manastirea Antim .

„Când ascult această muzică de Mozart, îmi cresc aripi de înger. ” [i] Asa erau pentru toti äntimistii”, cantarile de la vecerniile de atunci. Am aflat apoi ca sora Eugenia a fost la priveghere de toata noaptea la Sfantul Calinic. Brava babuta!

Au trecut mai bine de doua decenii. Anul acesta Sfantul Calinic este joi si am ore. Asa ca m-am mobilizat sa merg duminica la manastire la Cernica. Chiar daca au inflorit corcodusii , e rece si innorat. Mi-amintesc de cuvintele „prin osteneli mici scapa omul de cele mari ”[ii]. Imi fac curaj si …reusesc sa ajung la Cel care a trait „in sfintenia muncii si a infranarii”[iii]

Pun un colacel pe masa, flori la mormant , flori la racla Sfantului ; dupa sfanta Jertfa ma duc si la mormantul parintelui Staniloae, a fiului Nicolae al Parintelui Galeriu unde aprind lumanari si pun zambile . Prind rugaciunea de binecuvantare a prinoaselor , ajung”si la sfintele icoane. M-a miruit parintele care era de la racla Sfantului si plec gandind la cuvintele Sfantului Calinic.

„Via, vada cati pe lume Aur , gloria doresc Sau placeri si tron ,renume Cum se sting , se nimicesc. Carja, mitr arhiereasca Orice-n lume am dorit Vanitate omeneasca Toate aici s-au contopit Vre un act de caritate Sau credinta –n Dumnezeu Sper ca in Eternitate Va -nsoti sufletul meu!”[iv] Sf. Calinic

„Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Ierarhe Calinic, veseleste sufletele celor credinciosi si atingerea de racla sfinelor tale moste sfinteste simtirile si daruieste tamaduiri; pentru aceasta, dupa datorie, te cinstim pe tine si cu bucurie iti cantam:

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!” [v]

Argentina Gramada Dragu









[i]Cioran –„Cartea amaraciunilor”- http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?p=2&s=%EEngeri

[ii] George Crasnean-“Hristofor de la Provata” – aprilie 2008-Lumea Credintei

[iii] www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfantul-calinic-la-cernica/sfantul-ierarh-calinic-la-cernica-73049.html

[iv] Sf. Calinic- 1 oct -1798- 11 apr 1868

[v]„Acatistul Sfantului Calinic de la Cernica”, Condacul 1)- Carte de rugaciuni-Tipografia Ramnicu Valcea -1861-pag 178