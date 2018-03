Acatistul Nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.



Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit, nu Te mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Usa milostivirii deschide-o noua binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim in tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului crestinesc.

SIMBOLUL CREDINTEI

Cred intr-Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.

Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai inainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhului Sfant si din Maria Fecioara si S-a facut Om. Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pilat din Pont, a patimit si S-a ingropat. Si a inviat a treia zi dupa Scripturi si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a carui Imparatie nu va avea sfarsit.

Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.

Intru una Sfanta Soborniceasca si apostoleasca Biserica. Marturisesc un botez intru iertarea pacatelor. Astept invierea mortilor si viata veacului ce va sa fie.

Amin !

Apoi rugaciunea aceasta :

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi faptura Ta, Caruia sunt aratate patimile mele si neputinta firii noastre omenesti si taria pizmasului nostru, Tu insuti ma acopera de rautatea lui, pentru ca puterea lui este tare, iar firea noastra patimasa si taria neputincioasa. Tu, dar, o Bunule, Cel ce stii neputinta noastra, Care si porti greutatea neputintei noastre, pazeste-ma de tulburarea cugetelor si de potopul patimilor si fa-ma vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva in poftele mele cele intinate sa pierd dulceata ei si sa ma aflu fara de rusine si fara de frica inaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluieste-ma si ma mantuieste.

Condacul 1

Tu, Doamne, ai ales dintre toate neamurile o Preacurata Fecioara si din ea s-a nascut cu trupul Fiul Tau, Hristos Dumnezeul nostru, pentru care noi, robii Tai, Iti aducem, Stapane, cantare de multumire. Tu insa, avand nespusa milostivire, izbaveste-ne din toate necazurile, pe noi cei care cantam: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slava Tie.

Icosul 1

Multime de ingeri s-a adunat sa vada Nasterea cea negraita si vazand pe Ziditorul lor culcat in iesle ca un prunc, s-au mirat si cu frica mare s-au inchinat Celui Nascut si Celei ce L-a nascut, cantand:

Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai nascut din Tatal mai inainte de veci.

Slavă Tie, Cel ce toate le-ai facut impreuna cu Tatal si cu Duhul;

Slavă Tie, Cel ce ai venit sa mantuiesti pe cei pierduti;

Slavă Tie, ca ai luat chip de rob;

Slavă Tie, Povatuitorul celor rataciti;

Slavă Tie, Mantuitorul celor ce pier;

Slavă Tie, Cel ce ai daramat peretele vrajbei;

Slavă Tie, ca iarasi ai deschis raiul cel inchis prin neascultare;

Slavă Tie, ca ai iubit, in chip negrait neamul omenesc;

Slavă Tie, ca ai prefacut in Cer pestera de pe pamant;

Slavă Tie, ca ai facut pe Fecioara care Te-a nascut, Prestol de heruvimi;

Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slava Tie.

Condacul al 2-lea

Vazand Ingerii cei netrupesti pe Stapanul lor luand trup din Preacurata Fecioara, s-au spaimantat si au zis: preaslavita si nepatrunsa este pentru noi aceasta Taina si cu frica au cantat: Aliluia.

Icosul al 2-lea

Toata faptura cea intelegatoare s-a spaimantat si multumind canta taina Nasterii Tale, Stapane, iar puterile ceresti se bucura, glasuind: Slava intru cei de sus, lui Dumnezeu, si pamantul cu oamenii se bucura, iar noi cantam neincetat:

Slavă Tie, Cel ce esti slavit intru cele de sus ca Dumnezeu;

Slavă Tie, Cel ce ai facut pace pe pamant;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai impacat cu Tatal;

Slavă Tie, Cel ce Te-ai aratat noua pe pamant;

Slavă Tie, Cel ce Te-ai intrupat negrait din fecioara;

Slavă Tie, Cel ce ai stralucit ca o stea;

Slavă Tie, ca prin aceasta pe magi i-ai chemat la inchinare;

Slavă Tie, Cel ce ai primit darurile lor cu milostivire;

Slavă Tie, Cel ce ai invatat toata faptura sa slujeasca Tie;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai inteleptit pe noi sa-Ti cantam Tie;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai unit pe noi cu Tine;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai mantuit pe noi;

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slava Tie.

