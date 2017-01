ACATISTUL SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL

( 7 IANUARIE )

Alcatuire a sfintitului Patriarh Isidor al Constantinopolului

Rugaciunile incepatoare :

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele

Condacul 1 :

Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, pe tine aparatorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugam, cel ce ai indraznire catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa-ti cantam : Bucura-te, sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Icosul 1 :

Inger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, ca stralucind cu dumnezeiasca lumina, luminezi pe toti cei ce lauda dumnezeiasca pomenirea ta, si cu fierbinteala si dragoste te maresc si zic catre tine asa :

Bucura-te, stea de lumina purtatoare lumii;

Bucura-te, faclie stralucitoare a toata faptura;

Bucura-te, cadere de pierire demonilor;

Bucura-te, ridicarea pamantenilor celor cazuti;

Bucura-te, lumina necuprinsa de ochii omenesti;

Bucura-te, adanc mare vazut de gandurile credinciosilor;

Bucura-te, ca tu esti povatuitorul mantuirii;

Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;

Bucura-te, datatorule de bucurie al crestinilor;

Bucura-te, pierzatorul blestemului pamantenilor;

Bucura-te, prin care se lumineaza faptura;

Bucura-te, prin care se goneste necazul;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 2 :

Vazand toti prealuminata vedenia ta, proorocule, si noi zicem ca preamaritul tau chip cu nepriceputa instrainare noua se arata, caci, atingandu-te cu mana de crestetul Stapanului, ai grait asa : Aliluia !

Icosul 2 :

Intelegere din buze intinate, cum este cu putinta a lauda, numele tau, dumnezeiescule Ioane proorocule si cel mai intai tuturor cetelor dreptilor? Ci rugaciune cu cantare aducem tie asa :

Bucura-te, luminatorul vedeniei celei neobisnuite;

Bucura-te, plinirea a multa lumina;

Bucura-te, lauda dumnezeiasca a sfintilor lui Hristos;

Bucura-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu;

Bucura-te, cunostinta fara de numar ce o daruiesti cantaretilor tai;

Bucura-te, sanatate preaminunata impartita credinciosilor;

Bucura-te, minune mult marita de ingeri;

Bucura-te, cel ce esti rana demonilor de mult plans;

Bucura-te, lumina mai stralucita decat soarele;

Bucura-te, zarea focului celui dumnezeiesc;

Bucuraste, luminarea si dulceata credinciosilor;

Bucura-te, povata si lumina orbilor;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 3 :

Putere din cer, Ioane proorocule, daruieste noua celor ce laudam infricosatoarea si uimitoarea ta minune cea purta toare de lumina si ca aurul stralucitoare si preamarita, ca luminezi inimile credincioeilor, celor ce cu credinta canta lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 3 :

Toata lumea te are pe tine mare aparator si bun ajutor intru nevoi; pentru aceea ca pe un aparator al credinciosi lor, si grabnic izbavitor, te cinstim pe tine, si intru pomenirea ta daruri ca acestea aducem tie :

Bucura-te, facatorule de multe minuni;

Bucura-te, intelepte datator de porunca noua;

Bucura-te, fierbinte risipitor de vrajmasi;

Bucura-te, mangaietor al firilor celor necajite;

Bucura-te, ca te rogi pentru noi catre Domnul;

Bucura-te, ca tu pe tiranul il gonesti de la noi;

Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;

Bucura-te, ca indepartezi gandurile cele pline de rautate;

Bucura-te, fierbinte folositor al bolnavilor;

Bucura-te, margaritarul cel luminat al lui Hristos;

Bucura-te, prin care se lumineaza lumea;

Bucura-te, prin care s-a gonit viclesugul;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 4 :

Din toate necazurile slobozesti pe toti, care cu dragoste si bucurie savarsesc pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Sfinte Ioane proorocule si botezatorule; caci, ca o faclie purtatoare de stralucire, luminezi pe cei ce lauda pe Dumnezeu cu cantarea : Aliluia !

