Acatistul Sfantului Gheorghe de la Cernica

Gheorghe de la Cernica – Sfant Cuvios !

(3 decembrie)

Dupa obisnuitul inceput se zic Condacele si Icoasele

Condacul I:

Pe cinstitorul de Dumnezeu si mult nevoitorul, Parintele nostru Gheorghe, sa-l laudam dupa cuviinta, caci acesta, prin multa osteneala si nevointe calugaresti, de imparatia cea cereasca s-a invrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie si cu credinta, sa-i cantam din adancul sufletului: Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Icosul I:

Din tineretile tale ai dorit viata cea imbunatatita a monahilor, Parinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevointelor sihastresti intrand in ascultarea Sfantului Paisie de la Neamt si lucrand cu dreapta socoteala virtutile dumnezeiesti, ai facut sa se salasluiasca in sufletul tau puterea Duhului Sfant. Minunandu-ne de ravna ta pentru cele duhovnicesti, iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, lucrator bun in via lui Hristos;

Bucura-te, iubitor al chipului monahicesc;

Bucura-te, ca inima ti-a fost plina de har;

Bucura-te, ca te-ai lepadat de omul cel vechi;

Bucura-te, ca te-ai imbracat in omul cel nou, zidit dupa chipul lui Dumnezeu; Bucura-te, invatator al dreptei credinte;

Bucura-te, implinitor al virtutilor crestinesti;

Bucura-te, chip de bunatate si cinste;

Bucura-te, ca din tinerete te-ai rastignit pentru Hristos;

Bucura-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;

Bucura-te, ucenic al Sfantului Cuvios Paisie;

Bucura-te, vrednic urmas al cuviosilor parinti;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 2-lea:

Prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, descoperita tie prin Sfantul Ierarh Nicolae, ai fost randuit sa reinnoiesti zidirile si obstea Manastirii Cernica. Si luand binecuvantare de la iubitorul de Hristos, mitropolitul Grigore, ai inceput osteneala restaurarii acestui asezamant, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Auzind, Sfinte Parinte, chemarea Mantuitorului, ai primit fara sovaire ascultarea incredintata si ai inceput lucrarea duhovniceasca de rezidire a Manastirii Cernica si de reinnoirea a vietii calugaresti, pentru care te laudam zicand:

Bucura-te, pilda de statornicie;

Bucura-te, stalp al ascultarii;

Bucura-te, iubitorule de Dumnezeu;

Bucura-te, cinstitorul sfintilor;

Bucura-te, povatuitorule al calugarilor;

Bucura-te, ravnitorul pustiei;

Bucura-te, slujitorul tainelor ceresti;

Bucura-te, lucratorule in via Domnului;

Bucura-te, rugatorule prea fierbinte;

Bucura-te, vrednic ascultator al poruncilor Mantuitorului;

Bucura-te, chip al blandetii pustnicesti;

Bucura-te, strajer neadormit in osteneli si privegheri;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 3-lea:

Povatuit de cuvintele psalmistului care zice: „Arata-mi, Doamne, calea pe care mergi, ca la Tine am ridicat sufletul meu”, si, incercat in experienta trairii sihastresti, ai venit impreuna cu dascalul Macarie la locul care ti se descoperise de sus de Sfantul Nicolae, dand slava lui Dumnezeu si cantand: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Puterea Celui de sus pogorandu-se in sufletul tau, Cuvioase Parinte Gheorghe, ai implinit cu osardie poruncile Evangheliei lui Hristos, incat numele tau s-a facut cu repeziciune cunoscut iubitorilor de Dumnezeu din jurul Bucurestilor, pentru care iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, intemeietorule de obsti calugaresti;

Bucura-te, indrumator al calugarilor cuviosi;

Bucura-te, cel ce pe Sfantul Nicolae l-ai avut ocrotitor;

Bucura-te, cel ce ai implinit cu dragoste randuielile calugaresti;

Bucura-te, urmatorule al Cuviosului Parinte Paisie de la Neamt;

Bucura-te, izgonitorul vrajmasilor vazuti si nevazuti din manastirea ta;

Bucura-te, ca fapturile asculta de cuvantul tau;

Bucur a-te, ca pentru toate ai slavit pe Dumnezeu;

Bucura-te, vazatorule al lucrarii divine din cele create;

Bucura-te, duhovnic iscusit si chip prea luminate;

Bucura-te, povatuitor si indrumator duhovnicesc al crestinilor;

Bucura-te, intruchiparea bunatatii si a smereniei;

Bucura-te, Parinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 4-lea:

De indata ce mitropolitul Grigorie te-a binecuvantat sa fii intemeietor al vietii de obste si chivernisitor al bunurilor manastiresti de la Cernica, intru rabdare si nadejde ai inceput, Cuvioase Parinte, osteneala innoirilor, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Cine nu te va fericii, Parinte Gheorghe, pe tine cel care cu intelepciune si credinta ai rectitorit Manastirea Cernica si ai randuit viata cea de obste placuta lui Dumnezeu. Pentru aceasta iti aducem laude ca acestea:

Bucura-te, parinte plin de har dumnezeiesc;

Bucura-te, ca viata ta ai inchinat-o slujirii lui Hristos;

Bucura-te, ca ai implinit cu ravna voia Lui;

Bucura-te, ca ai fost ascultator intru toate de ierarhul tau;

Bucura-te, ca adesea cu el in multe te-ai sfatuit;

Bucura-te, faclie luminoasa a ucenicilor tai;

Bucura-te, risipitor al intunericului minciunii;

Bucura-te, izgonitor al vrajmasilor fatarnici;

Bucura-te, linistitorul furtunilor de pe marea vietii;

Bucura-te, ca si natura asculta de cuvantul tau;

Bucura-te, impaciuitorule al tuturor certati si de vrajmasul despartiti;

Bucura-te, chivernisitorul lucrurilor sfinte;

Bucura-te, Parinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 5-lea:

Vazand vrajmasul statornicia ta in lucrarea duhovniceasca, de Dumnezeu purtatorule, Parinte, ti-a pregatit multime de ispite si suparari ca sa te piarda; insa, dupa putin timp, s-a rusinat indepartandu-se, caci tu cantai pururi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Inzestrat cu harul preotiei, ai slujit cu credinta dumnezeiestile Taine ale lui Hristos, iar Cunoscatorul inimilor, Dumnezeu, ti-a daruit, cinstite Parinte, multime de ucenici si fii duhovnicesti, pe care i-ai impartasit din cuvantul ziditor al Evangheliei si din izvorul datator de viata al Duhului Sfant, pentru care lucru minunandu-ne iti cantam:

Bucura-te, vietuitor al pustiei si rugator neincetat;

Bucura-te, om duhovnicesc si povatuitor luminat;

Bucura-te, purtator al harului Duhului Sfant;

Bucura-te; candela aprinsa din lumina lui Hristos;

Bucura-te, foc de rugaciune calauzitor al ucenicilor tai;

Bucura-te, sprijinitor al credinciosilor;

Bucura-te, urmator al Sfintilor Parinti;

Bucura-te, ca ai semanat samanta cea buna in inimile credinciosilor;

Bucura-te, mangaierea celor intristati;

Bucura-te, pastorul cel bun al turmei lui Hristos;

Bucura-te, staret, iluminat de Duhul Sfant;

Bucura-te, parinte al parintilor pustiei;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 6-lea:

Precum cerbul care cauta sa se adape din izvoarele cele limpezi ale pustiei, asa si sufletul tau, minunate Parinte, dorea sa se linisteasca in ostroavele Sfantului Munte Athos. Dar, socotind ca ascultarea de mai marii Bisericii este mai sfanta decat vointa proprie, intru smerenie ti-ai taiat voia si supunandu-te chemarii sfinte ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Iubindu-ti neamul tau Parinte, desi ai cautat in alte locuri sa te imbunatatesti sufleteste din experienta traitorilor in Hristos, totusi, atunci cand ai fost chemat sa slujesti pe fiii poporului tau din care ai iesit, cu bucurie ai raspuns, pentru care iti cantam:

Bucura-te, urmator al sfintilor cuviosi de demult;

Bucura-te, cuvioase purtator al darului smereniei;

Bucura-te, inteleptule din intelepciunea lui Hristos;

Bucura-te, constiinta datoriei implinite;

Bucura-te, implinitorul legii si al virtutilor;

Bucura-te, rugatorule pentru neamul tau;

Bucura-te, ca ai fost daruit de Hristos cu putere de sus;

Bucura-te, cel ce ti-ai rastignit poftele impreuna cu patimile;

Bucura-te, ca ti-ai supus vointa, vointei lui Hristos;

Bucura-te, ca ti-ai ridicat cugetul de la pamant la cer;

Bucura-te, ca nu ti-ai lipit inima de bunatatile cele trecatoare;

Bucura-te, ca cele ceresti ai dorit in toata viata ta;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 7-lea:

Vederile mintii avandu-le curatite prin lucrarea virtutilor, Parinte Gheorghe, ai ajuns la starea de nepatimire si contempland pe Hristos neincetat in inima ta, cantai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Icoana vie de rugaciune, post si privegheri te-ai facut ucenicilor tai, iar vestea vietuirii tale ingeresti s-a raspandit in tot tinutul Tarii Romanesti. Pentru aceea iti cantam:

Bucura-te, ca fiinta ti-a fost plina de Treime;

Bucura-te, minte plina de smerita cugetare;

Bucura-te, ca viata ti-ai curatit-o de pacate;

Bucura-te, floare aleasa rasadita in gradina Maicii Domnului;

Bucura-te, trandafir cu petalele infrumusetate de lumina lui Hristos;

Bucura-te, ca inima ta raspandeste mireasma iubirii duhovnicesti;

Bucura-te, parinte plin de har dumnezeiesc;

Bucura-te, ca vrajmasii n-au putut rapune statornicia ta in rugaciune;

Bucura-te, cel ce prin chemarea Duhului, cerul l-ai pogorat pe pamant;

Bucura-te, pilda buna credinciosilor ravnitori;

Bucura-te, urmator al Sfantului Nicolae intru ajutorarea aproapelui;

Bucura-te, ca impreuna cu Sfantul Ierarh Calinic te rogi pentru cinul calugaresc;

Bucura-te, Cuvioase parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 8-lea:

Cuvioase Parinte, in tot pamantul tarii noastre s-au raspandit invataturile tale, iar multimea credinciosilor, venind la tine se adapa ca de la un izvor datator de har si binecuvantat, multumind lui Dumnezeu si cantand: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Credinta ortodoxa ai pazit, calea nevointelor ai savarsit si impodobit fiind cu virtutile, cu nadejde sfanta la Bunul Dumnezeu ai ajuns, Cuvioase Parinte, caci, primind cununa cea nevestejita a slavei, de la cele vremelnice la cele ceresti, te-ai mutat. Pentru aceasta, iti aducem aceasta cantare:

Bucura-te, ca prin harul lui Dumnezeu si prin nevointe ai castigat raiul;

Bucura-te, ca rabdarea ti-a fost ancora si putere;

Bucura-te, ca Hristos te-a incununat in ceruri;

Bucura-te, ca ai intrat in ceata Sfintilor Cuviosi;

Bucura-te, margaritar al sfintilor romani;

Bucura-te, ca numele tau s-a inscris in cartea vietii;

Bucura-te, ca de pe pamantul acesta te-ai rasadit in gradina raiului;

Bucura-te, ca vezi fata lui Hristos pe care L-ai iubit;

Bucura-te, ca noi urmasii tai iti pastram vie pomenirea;

Bucura-te, ca mutarea ta la ceruri ne-a umplut de bucurie;

Bucura-te, cel ce petreci vesnic in Preasfanta Treime;

Bucura-te, ca te veselesti pururi in lumina dumnezeirii;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 9-lea:

Trupul tau incarcat de mireasma virtutilor a fost asezat in Manastirea Cernica, pe care ai zidit-o cu atata osteneala, alaturi de al altor parinti cuviosi si nevoitori, iar sufletul tau se salasluieste in lacasurile ceresti, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Desi ai trecut din viata aceasta la viata cea vesnica, Cuvioase Parinte Gheorghe, n-ai parasit nicicum pe cei ce se lupta cu necazurile si ispitele lumii acesteia, caci mijlocesti pururea la Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ti canta unele ca acestea:

Bucura-te, Cuvioase Parinte ctitor preamarit;

Bucura-te, rugator fierbinte pentru neamul romanesc;

Bucura-te, lauda ortodocsilor si bucuria calugarilor;

Bucura-te, purtatorule de cununa cereasca;

Bucura-te, turn al crestinatatii si stalp al Bisericii

Bucura-te, indraznirea noastra catre Dumnezeu;

Bucura-te, slujitor al lui Hristos si prieten al ingerilor;

Bucura-te, floare duhovniceasca, deschisa in nadejdea rodului;

Bucura-te, samanta buna aruncata in pamant roditor;

Bucura-te, luminator al monahilor si calauza nevoitorilor;

Bucura-te, cunoscator al tainelor lui Dumnezeu;

Bucura-te, ostenitor in raspandirea scrierilor sfinte;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe mult nevoitorule!

Condacul al 10-lea:

Faclie purtatoare de lumina te au pe tine cetele monahilor nevoitori si multimea crestinilor smeriti, izvorand tuturor buna mireasma si dand tamaduiri celor ce cu dragoste cinstesc si se inchina sfintelor tale moaste, caci multumesc lui Dumnezeu pentru ca li s-a dat un astfel de dar, cantand: Aliluia!