Condacul al 3-lea

Puternic intru tarie, Dumnezeu al pacii si Tata al bunatatilor ai venit pe pamant sa mantuiesti lumea ce pierea in necazuri. Acum, Tu Te nasti la Betleem, ca un prunc, din Fecioara care s-a arata Maica si Mijlocitoare a mantuirii tuturor celor ce slavesc intruparea Ta cu cantarea:Aliluia.

Icosul al 3-lea

Avand pe Maica Ta cea Preacurată rugătoare neincetată, veselindu-ne, cantăm Taina intrupării Tale, Stapane, si Nasterea din Fecioară bineplacută lui Dumnezeu, grăind:

Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi;

Slavă Tie, Cel ce Te-ai născut in chip negrăit din Fecioară;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai arătat nouă adancul iubirii Tale de oameni;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai iubit pe noi in chip nespus;

Slavă Tie, Cel ce ai căutat oaia cea pierdută;

Slavă Tie, Cel ce Te-ai bucurat cu ingerii de găsirea ei;

Slavă Tie, Cel ce ai pus-o pe umerii Tăi;

Slavă Tie, Cel ce ai dus-o la Tatăl;

Slavă Tie, Cel ce ai făcut cu oamenii si cu ingerii o singura turma;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai arătat nouă mare si negrăita milă;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai iubit pe noi mai mult decat toata zidirea;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slavă Tie.

Condacul al 4-lea

Furtună de ganduri indoite avand mai inainte neprihanitul Iosif, acum, inlăuntrul pesterii Dumnezeiesti, vede cele peaslăvite. Văzand insă ca un om se naste din Fecioară, a inteles din lucrare că este Dumnezeu adevărat si de aceea s-a inchinat, cantand: Aliluia.

Icosul al 4-lea

Auzind păstorii pe Ingerul ce le-a vestit că s-a născut Mantuitorul lumii in cetatea lui David, au alergat in grabă si L-au văzut pe Acesta in iesle ca un miel nevinovat, din pantecele Fecioarei născut, in iesle culcat si au slujit cu bunăcuviintă Celei ce a născut si in faţa lui Iosif cu frica au stat, povestind cele spuse lor si inchinandu-se Celui Născut au zis:

Slavă Tie, Mielul lui Dumnezeu si Mantuitorul lumii;

Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne-ai arătata nouă minuni negrăite;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai invrednicit pe noi să ascultăm cantare ingerească;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai invăţat să Te slăvim impreună cu ingerii;

Slavă Tie, Cel ce ai inţelepţit pe ingeri si pe oameni să-Ti cante Tie;

Slavă Tie, Cel ce ai făcut bucurie pe pamant si in ceruri;

Slavă Tie, că pentru Tine se bucură cele ceresti cu cele pamantesti;

Slavă Tie, ca prin Tine se unesc cele pamantesti cu cele ceresti;

Slavă Tie, Cel ce ai arătat neputincioasă puterea diavolului;

Slavă Tie, Cel ce ne-ai izbavit de chinurile aceluia;

Slavă Tie, bucuria negrăită a celor ce cred in Tine;

Slavă Tie, dulceaţa nespusă a celor ce Te iubesc pe Tine;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slavă Tie.

Condacul al 5-lea

Steaua cea mult strălucitoare vestind Nasterea lui Hristos, a fost văzută de magii cei iubitori de stele si, conducandu-se după ea, au ajuns la Cel Neajuns, L-au văzut pe Cel Nevăzut si, bucurandu-se, I-au cantat: Aliluia.

Icosul al 5-lea

Vazand impăratii caldeeni in mainile Fecioarei pe Imparatul impăratilor, ce stătea ca pe un tron de Heruvimi si socotind a fi Stăpanul, chiar dacă a primit chip de rob, s-au grăbit a-I aduce daruri: aur, precum unui Impărat a toate; tămaie, precum lui Dumnezeu; smirnă, precum unui muritor si, inchinandu-se, I-au cantat:

Slavă Ţie, Cel ce ai răsărit tuturor, lumină;

Slavă Ţie, Cel ce prin stea ne-ai chemat să ne inchinăm Tie;

Slavă Ţie, Cel ce ai mustrat mania de fiară a lui Irod;

Slavă Ţie, Cel ce ai arătat le vedere uneltirea lui zadarnică;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de inselăciunea acestuia;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai invătat să ne inchinam Tie, Soarele dreptatii;

Slavă Ţie, Cel ce ai luminat toate cu lumina cunostintei;

Slavă Ţie, Cel ce prin Nasterea Ta ai lepădat inchinarea la idoli;

Slavă Ţie, Cel ce ai nimicit stăpanirea vrăjmasului pană la sfarsit;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai invătat să ne inchinam Tie impreună si Tatălui si Duhului;

Slavă Ţie, Cel ce pentru noi ai zdrobit capul sarpelui amagitor;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de vesnica moarte;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce pentru noi Te-ai intrupat, Slavă Tie.

