Caută și vei afla

Digi 24 se grăbește să anunțe că religia va dispărea în 2035, datorită prosperității economice fără precedent. Alți specialiști (britanici, evident) avansează altă dată: 2041. Gândiți-vă la copilașii care cresc cu astfel de minciuni! Li se inoculează din start abjecții și nu li se dă nici o posibilitate să aleagă. Lumea se îndreaptă spre o tot mai mare îndepărtare de adevăr. Pentru că nu îl mai caută, nu este comod, nu e distractiv. Nu mai caută planuri de salvare, ci idei de supraviețuire în celulă. Soluția este revenirea la ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu.

Încă de la cădere, am primit suficiente indicii cum să ne reapropiem de lumina pierdută. Viața în sine este o călătorie inițiatică, o căutare permanentă. Sunt atât de multe lucruri pe care le-am putea afla, dar habar nu avem de ele. Acestea ne-ar putea ajuta, dacă ne-ar păsa câtuși de puțin. Am pierdut părți consistente din tradiția orală, care s-a păstrat milenii și s-a deteriorat de decenii. În familie nu am mai auzit lucrurile care contează cu adevărat, cum se întâmpla cu generații în urmă, ci bancuri cu uzine. Am pierdut comunitatea și suntem fiecare pe cont propriu. Scapă cine poate. Unii mai găsesc câte un om duhovnicesc iscusit, dar aceștia sunt mai degrabă excepții.

Nici nu știm că nu știm ce ar trebui să știm. Este o nebunie. Dacă câte unul reușește să descopere câte o fărâmă de adevăr, îl anihilăm rapid, ne tulbură amăgirea. Nici nu mai e cazul să vorbim despre îndoială, am fi prea generoși, corect este să o numim necredință. Nu neapărat din rea voință, ci din necunoaștere. Noi cinstim Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, cu asta suntem de acord. Dar nu știm ce cinstim. Avem, după secole de așteptare, Sfânta Scriptură tradusă, tipărită și distribuită tuturor, dar nu o citim. Strămoșii noștri dinainte de Coresi ar fi dat orice pentru acest privilegiu.

Dar despre Sfânta Tradiție ce știm? Mai nimic! Maxim două-trei citate copiate în grabă. Ne lipsesc dascălii adevărați, care să ne instruiască. Generația lor a fost distrusă sistematic, ba de calvini, ba de papistași, ba de sovietici. Noi nu suntem urmașii sfinților închisorilor, ci ai gardienilor. De aceea nu știm. Și atunci, căutăm. Dacă nu avem hrană pentru suflet, nu așteptăm să murim de foame, ieșim la vânătoare plângând. Iar Descoperitorul tuturor va avea grijă să nu ne rătăcim în labirint, ci să ne dăruiască înțelepciune, pe măsura pregătirii interioare. Cunoașterea deplină nu este cantitativă, ci calitativă. Efortul nostru nu este un scop în sine, ci un mijloc.

Putem începe schimbându-ne total viața. Postind, rugându-ne, făcând milostenie. Căutând să fim în preajma oamenilor duhovnicești (de la Rarău, Lupșa, Gura Motrului, Nera, Sfântul Sava, Diveevo, Bănceni și multe alte locații). Căutând cărți serioase, nu superficiale. Ascultând muzică luminoasă, nu zgomot. Este o anchetă: căutăm un criminal. Vrem să știm cine ne-a ucis accesul la tradiția orală și în ce consta aceasta. Nu există o singură carte, un singur loc, un singur preot. Mai degrabă, trebuie să formăm un puzzle, pentru a avea o imagine de ansamblu. Oricine poate face asta. Doar că trebuie să aleagă între mântuire și îmbogățire. Nu poate sluji la doi domni. Iar cei mai mulți alegem eronat. De fapt, căutăm fericirea, iar aceasta nu vine niciodată prin îmbogățire. Unii renunță pe parcurs, deoarece piedicile sunt din ce în ce mai mari. Puțini rezistă până la capăt, dar aceia vor primi cununa.

Marius MATEI