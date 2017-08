Credință și revigorare

Dacă pe vremea Domnului Iisus Hristos ar fi existat internet, cu siguranță ca Acesta nu ar fi postat zilnic „Am înviat-o pe Semida” sau „L-am vindecat pe Jar” sau „Azi merg cu Dismas în Rai„, dar apostolii, mai ales Pavel, ar fi profitat să vorbească despre Fericiri, despre Golgota sau despre Înviere.

Martirii din Biserica primara nu se fereau de chinuri cumplite si de moarte: nu doreau sa apostazieze, nu se puteau lipsi de dragostea Domnului Hristos. Multi dintre cei care au suferit moarte muceniceasca erau parinti: si-au incredintat copiii lui Dumnezeu. Sunt convins ca fiii acestor martiri au fost ocrotiti de catre Dumnezeu: au ajuns buni crestini, sfinti, chiar martiri, la randul lor. Nu au fost orfani, nici o secunda: in familia lor, legatura cu sfintenia era atat de directa, incat sentimentul ca viata lor apartine lui Dumnezeu le hranea inima. Si le era suficient. Copiii martirilor nu doreau terenuri si case in exces: cautau Imparatia Tatalui lor si toate celelalte se adaugau lor. De fiecare data cand citesc vieti de sfinti, ma minunez de chinurile pe care le-au suferit martirii, de credinta lor atat de puternica, incat minunile abundau. Si cat de multi prunci au fost sfasiati de lei in arenele romane, doar pentru ca trecusera prin apa curatitoare a Tainei Botezului! Dar si cat de multi prunci erau ingeri in trup! Adoptia divina era traita: gratierea era acordata! Copiii primilor crestini nu ascultau muzica pagana, ci vorbeau cu ingerii in catacombele pline de sfinte moaste. Nu se plictiseau la Liturghie, pentru ca Sfanta Jertfa era savarsita pe antimis viu, pe sfintele moaste ale parintilor lor. Nu aveau garderobe luxoase, ci preferau simplitatea si caritatea. Erau dati de mancare leilor in Collosseum, iar multimile pagane jubilau frenetic, insetate de sange: cata lipsa de compasiune si de dragoste!!! De ce erau incantati spectatorii romani de aceste scene? De ce se bucura paganii de azi de orice atac adresat Trupului lui Hristos? Noi, cei de azi, nu suntem copii de sfinti, ci fii de comunisti. Nu suntem fii ai sfintilor inchisorilor, ci nepoti ai gardienilor de atunci.

Prea Fericita TECLA

Cel mai mare păcat al zilelor noastre constă în faptul că oamenii s-au afundat în deznădejde și nu mai cred în Înviere. Trebuie doar să ținem mintea în iad și să nu deznădăjduim. Biserica triumfatoare in procesiune ingereasca. Cu totii o cinstesc pe Sfanta Tecla, ucenica a Sfantului Pavel. La 18 ani, imbratiseaza credinta. In Antiohia, scapa de fiarele salbatice. Pustniceste pe Muntele Selevchie. Are darul facerii de minuni. Traieste pana la 90 de ani. Este prea fericita, pentru care are o legatura vie cu Hristos Domnul. Este cuprinsa de puterea dragostei Lui (fiind dezlegata de legatura doririi celor pamantesti). Golita de haine, se acopera de marirea slavei Lui. Nu este arsa de foc, avandu-L racoreala. Este pazita de fiare de catre mana Lui. Logodita cu El, este prima mucenita intre femei. Este cinstita intocmai cu apostolii. Tinand faclia credintei, calca puterea focului. Imblanzeste fiarele salbatice. Se roaga pentru imblanzirea noastra (a celor ce savarsim pomenirea ei). Din cer primeste cununa nestricaciosa pe crestet. Face parte din aceeasi liga cu Eufrosina, Xenia, Paraschiva, Teodora, Filofteia, Eufimia, Pelaghia, Taisia, Evlampia, Zenovia, Macrina, Marcela, Cecilia, Varvara, Iuliana, Eugenia, Melania, Apolinaria, Tatiana, Agata, Drosida, Glicheria, Sebastiana, Antonina si Fevronia.



Ai Sai nu L-au primit! A fost respins de cei din casa Lui. Respins, El asteapta la usa si continua sa bata. Cu rabdare si iubire, asteapta. Ai Sai nu L-au primit, pentru ca erau perfizi. Aveau o infatisare aparent binevoitoare, dar – de fapt – erau plini de indiferenta. Putin le pasa lor… Ascundeau rautate, viclenie, necinste. Erau plini de perfidie, vatamand pe Cel care le-a acordat incredere, pe Cel ce le-a spus ca ei au valoare in ochii Celui-Vechi-de-Zile. Erau insa obisnuiti cu un nivel mult inferior, neduhovnicesc, lipsit de cultura, bazat doar pe stomac. Erau periculosi, fara sa para astfel. Totusi, nu a fost respins de toti. Nu a fost nici o vreme in care sa nu fie si primitori ai Cuvantului, nu doar inamici. Sa nu se creada ca nu L-a primit nimeni. L-am vazut plin de har (dupa umanitate) si de adevar (dupa dumnezeire). Noi toti, cei ce L-am primit, primim din plinatatea Lui, nu mai ducem lipsa de nimic. Il avem pe El, avem totul, avand Sursa Iubirii. Prin har, credem; prin adevar, intelegem. Indreptati calea Domnului! Credeti sincer in El! Domnul patrunde in inimile noastre prin credinta. El este Mielul divin, El ridica pacatele.