Icosul 4 :

Soare purtator de lumina, sfesnic cu stralucire de aur, sfinteste, curateste pe cei ce praznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiasca, ca se infricoseaza toti, graind tie asa :

Bucura-te, sfesnicul luminii celei neapuse;

Bucura-te, scaun de nematerialnic foc;

Bucura-te, mangaierea sufleteasca a pamantenilor celor necajiti;

Bucura-te, sanatate trupeasca a oamenilor celor bolnavi;

Bucura-te, stalpul de bucurie cel in chip de foc al dreptilor;

Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita, si frmusetea oamenilor;

Bucura-te, carmaci prealuminat celor ce inoata;

Bucura-te, hranitor preamarit al celor flamanzi;

Bucura-te, stea mai luminata decat soarele;

Bucura-te, sfesnic stralucitor cu raze de aur;

Bucura-te, datatorule de daruri inteleptilor;

Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 5 :

Proorocule, vrand sa mantuiasea Domnul pe pamanteni din inselaciune, ai iesit din pustie ca un Inaintemergator al Domnului si ai inmultit pe pamant darul din destul, sfinte, si toate le-ai luminat cu dumnezeiasea cunostinta; pentru aceea cantam lui Dumnezeu asa : Aliluia !

Icosul 5 :

Vazut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstita mana ta, cand s-a atins sa boteze pe Domnul si s-au infricosat, si cantare dumnezeiasca cu buna alcatuire s-au nevoit a canta tie asa :

Bucura-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;

Bucura-te, intelepciunea tuturor neamurilor;

Bucura-te, doctore luminat al bolnavilor;

Bucura-te, gonitorul cel infricosator al demonilor;

Bucura-te, frumusetea cea prealuminata a Bisericii lui Hristos;

Bucura-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;

Bucura-te, minunea minunilor cu multa marire;

Bucura-te, dare cinstita cu multa daruire;

Bucura-te, vas duhovnicesc prealuminat;

Bucura-te, comoara darului cea preacinstita;

Bucura-te, luminatorule al maritilor mucenici;

Bucura-te, podoaba cea cinstita a preotilor;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 6 :

Capul tau cel dumnezeiesc taindu-ti-se, Ioane proorocule Irodiada purtandu-l se minuna, ca n-a cunoscut de ce se mustra; si acum ca un inger petreci si cu oamenii vorbesti, iar ucenicii, vazind taierea ta, tanguindu-se, au cantat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 6 :

Proorocule, cand ai zis : nu sint vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine dupa mine, s-au infricosat toti auzind acestea, pina cand au vazut pe Acela botezat, si cantand au grait catre tine unele ca acestea :

Bucura-te, margaritar de mult pret;

Bucura-te, gura cantarilor celor cinstite;

Bucura-te, lauda cea dulce a proorocilor;

Bucura-te, arma cea nebiruita a credinciosilor;

Bucura-te, graiul cel frumos al pustnicilor;

Bucura-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoti;

Bucura-te, turnul cel nebiruit al credinciosilor;

Bucura-te, faclia cea prealuminata a Bisericii;

Bucura-te, hranitorul saracilor si al strainilor;

Bucura-te, vindecatorul orbilor si al schiopilor;

Bucura-te, piatra scumpa de mult pret;

Bucura-te, faclie mult-luminoasa;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 7 :

Mare acoperitor si folositor, ca pe un turn de tarie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce esti mai cinstit decit toti pamantenii, si decat toti dreptii si preacuviosii si arhiereii, ca se spaimanteaza toti cunoscandu-ti viata cea nematerialnica si de aceea canta lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 7 :

Aratat-a faptura noua Stapanul tuturor, prin tine, Ioane, caci, fiind atins crestetul Stapanului de mana ta care tremura, ne-a sfintit pe noi, si a luminat pe cei ce graiesc catre tine unele ca acestea :

Bucura-te, datatorul bucuriei celei dumnezeiesti;

Bucura-te, pierzatorul blestemului inselaciunii celei diavolesti;

Bucura-te, luminarea si lauda stintelor;

Bucura-te, desfatarea si bucuria dreptcredinciosilor;

Bucura-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taina;

Bucura-te, crin cu bun miros;

Bucura-te, vedenie infricosatoare;

Bucura-te, ca umpli de buna mireasma sufletele;

