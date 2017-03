Pe cerul planetei mele a mai apărut o zodie. Cred că toţi au auzit de ea şi din tristeţea unora am dedus că viitorul nostru nu prea stă pe roze. De aceea m-am informat şi am aflat că zodia buclucaşă s-a ivit din motive foarte contorsionate. Mi se pare că Pămânţelu’ nostru-i cu pricina, căci în loc să se rotească de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga ca tot omul, el se învârteşte ca un titirez. Dar nu-i numai el vinovat de gâlceava care s-a iscat în jurul nou-născutei zodii. Mândra lună are ce are cu bombăţelu’ nostru şi dacă vede că el n-o ia în seamă se supără şi face valuri. Degeaba au fost pe Lună unii şi alţii că tot n-au reuşit s-o dea la brazdă. Sau poate că nici n-au fost şi se laudă şi ei aşa, ca să vedem noi cine-i şeful…

Credeam că este o zodie dintr-aceea zoologică, precum fluturelul sau omiduţa, dar nu-i. Are ea ceva zodia asta nouă, că n-o fi dormit în neştire atâta timp ca să apară pe nemâncate şi să ne sperie pe toţi! Dar cine a “apărut-o”? Cică un nene bine informat, tocmai de la celălalt capăt al Pământului de unde se vede cerul mai bine. Şi-o să avem treisprezece zodii, număr cu ghinion? Oricum, mie nu-mi place treaba asta cu schimbarea zodiilor. Degeaba m-am născut eu când m-am născut că nu mai sunt ce-am fost! Horoscopiştii ăştia ar trebui să ne întrebe şi pe noi să vedem dacă suntem de acord şi după-aceea să ne repartizeze. Sper să nu mă pună pe mine la a treisprezecea zodie că nu vreau. Am auzit că-i cu şerpişori şi noi ştim cine-i tăticu’lor. Ducă-se pe pustii! Un lucru nu înţeleg: de ce s-a băgat zodia asta la mijlocul horoscopului? Nu putea să stea şi ea la coadă, ca celelalte surate ale ei – doar a venit ultima?! Şi aici merge cu pile?

Aşteptând la semafor, am auzit fară să vreau discutia a doi prieteni. Unul dintre ei îl mustra pe celălalt: “Fii serios, măi Gicule, te văd om cu scaun la cap”! Şi aşa m-am dumirit eu cam de unde bate vântul şi mi-a mai venit inima la loc. N-oi avea “scaun la cap“ dar un scăunel tot am. De ce să mă gândesc la ce o fi sau ce n-o fi în viitor? La urma urmei, cu zodie sau fără zodie tot îmi taie din salariu. Oare la anul ce planetă o să mai apară? Piei, d….ce!

Tudora Luca