Condacul al 6-lea

Vestirile dumnezeiasti cele pentru Tine, Mantuitorule, implinindu-se, pe pamant Te-ai arătat, si acum in pestera saracacioasa Te-ai născut din curata Fecioară. Tu bogat fiind, pentru noi de bună voie ai sărăcit, pentru ca oamenii să se imbogătească si să-Ti cante cu credintă: Aliluia.

Icosul al 6-lea

Răsărit-ai din Fecioara si din Maica Ta Neispitită de nuntă, Iisuse, luminand precum soarele si alungand minciuna intunericului, iar demonii nerăbdand tăria Ta, Mantuitorule, toti s-au cutremurat si iadul văzand minunea, s-a temut, iar noi cu multumire iti cantăm:

Slavă Ţie, Mântuitorul lumii;

Slavă Ţie, Sfărâmătorul demonilor;

Slavă Ţie, Cel ce ai infricosat cu nasterea ta pe incepătorul minciunii;

Slavă Ţie, Cel ce ai zdrobit inchinarea la idoli;

Slavă Ţie, Cel ce ai luminat toate cu lumina cunostintei de Dumnezeu;

Slavă Ţie, Cel ce ai izgonit intunericul necunostintei;

Slavă Ţie, Cel ce ca o Piatră ai izvorat tuturor apa mantuirii;

Slavă Ţie, Cel ce ai potolit setea lui Adam si a lui David;

Slavă Ţie, ca prin Nasterea Ta, precum un soare toate le-ai luminat;

Slavă Ţie, Cel ce ai inconjurat pamantul cu razele luminii harului;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătata nouă pe pămant făgăduinta;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbavit pe noi de blestemul părintesc;

Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slava Tie.

Condacul al 7-lea

Vrand să ne descoperi taina cea din veac ascunsă, din toată zidirea ai ales slujitori ai tainei, Mantuitorule. De la ingeri pe Gavriil, de la oameni pe Fecioara, din ceruri steaua, de pe pămant pestera, unde ai binevoit să te nasti, iar noi, minunandu-ne de intelepciunea Ta cea negrăită, cantam: Aliluia.

Icosul al 7-lea

Făptură nouă Te-ai arătat, luand trup Ziditorule al tuturor; din pantece fără sămantă ai răsărit si păstrandu-l nestricat ne-ai arătat pe Mijlocitoarea mantuirii, iar noi cantam:

Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne-ai dat nouă Mamă pe Maica milostivirii ce Te-a născut;

Slavă Ţie, că pe aceasta si după Nastere ai păstrat-o Fecioară;

Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mantuiesti pe Adam;

Slavă Ţie, Cel ce ai potolit lacrimile;

Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mantuiesti toate;

Slavă Ţie, Cel ce ai rupt zapisul păcatelor noastre;

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat chipul smereniei;

Slavă Ţie, Cel ce pentru noi ai sărăcit;

Slavă Ţie, că prin săracia Ta pe noi ne-ai imbogătit;

Slavă Ţie, că ne-ai imbrăcat cu haina mantuirii;

Slavă Ţie, că prin iubirea Ta pe noi ne-ai mantuit;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slavă Tie.

Condacul al 8-lea

Văzand străină si preaslavită Nasterea Ta ce s-a săvarsit in pesteră, să ne instrăinam mai mult de lumea ce desartă si mintea la cele dumnezeiesti să o suim. Că pentru aceasta s-a arătata Dumnezeu pe pămant om smerit, ca să-i ridice la Ceruri pe cei ce cantă Lui: Aliluia.