Bucura-te, pazitorul cel nebiruit al pamantenilor;

Bucura-te, scara cea cu buna-suire a credinciosilor;

Bucura-te, prin care se innoiesc cele de jos;

Bucura-te, prin care se inchina cele de sus;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 8 :

Vedenie straina daca a vazut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spaimantat cind a vazut pe Gavriil, de a carui frica a ramas mut pana cind te-ai nascut, si indata a cantat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 8 :

Cu totul esti tu celor din nevoi straja tare, si ocarmuitorilor slava si stapanie, ca prin tine, Ioane, credinciosii biruiesc toate semintiile vrajmasilor si, laudandu-te, te maresc cu tocmita cantare asa :

Bucura-te, izbavirea si curatirea pacatelor;

Bucura-te, vas cinstit al Domnului;

Bucura-te, cantare infrumusetata a Stapanului;

Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita si rai de hrana;

Bucura-te, loc de Dumnezeu umblat si lumina vietii;

Bucura-te, ca ai inflorit rodul curatiei;

Bucura-te, ca izvorasti raul intelepciunii;

Bucura-te, saditorul livezii celor fara de materie;

Bucura-te, lucratorul odraslei celei nestricacioase;

Bucura-te, prin care ne-am luminat toti;

Bucura-te, prin care s-au mantuit credinciosii;

Bucura-te, ca izvorasti luminarea dreptei credinte;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 9 :

Infricosatu-s-a Elisabeta, daca a vazut pe Maica lui Iisus, venind catre dansa la inchinare, si pruncul in pantecele ei cu bucurie a grait : Cel ce luminezi toate, lumineaza-ne si pe noi care cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 9 :

Daca au intrat in urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei intelegand dezlegarea celor nevazute ce vor sa fie, toti s-au minunat si au grait asa :

Bucura-te, tainuitorule al celor negraite;

Bucura-te, dezlegatorule al stricaciunii celui intai-zidit;

Bucura-te, datatorul cunostintei de cele ce vor sa fie;

Bucura-te, surpatorul mandriei celor potrivnici;

Bucura-te, reazem si tarie dreptmaritorilor ocarmuitori;

Bucura-te, tarie si folositor credinciosilor domni;

Bucura-te, ca luminezi ochii inimilor;

Bucura-te, ca intuneci gandurile cele rele;

Bucura-te, cantare frumoasa si cu bun miros;

Bucura-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;

Bucura-te, doctorul sufletelor si al trupurilor;

Bucura-te, aratatorul minunilor celor multe;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 10 :

Sfinte, izbaveste de toate nevoile pe toti cei ce alearga catre tine, la dumnezeiasca pomenirea ta cea purtatoare de lumina si cu raze stralucitoare; ca ai indraznire catre Dumnezeu, si poti sa izbavesti din nevoi pe cei ce cu dragoste Ii canta Lui : Aliluia !

Icosul 10 :

Zid esti oamenilor, Sfinte Ioane, si turn nebiruit intru razboaie, ca, prin folosirea ta cea nebiruita, se biruiesc taberele vrajmasilor; iar noi, fiind mantuiti graim catre tine unele ca acestea :

Bucura-te, folositorul cel tare al pamantenilor;

Bucura-te, alungatorul cel tare al dusmanilor;

Bucura-te, cel ce biruiesti tabere in zile de razboi;

Bucura-te, cel ce daruiesti sfaturi de taina;

Bucura-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taina;

Bucura-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc;

Bucura-te, ca izvorasti raul vindecarii;

Bucura-te, ca din tine curg paraie minunate;

Bucura-te, steaua care luminezi lumea;

Bucura-te, lumina care luminezi cele intunecate;

Bucura-te, umblarea si taria schiopilor;

Bucura-te, povata si lumina orbilor;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 11 :

Proorocule sfinte botezatorule, pentru multimea minunilor tale celor vrednice de lauda, de ti-am aduce cantari si glasuri care sa minuuneze tot neamul omenesc, nimic nu savarsim cu vrednicie, fata de darurile tale, pe care le daruiesti noua celor ce cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 11 :