Una este sa scoti sageata din rana, alta sa vindeci rana

Nu e suficient sa te opresti din pacat, trebuie si sa fi iertat pentru pacatele comise deja. Rana noastra deja incepe sa se vindece, fara sa fie deloc meritul nostru. Suferinta de azi ne arata o lume fara Vindecator. Pacientii resping Medicamentul, considerand ca nu au nevoie. Prefera sa zaca singuri plini de sange pe campul de batalie, decat sa fie ridicati de brancardierii fara de arginti. Cine respinge Lumina, cine nu crede, acela ramane in intuneric.

Tot ce avem, de la El am primit

prietenii Mirelui, stam in harul Sau, ne pastram in prietenia Lui, nu decadem. El ne pazeste sa nu cadem. Auzim gasul Lui si ne bucuram. Moare pentru pacat, fara sa fi pacatuit. Cine crede in El, are Viata, pentru ca El este Viata. Cine nu crede, nici nu Il va vedea, nu va avea Viata… Cine nu crede, mania sta asupra Lui. Mania aceasta este corupere, este moarte, este necunoastere a adevarului. Pacatul ramane in cei ce nu cred in iertare si in Cel ce iarta. Oboseala lumii (depresia) este istovirea firii umane prin pacat. Obosesti sa tot respingi si sa tot fi respins. Este istovitor sa ramai cazut, neridicat. Este ineficient sa respingi belsugul harul, doar dintr-o incapatanare de neinteles. Doar cei ce se pun de-a curmezisul nu pot fi iertati, pentru ca nu se lasa ajutati. Dar si pentru acestia a murit Mesia.