Icosul al 8-lea

Tot esti iubire, tot esti dulceată pentru cei ce te iubesc pe Tine, Hristoase Dumnezeule, si coborarea Ta Dumnezeiasca o slăvim, că din fecioară curată Te-ai născut pe pămant ca să ne ridici la ceruri pe noi, cei ce Iti cantăm:

Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu,Cel ce pe pămant Te-ai născut;

Slavă Ţie, Cel ce in chip negrăit Te-ai intrupat din Fecioară;

Slavă Ţie, că Te-ai arătat nouă;

Slavă Ţie, că departe fiind, pe noi la Tine ne-ai chemat;

Slavă Ţie, că esti a noastră bucurie nespusă;

Slavă Ţie, dulceata inimilor noastre;

Slavă Ţie, că prin Nasterea Ta lumina mantuirii ne-ai strălucit;

Slavă Ţie, Cel ce ai vărsat lacrimi pentru mantuirea noastră;

Slavă Ţie, că prin acestea focul patimilor noastre l-ai stins;

Slavă Ţie, că de necurătia patimilor ne-ai spălat;

Slavă Ţie, că din moarte ne-ai curătit;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel ce pentru noi te-ai intrupat, Slavă Tie.

Condacul al 9-lea

Toata intelepciunea si toata mintea ingereasca si omeneasca nu pot sa priceapa Taina Nasterii Tale negraite, totusi, preabunule Stapane, primeste dragostea si credinta noastra si ne mantuieste pe noi care cantam: Aliluia.

Icosul al 9-lea

Pe ritorii cei mult vorbitori ii vedem nedumeriti , ca pe niste pesti fara de glas, nestiind ce sa spuna despre intruparea Ta, Stapane, ca fiind Dumnezeu desavarsit te-ai aratat si om desavarsit si din Fecioara neispitita de nunta cum Te-ai nascut? Noi insa nepunand la indoiala aceasta Taina, cu o singura credinta Te slavim, cantand:

Slavă Ţie, Ipostasul intelepciunii lui Dumnezeu;

Slavă Ţie, negraita Bucurie a tuturor;

Slavă Ţie, ca pe intelepti i-ai aratat neintelepti;

Slavă Ţie, ca pe cei ce Te-au ispitit i-ai rusinat

Slavă Ţie, ca toata impletitura de basme ai stricat;

Slavă Ţie, ca pe toti i-ai luminat cu lumina cunostintei de Dumnezeu;

Slavă Ţie, ca in toate cu intelepciune ai lucrat;

Slavă Ţie, ca pe multi cu pricepere i-ai luminat;

Slavă Ţie, ca noua calea mantuirii ne-ai aratat;

Slavă Ţie, ca esti adanc neajuns de milostivire;

Slavă Ţie, ca esti noian de bunatati si de iubire de oameni;

Iisuse Fiul lui Dumnezeu, cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slava Tie.

Condacul al 10-lea

Vrand sa mantuiasca lumea ce se afla pe calea pierzarii, ca un prunc se naste din Fecioara si in scutece in iesle se infasa, dezlegand legaturile cele multe ale pacatelor noastre: El este Fiu al lui Dumnezeu si se arata Fiu al Fecioarei! Si pe toate cu intelepciune le tocmeste ca sa mantuiasca pe cei ce canta Lui: Aliluia.

Icosul al 10-lea

Peretele si stalpul rautatii celei potrivnice lui Dumnezeu si rod al faradelegii s-a aratat Irod , vrand sa ia viata Pruncului Iisus si pe pruncii cei nevinovati i-a secerat cu sabia, precum spicele necoapte ale tarinii, iar noi, lepadand orice rautate a inimilor noastre Sa-L proslavim pe cel ce a venit sa ne mantuiasca si sa-i cantam:

Slavă Ţie, Cel ce uneltirea lui Irod zadarnica ai aratat-o;

Slavă Ţie, ca pruncii ucisi de acesta cu ingerii i-ai numarat;

Slavă Ţie, pierzatorul rautatii;

Slavă Ţie, invatatorul smereniei si indreptatorul celor rataciti;

Slavă Ţie, Cel ce ai luminat tuturor lumina dreptatii;

Slavă Ţie, Cel ce ai invatat pe toti smerenia si blandetea;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai invatat a te cunoaste pe Tine;

Slavă Ţie, ca prin Nasterea Ta ai sfintit pantecele ce Te-a nascut;

Slavă Ţie, Cel ce ai primit daruri de la magi si de la pastori;

Slavă Ţie, ca si pe cele necuvantatoare le-ai invatat a sluji Tie;

Slavă Ţie, Cel ce ai sfintit toata faptura;

Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slava Tie.

