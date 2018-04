Sfantul Parinte Ilie Lacatusu m-a aparat de hoti, fara sa fiu ranita

Duminica, 22 mai 2011, m-am dus la Sfantul Parinte Ilie Lacatusu, la Cimitirul Giulesti, cu tata si cu o prietena, Iulia. In dreapta cimitirului se afla o straduta laturalnica, pustie, unde parchez masina de obicei (o tot las acolo de peste 1 an de zile si nimic nu s-a intamplat niciodata).

Am ajuns pe la ora 13 si am aflat ca Dl Aurel, ginerele Sfantului Ilie, urma sa vina si sa deschida la ora 15. Am hotarat sa nu plecam si sa stam si sa asteptam, insa afara era o caldura mare si noi nu aveam nicio sticla cu apa la noi. Mereu, de cate ori am fost la Moastele Sfantului Parinte, nu am luat apa la noi, si rezistam, fara sa plec de la coada ca sa cumpar apa, insa de data aceasta Sfantul Parinte Ilie m-a facut sa plec la masina ca sa ajung chiar la fix, cand hotii umblau sa imi deschida masina. Am lasat-o pe prietena mea, Iulia, la coada ca sa tina rand,tata statea undeva la umbra, el fiind hipertensiv,iar eu am plecat singura spre masina. Cand am ajuns pe straduta, nu imi venea sa cred ce vad, doi indivizi erau la masina, unul se uita pe geam si celalalt imi forta incuietoarea. Specific ca nu am o masina de lux, am un matiz vechi de 10 ani, ruginit pe alocuri, pentru care mai am de platit la credit inca 5 ani. Am inceput sa strig la cei doi, m-am apropiat de ei, dar ei nu au fugit (cum se intampla de obicei, ci au stat si m-au infruntat, chiar mi-au spus sa plec de acolo. Sfantul Ilie m-a protejat, i-a facut pe ei sa nu ma raneasca (pe strada, cat am schimbat replici cu cei doi, nu a trecut nicio persoana, ei puteau- pentru ca eu le-am vazut fetele- sa imi dea vreun pumn, sau sa ma taie, sa ma lase inconstienta pe acolo, dar ei nu mi-au facut nimic, Sfantul Ilie m-a aparat de ei. Am plecat de acolo, si cand am revenit ca sa ii iau pe tata si pe Iulia, am parcat masina chiar pe sosea; vis a vis de cimitir se aflau ei si se uitau la mine. Eu ma prefaceam ca vorbesc la telefon si ei au inceput sa strige ca daca sun la politie ma taie, etc. Am plecat de acolo, nu am mai asteptat sa se deschida cripta, fericita ca Sfantul Parinte Ilie Lacatusu m-a trimis la masina fix la timp ca sa nu raman fara ea si ca nu am patit nimic.

Am aflat ulterior ca, de fapt, ei nu vroiau sa fure ceva din masina, pentru ca asa ar fi spart geamul si ar fi luat ce aveau nevoie, ci ar fi plecat cu masina cu tot.

Slava Sfantului Parinte Ilie Lacatusu, care m-a aparat si m-a ajutat. Il iubesc mult de tot si nu voi inceta niciodata sa ma rog Lui.

Ca o reamintire, mentionez ca Sfantul Parinte Ilie Lacatusu i-a ajutat pe nasii mei, dupa 10 ani de chin, unde doctorii nu le dadeau sanse sa aiba un copilas, si acum au o mandrete de baiat sanatos, frumos, cuminte.

Teodora Arzan