Prietenii ne mai trag pe sfoara, Dumnezeu niciodata. Creatorul ne daruieste timpul, pentru ca, dupa cum zice Einstein, lucrurile sa nu se petreaca deodata. Nu cladim nimic pe frica, ci doar pe virtute. Suntem poate doborati, dar niciodata invinsi. Nu suntem invidiosi, nu dorim vila aproapelui (e drept, nici ratele lui), nu ne comparam cu ceilalti, ci mergem de manuta spre rai. Suntem prezenti in biserica, dar nu lasam nici gandurile sa absenteze din fata misterului liturgic. Dumnezeu Isi comunica modurile de existenta, ne explica Homiakov, Bisericii. Aici suntem vindecati de orbirea sufletului. Principala conditie favorabila pentru ateism este prosperitatea economica! Si a doua, ingemanat cu prima, principiul luteran de raportare la divinitate. Neagoe Basarab ii scria fiului sau Teodosie despre cantecele aduse din alte tari, cu un ton bland, totusi. Cel mai drastic este tocmai cel mai sfant, Stefan al Moldovei: „Nu credeti in Occident, mereu gata de tradari si de vanzari! Eu am crezut in el si m-am inselat”. Peste veacuri, Nicolae al Ohridei si Jicei va zice la fel. Nu apare doar calendarul pe stil nou, ci tendinta noutatii peste tot, chiar si acolo unde nu are loc, in Revelatie. Inca din 1576 vorbim despre spectacole in pietele publice, la Hermanstadt (Sibiu), alternative de distrugere a timpului. Omului i se ia timpul, pentru ca el nu stie sa se ofere Creatorului. Aparitia ceasului de buzunar (secolul al XVI-lea) coincide cu tendinta de a buzunari tezaurul credintei. Termometrul e util, nu incape vorba, mai ales pentru depistarea febrei patimase din locul far’ de comuniune. O stiinta fara constiinta va deveni ruina pentru suflet, intuia Rabelais. Si tot dansul era sigur ca mama tuturor relelor este una singura: ignoranta. Renasterea s-a transformat intr-o mortificare. Oamenii nu Il neaga pe Dumnezeu, dar si-L doresc undeva suspendat, sa nu ii incurce. Contemporanii nu acorda atentie pacatului si caintei, urmand curentului nascut la Firenze. Tablourile religioase apusene acorda exagerat de multa atentie anatomiei, muschilor, voluptatii, scotand scandalos orice ramasita de firesc din rama. Raportul cu Universul nu poate fi lamurit exclusiv prin arta! Omul are nevoie de vedere, de stra-vedere, de balsamul Revelatiei. Umanistii ignora boala si batranetea, pentru ca nu ofera solutii. Deloc, nimanui, nicicand. Umanismul inseamna clipa si „apoi mai vedem” (mai suferim cateva miliarde de miliarde de ani). Orbul vindecat este deja candidat la sfintenie. Casa lui Dumnezeu este un spital de orbi, nu un muzeu de ochelari. Ochii bolnavi nu suporta Lumina! Casa vindecarilor nu este o arca scufundata. Nu ne putem descurca singuri; orbecaim. Cine ne calauzeste? Cum ne vindecam: prin despatimire, iluminare, desavarsire. De unde ne vine ajutorul: de la Cel ce a facut cerul si pamantul. Auzim chemarea mesianica si nu o refuzam. Nemurirea poate fi vesnica splendoare ori vesnica agonie. Si tot ceea ce nu e vesnic, e vesnic inutil. Doamne, se roaga psalmistul, nu Iti aminti de faradelegile noastre cele de demult. Ci intoarce-ne, arata-Ti fata si ne vom mantui! Nadejde inseamna sa crezi ca Sfantul Duh este de fata. Viata crestinului in Hristos nu este o utopie. Virtutile nu se vand la o licitatie, se trudesc. Milostenia nu cere dividende. Acum vedem, Hristos ne deschide ochii. Reusim, in sfarsit, sa rezolvam problema spirituala: am gasit fantana apei vietii! Este o zi favorabila caritatii. Putem finaliza proiectele demarate. De asemenea, suntem mult mai prezenti in familie. Avem grija sa ne respectam promisiunile. Fantana lui Iacob este locul intalnirii cu Mesia. Credeti ca doar Svetlana (Fotini samarineanca) s-a intalnit aici cu Dumnezeu?! De abia de azi nu mai insetam in veci! Aici este deconspirata casatoria de proba: „Cinci barbati ai avut si cel cu care traiesti acum nu iti este barbat!” Dar, pentru credinta ta, esti iertata! Apa vietii este o hrana spirituala, nu ne ingrasa conturile, nu ne inlocuieste furniturile. Nu ne face mai destepti, nu stim toate raspunsurile. Dar avem siguranta raiului. Despre lucrurile neintelese, ne clarifica Paul Siladi, my friend: „Glasul Domnului îi spune direct Sfântului Antonie (și odată cu el, nouă) că sunt o seamă de judecăți ale lui Dumnezeu care nu este de folos să fie cunoscute”. La fantana, constiinta ne oglindeste propriile patimi. Convorbirea noastra de azi cu invatatorul harismatic ne despovareaza si ne transpune pe o fanta de bucurie. La fantana, gasim sfintenia, scapam de vulgaritate, redescoperim delicatetea. La fantana, actorul Jonathan Jackson si-a gasit calea spre ortodoxie trecand prin Romania. lasul Domnului îi spune direct Sfântului Antonie (și odată cu el, nouă) că sunt o seamă de judecăți ale lui Dumnezeu care nu este de folos să fie cunoscute”. La fantana lui Dumnezeu am ajuns. Nu am gasit bunastarea materiala, pentru ca nu am cautat-o. Dar am intalnit vesnicia. Starea de har. Iubirea inmultita prin daruire. Aici ne facem trei colibe, nu pe plaja modernismului deocheat, nici pe terasa exceselor. Nu vom dezerta din armata Duhului, nu vom parasi Fantana. Ingerii lui Dumnezeu ne vor intari. Ne vom intoarce catre Cel ce Este, pentru ca El vrea sa se uneasca cu noi (Ieremia 3, 14). La fantana, Mesia divin ne invata cum sa ne directionam gandurile catre Cer (Sf. Nicolae Velimirovici), iar nu catre teluricul efemer. Si oare nu arde in noi inima noastra cand El ne vorbeste? (Luca 24, 32)Vorba Lui schimba pustiirea noastra in desavarsire, implinire, invesnicire. Cat de multa lumina este la fantana! Prin aceasta deschizatura a timpului, Mesia ne arata o alta Lume, n-o vom rata! Fantanile sparte insa nu pot tine apa, asa cum se inseala cei ce L-au parasit pe Mire (Ieremia 2, 13). Nu exista fente si driblinguri, trucaje si smecherii la fantana. Paginile Sfintei Scripturi ne insuflă mare nădejde în puterea lui Dumnezeu. Ne rugăm aici împreună cu regele Iezechia şi vedem cum Marele Stăpân comută pedeapsa: suntem graţiaţi! Plângem de bucurie, văzând iertarea noastră. Auzi, Doamne, rugăciunile noastre, aşa cum ai ascultat rugăciunea regelui Iezechia, în ceasul morţii sale! Nu depărta mila Ta de la nevrednicii robii Tăi. Am păcătuit, Doamne al cerului şi al pământului, asemănatu-ne-am dobitoacelor prin faptele noastre cele fără de ruşine. O dată urcaţi la Tronul iertării, nu vrem să mai cădem. Facem orice virtute necesară să nu revenim în infern. Trambulina care ne azvârle-n Rai este una singura: smerenia. Aceasta acaparează harul Golgotei şi minunea se produce: suntem reprimiţi. Evlavia noastră presupune şi o credinţă dreaptă, nefâstâcită. Nu putem să ne mântuim singuri, cert. Cineva trebuie să ne ajute. Iar noi, să ne lăsăm ajutaţi. Un Singur Mijlocitor avem între noi şi Tatăl: Arhiereul Veşnic, Iisus Hristos. Cete de mii şi mii de îngeri şi de sfinţi ne acompaniază în lupta noastră cu patimile din noi, luptă împreună cu noi, biruiesc împreună cu noi. Sfinţii nu pierd războiul, pentru că în ei se manifestă puterea lui Dumnezeu. Pe calea aceasta – chiar dacă strâmtă – intră sigur cei ce iubesc necondiţionat, cei ce postesc de rele, cei ce se zbat pentru răspândirii luminii în fiecare ungher întunecat. Apostolii înfruntă furtuna pe mare, pentru că Învăţătorul le poruncise să treacă de cealaltă parte a mării. Ei nu puteau să abdice de la cauza lor. Se luptă cu valurile, chiar dacă era mai uşor să se întoarcă, explică magistral într-o cateheză părintele Iuliu Gorea (Lita, CJ). Apostolii se confruntă cu propriile temeri, biruindu-le prin puterea lui Dumnezeu, Cel ce răsplăteşte pe cei curajoşi şi ascultători. Putem năzui că vom urca către veşnicie (ca să nu ne mai muşte şarpele de la firul ierbii) datorită unui singur eveniment decisiv: moartea Fiului lui Dumnezeu în locul nostru.