Purtatorule de lumina si dunmezeiescule Ioane proorocule, cu infricosatoarele si luminatele tale minuni lumineaza si straluceste inima noastra a celor ce cu dragoste aducem tie rugaciuni si graiuri ca acestea :

Bucura-te, folositorul saracilor si al vaduvelor;

Bucura-te, vindecatorule al multor neputinciosi si bolnavi;

Bucura-te, lauda cea dulce a celor necajiti;

Bucura-te, mingaierea frumoasa a celor osteniti;

Bucura-te, intarirea cea preamarita si minunata a credinciosilor;

Bucura-te, proorocia si ingradirea de aparare a Bisericilor;

Bucura-te, ca celor ce inoata tu le esti povatuitor;

Bucura-te, ca te-ai aratat doctor celor bolnavi;

Bucura-te, locul hranei celei fara de moarte;

Bucura-te, pacea vietii celei nestricacioase;

Bucura-te, tarina a pomilor celor infloriti;

Bucura-te, radacina din odrasla pururea vie;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 12 :

Sfinte botezatorule, da dar dumnezeiese din cer cantaretilor tai, ca luminezi ca o faclie prealuminata pe cei credinciosi si arzi pe cei ce nu canta cinstitei tale biserici si lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 12 :

Se lumineaza credinciosii de a ta vedere, laudandu-te cu cantari prea marite, caci ca un rai frumos dumnezeiesc si stapanesc, botezatorule sfinte, inmiresmezi sfintind pe cei ce te lauda pe tine cu fierbinteala si-ti canta asa :

Bucura-te, margaritarul cel frumos si de mult pret;

Bucura-te, izvorul cel preafrumos si preabogat;

Bucura-te, vasul cel iubitor de mir ingerilor si oamenilor;

Bucura-te, numele cel scump al proorocilor si al apostolilor;

Bucura-te, sabie infricosatoare asupra ereticilor;

Bucura-te, pecetea celor doua Testamente;

Bucura-te, ca izbavesti din nevoi pe cei robiti;

Bucura-te, ca biruiesti pe cei protivnici credinciosilor;

Bucura-te, floarea cea preafrumoasa a dreptei credinte;

Bucura-te, mirul celor cu bun dar;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 13 :

( acest condac se zice de trei ori )

Sfinte Ioane proorocule, dulceata lumii, frumusetea cerului cea impatrit luminata, primind aceasta rugaciune de acum, izbaveste pe toti din toate nevoile, si-i scoate din chinul cel ce va sa fie pe cei ce te lauda cu credinta, cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

Sfinte Ioane proorocule, dulceata lumii, frumusetea cerului cea impatrit luminata, primind aceasta rugaciune de acum, izbaveste pe toti din toate nevoile, si-i scoate din chinul cel ce va sa fie pe cei ce te lauda cu credinta, cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

Sfinte Ioane proorocule, dulceata lumii, frumusetea cerului cea impatrit luminata, primind aceasta rugaciune de acum, izbaveste pe toti din toate nevoile, si-i scoate din chinul cel ce va sa fie pe cei ce te lauda cu credinta, cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

Apoi se zice iarasi Icosul intai

Inger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, ca stralucind cu dumnezeiasca lumina, luminezi pe toti cei ce lauda dumnezeiasca pomenirea ta, si cu fierbinteala si dragoste te maresc si zic catre tine asa :

Bucura-te, stea de lumina purtatoare lumii;

Bucura-te, faclie stralucitoare a toata faptura;

Bucura-te, cadere de pierire demonilor;

Bucura-te, ridicarea pamantenilor celor cazuti;

Bucura-te, lumina necuprinsa de ochii omenesti;

Bucura-te, adanc mare vazut de gandurile credinciosilor;

Bucura-te, ca tu esti povatuitorul mantuirii;

Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;

Bucura-te, datatorule de bucurie al crestinilor;

Bucura-te, pierzatorul blestemului pamantenilor;

Bucura-te, prin care se lumineaza faptura;

Bucura-te, prin care se goneste necazul;

Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

si Condacul intai

Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, pe tine aparatorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugam, cel ce ai indraznire catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa-ti cantam : Bucura-te, sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !