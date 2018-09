Părintele Iustin Pârvu înaintevăzătorul…

Copiii rugăciunii…

La atelierul nostru, de‑a lungul anilor, au venit clienţi care doreau icoane pictate pentru cadouri la diferite evenimente importante din viaţa unui om, dar şi cu diferite nevoi trupeşti şi sufleteşti. Aşa, fără să vreau, am aflat bucuriile şi necazurile lor. Una din probleme cele mai des întâlnite este infertiliatea. Din păcate, foarte multe femei nu pot să aibă copii. Cred că şi dvs. cunoaşteţi cel puţin o familie care are o asemenea problemă. Motive de infertilitate sunt diverse. Dacă înainte de 1989 veneau pe lume copii “din greşeală”, sau datorită politicii demografice a guvernului comunist, acum în anii libertăţii, o parte din copiii patriei vin pe lume datorită rugăciunii… De aceea i‑am numit pe aceştia “copiii rugăciunii” şi slavă Domnului că sunt din ce în ce mai mulţi printre noi!

Credinţa de oţel

Cu o asemenena problemă a venit la noi şi o tânără pereche din Vaslui. Tineri şi frumoşi, au venit cu dorinţa arzătoare să le pictam o icoană cu Sfântul Nectarie, dar nu una mică sau de mărime obişnuită, ci una de mari dimensiuni pe care să o doneze unei sfinte mănăstiri. Astfel, ne‑am cunoscut şi am rămas prieteni cu doamna Daniela V. Aşa cum vi‑am povestit despre Tanti Elena, “bătrâna” lui Petre Ţuţea, în evocarea din numărul trecut al revistei, aşa vă spun şi despre această tânără femeie că avea o credinţă de oţel. Ştia că va fi ajutată, dar ştia de asemenea că trebuie să facă ceva pentru asta. Imediat a început să citească acatistul Sfântului Nectarie timp de 40 de zile. A comandat icoana sfântului şi a dăruit‑o Mânăstirii Giurgieni din Judeţul Vaslui. Citind despre viaţa şi minunile acestui mare făcător de minuni, şi‑a dorit foarte mult să ajungă în Grecia, la dânsul acasă. Înscriindu‑se în pelerinaj, a plecat spre Eghina. De acolo s‑a întors cu un răspuns. Era răspunsul mult aşteptat. Am insistat mult timp ca doamna Daniela să ne povestească minunea de mai jos. Deşi a fost greu, datorită smereniei şi sfioşeniei de care dau dovadă asemenea oameni, efortul a meritat. Citiţi şi veţi afla!

„Mă numesc Daniela V. şi doresc să fac cunoscută sfinţenia Părintelui Iustin Pârvu. Acum câţiva ani în urmă, aproximativ 6‑7 ani, îmi doream foarte mult să devin MAMĂ. După câţiva ani de încercări, de tratamente (inseminări, fertilizare), nereuşind să devenim părinţi, eu şi soţul meu am hotărât să adoptăm un copil. Nu ştiam dacă este cea mai bună alegere şi astfel mi‑am dorit să cer un sfat şi, eventual, o binecuvântare de la un preot cu har.

De Părintele Iustin Pârvu am aflat din auzite, de la oameni, şi citind pe internet că este unul dintre cei mai mari duhovnici din România a încolţit în mine dorinţa de a ajunge la sfinţia sa.

De aceea, într‑o zi m‑am învoit de la serviciu şi am plecat cu maşina, împreună cu soţul meu, spre Sfânta Mânăstire Petru Vodă din judeţul Neamţ. Plecasem cu mari emoţii de acasă aflând că se aşteapta multe ore pentru a intra la Părinte, fiind foarte căutat de oameni din toate colţurile ţării.