Hristos, Cel mai nevinovat, a primit să fie pedepsit pentru inepţiile noastre. Scara lui Iacob, care uneşte cerul cu pământul este Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria. Prin ascultarea ei faţă de Tatăl a devenit posibilă Întruparea Salvatorului. Tot părintele de la la Lita – Iuliu Gorea – explică cum a ajuns dreptul Iosif din Nazaret ocrotitorul Sfintei Fecioare. Miriam (Maria) a putut rămâne la Templul din Ierusalim (unde fusese adusă la vârsta de trei ani) până la doisprezece ani, potrivit Legii. Nemaiavând părinţi în viaţă, a fost dată spre ocrotire dreptului Iosif, rudenia sa, prin tragere la sorţi dintre doisprezece bătrâni de vază din popor, cu o reputaţie ireproşabilă. Iosif fususe căsătorit cu Salomeea, care îi dăruise patru băieţi şi două fete. Când Salomeea a murit, cel mai mic copil, Iacob, avea doar doi anişori. Iosif avea nouăzeci şi doi de ani când devine ocrotitorul Sfintei Fecioare Maria. Aceasta va avea grijă de micul Iacob, fiul Salomeei, fiind adesea numită „mama lui Iacob”. De aici confuzia cu „fratele Domnului”. Este important de subliniat acest aspect. Dacă Iisus ar fi fiul lui Iosif, învierea Lui nu ar avea efecte şi asupra noastră. Domnul Iisus Hristos a fost toturat neomeneşte. Agonia (supliciul) Lui substitutivă este sâmburele fidelităţii noastre. Noi merităm pedeapsă, nu El. Noi îl răstignim – zi de zi – prin bârfele şi patimile noastre. El este în agonie până la sfârşitul lumii. Se jertfeşte continuu pe Sfânta Masă. Sfânta Liturghie se oficiază neîncetat, datorită diferenţei de fus orar. Cât de dificilă a fost şi coborârea lui Iisus de pe Cruce! Cât de greu au ieşit acele piroane, care au împroşcat sânge dumnezeiesc! Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru El, nu a vrut să dovedească nimănui nimic. A băut paharul suferinţei până la capăt doar din iubire pentru noi. Ca noi să intrăm în Împărăţia Cerurilor. Să putem urca până acolo, să nu ne oprim la jumătatea drumului. Aceasta este iubirea totală. În schimb, mulţi oameni rămân indiferenţi. Nu le pasă. Cred că Raiul e o glumă. Nu postesc, dar se miră că au arterele blocate. Sunt furioşi, dar se miră că fac atac de cord. Se stresează, dar se miră că fac atac cerebral. Îşi dau seama că se îngrijorează excesiv, dar nu vor să schimbe nimic în comportamentul lor. Se lasă prea uşor înfrânţi de un refuz minor. Nu cred în biruinţa Învierii. Cea mai mare rătăcire este o viaţă fără Dumnezeu. Viaţa creştină constă în a Îl avea pe Dumnezeu în inima noastră. Sufletul nostru nu poate exista fără Dumnezeu. Pacea o găsim doar în Dumnezeu. Necredinţa nu poate stârni decât groaza. Şi cât de precar este echilibrul lumesc! Păcatul este cel mai grav eşec…