Icosul, al 10-lea:

Laudand nevointele tale, Cuvioase Parinte si cinstind sfintele tale moaste, cantam cu bucurie incununarea ta in ceruri si rugandu-te cu credinta sa ne ajuti in vremea ispitelor si primejdiilor care ne impresoara in lumea aceasta ca sa-ti cantam:

Bucura-te, purtatorule al darului vindecarii;

Bucura-te, facatorule de minuni pentru cei credinciosi;

Bucura-te, izvor de tamaduiri si tamaduitor al durerilor;

Bucura-te, ajutor grabnic al celor suferinzi;

Bucura-te, raza de soare pentru poporul cel bine credincios;

Bucura-te, liman duhovnicesc celor osteniti;

Bucura-te, faclie calauzitoare in noaptea ispitelor;

Bucura-te, luceafar rasarit in intunericul necazurilor;

Bucura-te, prieten si casnic al lui Dumnezeu;

Bucura-te, rugatorule catre Maica Domnului;

Bucura-te, talmacitorul tainelor dumnezeiesti;

Bucura-te, impreuna vietuitorule cu ingerii;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 11-lea:

Mangaiere si liniste sufleteasca reversi in inimile credinciosilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, si multumind lui Dumnezeu canta: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Avand indrazneala catre Milostivul Dumnezeu pe Care L-ai iubit, Sfinte Parinte, te rugam, noi, cei ce savarsim cu dragoste pomenirea ta, sa ne izbavesti de necazuri, primejdii si nevoi, ca sa-ti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, omule al lui Dumnezeu si credincioasa sluga;

Bucura-te, mladita incarcata de roadele Duhului Sfant;

Bucura-te, al monahilor, dulce mangaiere;

Bucura-te, al credinciosilor, in ispite, intarire;

Bucura-te, al manastirilor aparare si spre viata duhovniceasca trezire;

Bucura-te, chip al blandetelor si pilda de smerenie;

Bucura-te, impreuna cu Sfantul Mare Mucenic Gheorghe;

Bucura-te, slujitor al adevarului si om al dreptatii;

Bucura-te, descoperitorul celor viitoare;

Bucura-te, trup preamarit si suflet indumnezeit;

Bucura-te, tamaie inmiresmata si candela vesnic aprinsa;

Bucura-te, glas ascultat de Hristos, Stapanul tau;

Bucura-te, Cuvioase Parinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 12-lea:

Vrand Preabunul Dumnezeu sa daruiasca Bisericii noastre dreptmaritoare un semn al prezentei Sale, te-a ales pe tine, Cuvioase Parinte Gheorghe, sa ne fii lumina nestinsa si fantana de har. Pentru aceasta cu multumire ii cantam: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Zid de aparare impotriva ispitelor si rugator fierbinte fii noua, Cuvioase Parinte, caci, avand indrazneala la Milostivul Dumnezeu, nadajduim sa ne acoperi pururi de rautatile lumii acesteia si sa ne feresti de sagetile celui viclean, ca sa-ti aducem aceste laude:

Bucura-te, tatal orfanilor si sprijinul celor asupriti;

Bucura-te, hranitorul celor flamanzi;

Bucura-te, aparatorul oropsitilor;

Bucura-te, bogatia saracilor;

Bucura-te, limanul inviforatilor;

Bucura-te, aducatorul belsugului;

Bucura-te, izgonitorul secetei;

Bucura-te, protectorul vaduvelor si batranilor;

Bucura-te, sfatuitorul monahilor;

Bucura-te, rugatorul fierbinte pentru sufletele noastre;

Bucura-te, risipitorul ispitelor;

Bucura-te, mijlocitorul mantuirii noastre;

Bucura-te, Parinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 13-lea:

O, mult nevoitorule, Cuvioase Parinte Gheorghe, primeste de la noi nevrednicii aceasta putina rugaciune, pe care o da lui Hristos Dumnezeu si roaga-L sa ne izbaveasca din toate necazurile si ispitele vietii pamantesti, sa ne fereasca din chinul ce va sa fie pentru pacatele noastre si sa ne invredniceasca de imparatia cerurilor, ca sa cantam cu dragoste: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

Apoi iarasi se zice Icosul intai si Condacul intai.

Slujba si Acatistul Cuviosului Gheorghe de la Cernica au fost alcatuite de P.S. Ioachim Bacauanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, dupa texte puse la dispozitie de P.Cuv. Protos. Teofil Anastasoaie, P.Cuv. Protos. Savatie Bastovoi si P. Cuv. Ierod. Ignatie Grecu si revizuite de P.S. Irineu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ramnicului.