Întâlnirea cu omul lui Dumnezeu

Ajunşi la mânăstire am intrat în biserică (fiind sfânta liturghie) şi am participat la slujbă, neştiind faptul că trebuia să ne înscriem pe o listă de aşteptare la chilia Părintelui Iustin, pentru a intra la sfinţia sa. După terminarea slujbei m‑am închinat şi m‑am rugat la Maica Domnului să reuşesc să vorbesc cu Părintele. Abia după ce am întrebat unde este chilia am aflat de înscrierea pe listă şi ţin minte că erau deja înscrise 40‑50 de persoane. Ne‑am înscris şi noi, dar cu sentimentul că nu o să reuşim să‑l vedem şi să vorbim cu Părintele Iustin, deoarece noi trebuia să ne întoarcem şi acasă, a doua zi mergând la serviciu.

Nu mai aveam nici o speranţă, deoarece în timpul cât aşteptam, Părintele a participat la slujba de după‑amiază, apoi a trebuit să plece undeva urgent, urmând să se întoarcă mai târziu. Aveam impresia că tot ce se întâmplă era împotriva noastră de a reuşi să ne atingem scopul pentru care venisem. Nu mai aveam nici o speranţă, dar rugăciunile la Maica Domnului şi dorinţa mea puternică nu au rămas fără ajutor şi astfel, întru târziu, am reuşit să stau de vorbă cu sfinţia sa.

Am intrat în chilie cu mari emoţii, tremurând. Când l‑am privit pe Părintele Iustin am început să plâng, fără să‑mi doresc asta şi fără să pot să mă abţin. Am simţit că în faţa mea se află un SFÂNT pe pămant şi că aveam privilegiul să privesc în faţă un mare şi dumnezeiesc duhovnic. Printre lacrimi am reusit să‑i spun problema mea. Cât am stat de vorbă am simţit şi am văzut multă blandeţe în vorbele şi privirea Părintelui. După ce m‑a ascultat mi‑a zis că Dumnezeu îmi va dărui doi copii. Mie, cea care nu puteam avea copii? Mie, cea care medicina nu a putut să mă ajute? Mie, ce care îmi pierdusem aproape orice speranţă? Mie, să‑mi dăruiască nu unul, ci doi copii?! Da, am crezut asta, din toată inima, din tot sufletul, doar îmi spunea un om cu viaţă sfântă, Iustin Pârvu numit şi omul lui Dumnezeu. La plecare, Printele mi‑a zis să mai vin la el. M‑ am bucurat că mi‑a dat speranţă şi că mi‑a zis să mai vin, dar m‑am şi întrebat în sinea mea de ce mă mai cheamă să vin la el? Nu era de ajuns ce mi‑a spus?

Proorocia s‑a adeverit

În cele din urmă s‑a adeverit ce mi‑a zis Părintele Iustin, şi anume că după rugăciuni cu lacrimi fierbinţi la Maica Domnului, la Sfântul Ierarh Nectarie şi alţi sfinţi ajutători, Bunul Dumnezeu mi‑a dăruit doi îngeraşi minunaţi. Acum ţin în braţe la pieptul meu pe cei doi copii atât de doriţi de mine şi proorociţi de părintele nostru, marele duhovnic român Iustin Pârvu de la mânăstirea Petru‑Vodă. De asemenea, am aflat şi de ce dorea Părintele să mai vin la el…

După ce am reuşit să am aceşti copilaşi, soţul meu m‑a părăsit şi astfel am rămas să duc această frumoasă şi deosebită cruce. Părintele “văzuse” ce avea să mi se întâmple şi voia să mai vin la el ca să mă ajute prin rugăciunile sale. Dar sunt sigură că de acolo, de sus, Părintele Iustin Pârvu ne va ajuta şi mai mult. Îţi mulţumesc, Sfinte Părinte, că ai vrut să mă ajuţi chemandu‑mă la tine pentru ajutor, chiar înainte de a şti ce mă aşteaptă.

Doamne, slavă Ţie şi tuturor sfinţilor Tăi din cer… şi de pe pământ !”

Matei SCHINTEIE

iconar.ro