Dumnezeu este pretutindeni, nicăieri nu putem fi departe de El! Inchisa in pacat, inima este exterminata. Departe de Iesire, groapa anxietatii se adanceste. Fara Hristos, viata este un crunt lagar de exterminare a sentimentelor. Fara vesnicie, iubirea este un hazard. Fara credinta, etica este inutila. Din acest arest nu putem iesi decat prin smerenie. Au venit aliatii, sfintii, si au eliberat lagarul. Dar noi preferam sa ramanem in camera de gazare a pacatului. Desi suntem liberi, ne purtam si gandim ca niste sclavi ce isi asteapta deziluzionati sfarsitul. Suntem chiar invidiosi pe cei care au iesit pe poarta deschisa pentru toti. Nu avem vointa necesara de a retrasa relieful montan prin fidelitate fata de divinitate. Vino, Hristoase Imparate, vino si scoate-ne afara din lagar. Pe targa harului, du-ne la Bolnita. Desfiinteaza lagarul lipsei de speranta si da-ne Antidotul. Ingerule pazitor, roaga-te sa evadam din iadul anxietatilor. Inimile noastre au potential ceresc, dar ne complacem sa le numim Birkenau sau Dachau. Noi suntem proprii nostri tortionari. Dam vina mereu pe altii, cand, de fapt, noi sunt Goering-ii. Incolonam copiii si ii exterminam. Cum? Prin avorturi, prin educatie pagana, prin batjocorire a sacrului, prin ascunderea Adevarului. Exterminam femeile, luandu-le sensibilitatea si transformandu-le in roboti, planificandu-le familii necrestine, epuizandu-le cu lucrul in exces, luandu-le speranta. Sa nu dam vina pe altii. Scenaritele isi au clientii lor, la nivel macro. Dar in casa noastra, noi suntem falsi Mesia, pentru ca nu traim Botezul si radem de cei ce o fac. Nici macar noi nu mai intelegem ceva. Suntem confuzi, nu vrem sa respectam nici o regula. Ca, deh, suntem liberi in celula noastra. Nu ne smerim, ci vrem sa adunam comori, sa le ingropam in lagar. Colcaim in aceasta baraca cu gratii, refuzand Cetatea. Atmosfera este trista de cand am refuzat Medicamentul: doar vaiete si gemete. Ne uitam spre poarta larg deschisa. Dar nu iesim. Ne amagim: aici si acum e singura realitate posibila. Dincolo de prag nu e decat neantul… Si, oh, cat suntem de departe de adevar! Nici macar mirosul mortii nu ne sperie indeajuns incat sa ne trezeasca, sa ne razgandeasca, sa ne mantuiasca. Si cred, cu toata durerea, ca daca ar veni Mesia a doua oara, am face orice ca sa Il mai omoram o data. Nu putem primi nimic, decat daca ne-a fost dat de sus. El ne da, noi trebuie sa si primim, sa nu refuzam. Nu facem milostenie, pentru ca suntem zgarciti. Tinem prea mult la parerea altora despre noi, din mandrie. Nu ne rugam, pentru ca timpul il alocam oricaror activitati, doar celor duhovnicesti nu. Suntem gardienii care gazeaza cadavre si le incarca in vagonete fara nici o remuscare. Refuzam sa ne rugam pentru altii sau sa ii ajutam, preferand umbra complice. Suntem, de fapt, morti, chiar daca inca nu o stim. Si refuzam sa acceptam Invierea. Suntem nemultumiti de amanarea calatoriilor, suntem agitati si fara rost; mancarea nu ne mai satura, apa nu ne mai ajunge. Pacatul ne erodeaza si suntem in colaps. Cand nu ne mai asteptam la nimic, cand nu mai speram, primim o invitatie la Cina lui Dumnezeu. Cum sa mergem acolo, asa cum suntem acum?!