Condacul al 11-lea

Toata cantarea pe care vrem sa o aducem cu vrednicie intruparii Tale, se biruieste si mai lesne este sa tacem. Caci daca Ti-am aduce cantari nenumarate, precum nisipul marii, Imparate Preasfant, nimic nu facem cu vrednicie. Deci cu frica iti cantam: Aliluia.

Icosul al 11-lea

Lumina Neinserata stralucind din Fecioara Te-au vazut pe Tine cei ce sedeau in intunericul si in umbra mortii, Mantuitorul nostru, si s-au luminat cu focul dumnezeirii Tale si Tie, Datatorule de lumina, Ti-au cantat:

Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Lumina cea neapusa;

Slavă Ţie, Soarele dreptatii, ca prin Nasterea Ta toate le-ai luminat;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai luminat cu multa lumina a cunostintei Tale;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izvorat noua râul harului cel nesecat;

Slavă Ţie, Cel ce ai adapat cu indestulare pe cei insetati de mantuire;

Slavă Ţie, ca celor ce te iubesc pe Tine le-ai aratat usoare jugul si sarcina Ta.

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai usurat de greutatea pacatelor noastre;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbavit de munca vrajmasului;

Slavă Ţie, ca prin venirea Ta pe pamant toate le-ai bucurat;

Slavă Ţie, ca ne-ai bucurat pe noi prin facerea din nou a lumii;

Slavă Ţie, ca te-ai aratat hotar al nadejdilor noastre;

Slavă Ţie, ca noi, fiind vrajmasi cu Tatal nostru, ne-ai impacat;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slavă Ţie.

Condacul al 12-lea

Cel ce ai venit sa dai Har si sa dezlegi pacatele tuturor, prin intruparea Ta, Mantuitorule, prin aceasta iarta greselile noastre si rupe zapisul pacatelor noatre, iar noi Nasterea Ta cea nespusa slavind, vom canta neincetat: Aliluia.

Icosul al 12-lea

Cantand intruparea Ta, Te laudam, Te binecuvantam si ne inchinam Tie, Mantuitorul nostru, si credem ca Domn si Dumnezeu esti mantuindu-i pe toti cei ce nadajduiesc intru Tine si Nasterea Ta negraita din Fecioara o proslavesc si canta asa:

Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce esti inchinat intru cei de sus impreuna cu Tatal si cu Duhul;

Slavă Ţie, Cel ce esti slavit de multimile celor pamantesti si al celor ceresti;

Slavă Ţie, Cel ce ne-ai descoperit Taina cea din veac ascunsa;

Slavă Ţie, ca prin Tine ni s-a aratat noua iubirea cea negraita;

Slavă Ţie, Impodobitorul a toata faptura;

Slavă Ţie, Mantuitorul nostru Cel Preamilostiv;

Slavă Ţie, Cel ce intaresti scepturile celor de pe pamant cu smerenie imparateasca;

Slavă Ţie, Cel ce esti Bisericii temelie si intarire;

Slavă Ţie, podoaba si mantuirea tuturor credinciosilor;

Slavă Ţie, Cel ce ii impodobesti pe ierarhii si preotii evlaviosi cu intelepciune si marire;

Slavă Ţie, ca esti trupurilor noastre Doctor si vindecare;

Slavă Ţie, ca esti Podoaba si Mantuitorul sufletelor noastre;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel ce te-ai intrupat pentru noi, Slavă Ţie.

Condacul al 13-lea

Preadulce si Preabunule Iisuse, Mantuitorul nostru, Ziditorule si Stapane! Primeste acum aceasta neinsemnata rugaciune si multumita a noastra, precum ai primit inchinarea si darurile magilor, si ne pazeste pe noi, robii Tai, de tot necazul, si ne daruieste iertare pacatelor si ne izbaveste de chinurile cele vesnice pe noi, cei ce cu credinta slavim nasterea Ta din Fecioara si cantam Tie: Aliluia. (se citește de trei ori)

După aceasta se zice iarăși Icosul întâi: Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor… Și Condacul întâi: Apărăto­rule cel mai mare și Doamne…

Icosul 1

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea și limba, spre lauda preacu­ratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea:

Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;

Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor;

Iisuse preadulce, slava patriarhilor;

Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;

Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor;

Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;

Iisuse prealine, bucuria călugărilor;

Iisuse preamilostive, dulceața preoților;

Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;

Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor;

Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria;

Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 1

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne!

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.