Starea de neliniste trebuie sa inceteze. La aceasta Cina avem nevoie de „haina” adecvata, de un comportament fara bizarerii si impostura. Acolo mergem noi insine, nu ne putem trimite „masca”. Acolo nu ne mai putem eschiva, nu mai putem trisa. E drept ca suntem surprinsi ca am fost invitati tocmai noi, cei mai pacatosi dintre oameni. Schimbarile pe care le initiem pentru a obtine „viza” sunt apreciate de catre membrii triumfatori ai familiei noastre. Invitatia in sine este un cadou, care ne impresioneaza. Incepem fiecare zi hotarati sa ne finalizam canonul de munca si de rugaciune, sa facem ascultarile cu bucurie duhovniceasca; sa ne pregatim de Cina. Sa ne terminam treaba pana luam Masa, impreuna cu Dumnezeu si ingerii. Nu mai suntem tentati sa risipim nici banii, nici timpul. Aceasta invitatie ne-a deschis o alta perspectiva asupra vietii. Nu mai vedem totul atat de negru, atat de stramt, atat de imposibil. Daca am fost chemati, inseamna ca Stapanul doreste sa cineze cu noi. Nu este o farsa; este o invitatie pe care o vom onora. Marius Iordachioaia a inteles mesajul mesianic si il transmite mai departe: „Iisus stă la masă. Casa lui Simon e plină./ Ucenicii fariseii şi cărturarii discută. Femeia păcătoasă plânge./ Vameşii aşteaptă pe lângă uşă să fie daţi afară…/ El face inimile să vorbească. Şi vorbind despre El/ să se atingă/ de Dumnezeu…/ Le aude pe toate…/ afară de una!/ Iisus îşi ridică fruntea/ se întoarce/ şi se uită/ la mine…„. Preparatul de baza al Cinei este rugaciunea neincetata Tatal Isi cheama copiii la Masa. Vrea sa fim impreuna cu totii, fara gelozii si certuri. Aceasta chemare este un strigat de bucurie, o proclamatie a vesniciei, un indemn de a participa la lucrarea Lui. Aceasta chemare este misiunea noastra, este inclinatia noastra; este menireanoastra. Aceasta chemare este rugaciunea noastra (si noi Il chemam zi de zi, in genunchi). Nu suntem considerati nechemati (inapti)! Suntem chemati sub arma Crucii, sub drapelul Invierii. Tatal Isi mobilizeze armata de ingeri si vrea sa slujim si noi in aceasta slujba. Suntem tanci (sugari) hraniti de catre Tatal. Acest Parinte este deopotriva exigent si ingaduitor. Sarcina noastra principala, ca sugari, este sa ascultam glasul parintesc. Pentru a ajunge la Masa Lui, trebuie sa credem ca sugarii. Sa credem indeajuns pentru a Il urma pe Iisus imediat si definitiv. Fariseii nu pierd „biletul” pentru ca sunt lenesi, ci pentru ca nu sunt ca tancii, ci se intrec in invidie nefondata. Masa pamanteasca e randuita tot de Tatal: Ierusalimul beneficia de o sursa permanenta de apa. Invitatia catre Noul Ierusalim presupune accesul la Sursa permenenta de Viata. Iisus Hristos ne cheama la Cina Sa inca de pe acum: El „Se da de mancare si niciodata nu se sfarseste, ci pe cei ce se impartasesc ii mantuieste”. Noua (cersetorilor orbi), Domnul Iisus nu ne da fleacuri de pomana, ci ne daruieste vindecarea, ne reda vederea duhovniceasca, ca sa vedem dincolo de gunoiul lumii si sa nu refuzam invitatia la vesnicie. La aceasta Cina nu mergem sangerosi, pe cai de lupta, ci imbracati in smerenie, pe magarusi.

Nu putem trai fara Tine, Doamne! Venim sa Te slujim! Suntem infometati dupa Tine! Stim ca Tu nu astepti parerea noastra doar, ci mai ales astepti credinta noastra! Unde nu este credinta, nu se poate produce minunea iubirii. Raul manipuleaza, inseala, amageste, ucide. Cea mai mare porunca inseamna sa evitam raul, sa scutim lumea de raul nostru. Noi suntem numiti gunoi de catre pagani. Inseamna ca ei sunt foarte indepartati de adevar. Si ca noi inca nu suntem sarea lumii. Crestinii / apostolii sunt „lepadatura” tuturor, rejectia. Mesajul iubirii a fost respins de o lume aflata in agonie. Lumea a rastignit iubirea, nebanuind invierea. Noi nu mai avem ambitii personale. Nu ne mai lasam deranjati de orgolii. Ne straduim sa ne ridicam din ignoranta, sa inviem din propria moarte. Iar harul ne invesniceste.

Poporul se lamenteaza, impiedicandu-se in propriile neputinte si neputand depasi pustiul. Poporul este incapabil sa ajunga la destinatie, pentru ca se lasa condus de cine nu trebuie. Poporul se razvrateste, desi primeste mana. Poporul vocifereaza, desi vede stalpul de foc calauzitor. Poporul carteste, desi este martor al minunilor. Poporul uita de binefaceri, de iertare, de vesnicie si vrea doar palpabil, imediat, concret, material. Aceasta departare a poporului doare. Si cu cat departarea sporeste, se agraveaza rana. Ura vrea doar divortul nostru din legamantul iubirii. Ura vrea doar sa ne „rupa” din bine. Ura vrea doar distruga modelul patern, prin provocarea inutilitatilor. Lumea urii ne propune o paradigma razboinica, nicidecum salvatoare a civilizatiei. Refugiul binelui se tranforma insa de fiecare data in contraatac. Suntem in ofensiva surprinzatoare. Nu ne hazardam, cata vreme respectam regulamentul. Suntem pescari care ne pregatim de pescuit, dar noi vom fi cei pescuiti. Binele nu convinge nici prin dezinvoltura, nici prin spectaculozitate, nici prin violenta discursului, nici prin teatralitate, nu mobilizeaza cu furca in mana. Iar fericit este doar cel ce detine nemurirea. Aceasta nu este o apologie a resemnarii, nici o acumulare de frustrari sociale, ci o iertare de debite. Noi vom fi sarea, vom da valoare si prospetime lumii. Nu vom rupe, nu vom desface, nu vom nimici nimic din ceea ce este revelat. Fiecare Amin valideaza o dorinta, o lacrima, un suspin. Fiti milostivi, cercetati bolnavii, nu treceti cu vederea pe orfani, feriti-va de manie!

Sfinteasca-se numele Tau (o actiune pe care numai Dumnezeu a poate implini; omul o poate doar dori si implora), nu ne parasi in incercari, ne smulge din bratele celui rau si ne iarta caderile/poticnirile! In Evanghelie, accentul cade pe discretia (lipsa de trambitare) practicarii credintei. Domnul Iisus vrea sa intelegem ca doar binele orientat spre celalalt (din care ne excludem), conteaza in fata lui Dumnezeu. Cand ne rugam, nu interpretam o banala partitura, nu suntem morocanosi, iritati, enervati, ci ne straduim sa facem penitenta (fara mima, fara machiaj). Simplitatea ceruta de catre Domnul Iisus vizeaza lipsa de impuritati. Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu (nu inversati ordinea)!

Pot cunoaste Sfanta Scriptura, care ma hraneste. Pot sa implinesc legea iubirii, care imi deschide speranta nemuririi. Pot spera la Inviere, prin credinta in Domnul Iisus. Fie ca iubirea sa ma ghideze permanent! Nemurirea nu este ratata decat de cei ce cred in idoli (regele Ohazia), de catre cei ce pierd salvarea (Faraon), de catre cei ce se cred stapani (Nabucodonosor) si de catre cei cu inima impietrita (Caiafa). Adevarul crestin nu poate fi compromis, nici tranzactionat, nici negociat. Paganismul este lipsit de solutii. Paganismul este plin de angoasa, proclama durerea de a trai, provoaca instrainare si agraveaza nelinisti. In paganism lipseste si antidotul si perspectiva. Solutia: prin credinta in Iisus, istoria devine providentiala.

Cateva exemple: la Sinodul I Ecumenic au participat exact 318 episcopi (exact numarul slugilor lui Avraam), iar erezille majore sunt in numar de 80 (exact numarul concubinelor lui Solomon) . Nimic nu e intamplator, totul face parte din planul divin de mantuire. Nu exista mantuirea in afara Solutiei-Iisus Hristos, semnatarul certificatului nostru de inviere. Tocmai de aceea Iisus Hristos S-a facut om, pentru mantuirea noastra sa fie sigura! Iar daca Nava Bisericii nu poate intra in port, este din cauza vanturilor eretice! Solutia este la indemana: rugaciuni asidue, dublate de concentrare spirituala!

Veşnicia este o realitate. Pot să o neg, dar nu am decât de pierdut. Pot să scap de frică, de depresie şi de moarte. Cu puţină ordine, evacuez haosul din inima mea. Încep ziua cu rugăciune, pentru a face loc veşniciei. Reţeta este simplă: Psaltire, iubire, ascultare. Reuşită sigură. Acum două zile, la înmormântarea părintelui Sabin, sute de tineri plângeau după ghidul lor. Ce mult l-au iubit! Cât de mulţi erau! Am rămas impresionat. Era marţi, o zi de lucru. Şi-au luat liber cum au putut şi au venit, pe ploaie, pe vânt, cu bebeluşi în braţe, cu sutele.. A fost o rugăciune grozavă. Sunt cel mai mare fariseu. Ţin să fac această precizare de la bun început. Mă menajez excesiv, sunt prea fudul, iar asta mă depărtează de ţinta veşniciei. Fariseizez cu nonşalanţă, zornăi arginţii şi uit mereu de mesajul veşniciei. Nici un om nu îmi poate scoate cătuşele. Nici dacă ar vrea. Dar vreau mai mult. Mult mai mult. Vreau să zburd în lumina veşniciei. Metoda patentată de sfinţi este umilinţa. Nu agreez umilinţa, iar asta mă departează iar de veşnicie.

Nici măcar nu am luat multe scatoace, dar mă plâng mereu. Cu treizeci de arginţi se vindea un sclav în piaţă. Cu suma asta, pot ajuta azi un orfan. Pot, dar oare vreau? Cetatea contemporană parcă aparţine aceluiaşi Imperiu Roman păgân. Nu prea recunosc semnele iubirii, au cam dispărut indiciile veşniciei. Mă regăsesc doar în prelungirea învierii, în Casa veşniciei, în Biserică. Sunt un bolnav cronic. Am nevoie de antidot pentru a fi salvat. Ştiu că nu voi fi refuzat. Metoda înveşniciţilor vine din altă lume, mi-e tot mai clar acest lucru. Şi tinde către altă lume. Şi cred că înveşniciţii nu biruie prin puterea lor.

Există un Zdrobitor al morţii

Nu ar trebui să am altă trudă decât să mă rog. Să lucrez în via Domnului, nu în cea a patronului. Exagerat de multe griji şi scenarii îmi fac, dar scap de deznădejde amintindu-mi de veşnicie. Acesta e cuvântul-cheie, veşnicie. Sunt sigur că prin truda rugăciunii aş dobândi pacea sufletească. Veşnicia înseamnă eliberare din lagăr. Numai că unii preferă să rămână în starea de exterminare. Şi nu se lasă salvaţi. Mă străduiesc să nu fiu printre cei laşi. Şi mă gândesc că înveşniciţii stau la aceeaşi masă la ospăţul bucuriei. Problema nu e că nu ar mai fi locuri, ci alta: cei chemaţi nu vor să vină! Înveşnciţii participă la stabilirea adevărului.

Au un rol important, nu sunt piese de decor. Lumea e prea tristă. Cui să îi vorbesc despre bucurie? Nu mă întristează decât propriul meu egoism. Sunt chemat la veşnicie. Nu vreau să fiu un ratat, un nefericit. Dar nu pot face asta singur. Am nevoie de multă rugăciune. Răul contaminează în jur tot ce prinde. Nu mă descurajează acest lucru, pentru că ştiu cât de limitată este puterea răului. Eu pot priva lumea de răutatea mea. Pot căuta liniştea, nu tumultul. Pot să mă trezesc din amorţire. Pot totul, alături de Hristos, în duet, în tandem, împreună Sfântul Sfinţilor cu păcătosul păcătoşilor. Cartea Sfântă nu este un jurnal de impresii. Nu banalizez mesajul, ci mă hrănesc cu putere supraomenească. Şi din cel mai slab, devin puternic.

Pentru că am arma, am tehnologia, ştiu coordonatele şi comunic cu baza. Rămâne doar să nu dezertez. Pot cuceri veşnicia doar dacă îl recunosc pe Hristos în zdrenţe, în arest, în terapie intensivă. Renunţ la lux, la imaginea mondenă, la surplus, pentru a acapara veşnicia. Voi fi scuipat, dar nici pe sfert cât a fost Hristos. Degeaba caut pacea aiurea, dacă nu o găsesc în mine. Departe de zornăitul lumii, apropierea de veşnicie se poate realiza ma uşor. Un discipol autentic nu doar anunţă veşnicia, ci mai ales contribuie la realizarea ei. Ar trebui să devin un contribuabil serios, aşadar. Da, toate crucile mele lui Hristos i le dau. Categoric, nu mai oscilez. Neapărat, să doresc veşnicia.

Numai prin cruce, coboară veşnicia în inima mea nepregătită şi o curăţă de mizerii. Dar ca să şi menţin veşnicia, să nu o pierd, să nu o trădez, ar trebui să devin un exemplu de receptivitate. Aici mai am mult de lucrat. Să scap de impresii şi să apelez mai des la impresara mea, la avocata mea, Sfânta Maică şi Fecioară. Omenirea trebuie vindecată de corupţie, de lene şi de desfrâu. Apoi, poate spera la veşnicie. Noi nu ocupăm veşnicia prin agresivitate, ci o moştenim. Da, trecem la nivelul doi: ajutăm, nu doar teoretizăm iubirea. Cum scurtez rugăciunea, îndată vin ispitele. Cum mă lăcomesc la prea multe pâini, pierd harul. Am un bilet spre veşnicie, să nu îl mototolesc.

Ne straduim sa le oferim totul copiilor, dar numai Dumnezeu le poate oferi vesnicia. Invatatorule, vino in casele noastre! Invierea fiicei lui Iair se produce foarte repede… Vedem ca nu ne e frica de garderoba-cimitir, unde ne lasam temporar hainele de piele. De ne vom aduce aminte de moarte, nu vom mai pacatui. Invierea Tavitei: Sfantul Petru face la Ioppe exact ce l-a vazut pe Domnul Iisus facand in casa lui Iair. Hristos a inviat, a zdrobit moartea! Hristos a inviat, parga a celor adormiti (primul fruct care s-a copt e semn ca urmeaza si celelalte). Pregatiti-va sa va intalniti cu Dumnezeu, asadar! Daca vei face mereu ceva bun, aghiuta te va gasi ocupat. Tu pastreaza in minte starea de liniste. Si nu uita niciodata de cei mai tristi decat tine.

