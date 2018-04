ACATISTUL SFANTULUI MARELUI MUCENIC GHEORGHE, PURTATORUL DE BIRUINTA

23 APRILIE



Dupa obisnuitul inceput se zice:



Troparul, glasul al 4-lea

Ca un izbavitor al celor robiti si celor saraci folositor, neputinciosilor doctor, conducatorllor ajutator, Purtatorule de biruinta, Mare Mucenice Gheorghe, roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

CONDACELE SI ICOASELE

CONDACUL 1:



Mult nevoitorului al lui Hristos, Marelui Mucenic Gheorghe, acum toti din suflet sa-i cantam, laudandu-l pe el in sfintitele locasuri, ca pe un preastralucit mare soare al mucenicilor; si ca unul aparator al credinciosilor si ajutator, cu credinta sa-i strigam: Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

ICOSUL 1:



Inger intru nevointa cu adevarat te-ai aratat, purtatorule de biruinta al lui Hristos Gheorghe; ca materialnic si cu trup fiind, vitejeste pentru credinta ca un nematerialnic si fara de trup te-ai nevoit; pentru aceasta strigam tie unele ca acestea:



Bucura-te, ca te-ai aratat fire mai presus de fire.

Bucura-te, ca te-ai aratat materie mai presus de materie.

Bucura-te, tanarule, veselule si preafrumosule.

Bucura-te, incepatorule de nevointa al lui Hristos preaalesule.

Bucura-te, inger in trup, care covarsesti pe cei muritori.

Bucura-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea.

Bucura-te, ca intru nevointa in chipul soarelui te-ai aratat.

Bucura-te, ca, dupa fel, ca un inger te-ai infatisat.

Bucura-te, adevarata lucrare a darului.

Bucura-te, curata nelucrare a firii.

Bucura-te, cel prin care credinta s-a inaltat.

Bucura-te, cel prin care ratacirea s-a stricat.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 2-LEA:



Vederile mintii avandu-le curatite, ai ales mai mult a patimi pentru Ziditorul si impreuna a muri cu El, decat a trai si a avea vremelnica castigare; caci ai dorit a te incununa cu cununa mucenicilor si a canta Domnului: Aliluia!

ICOSUL AL 2-LEA :



Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai aratat dupa numire; iar necinstirii dezradacinator, toata inselaclunea idolilor din radacina smulgand-o. Pentru aceasta, vrednic esti a auzi de la toti acestea:



Bucura-te, semanatorul copacilor dreptei credinte.

Bucura-te, taietorul neghinelor inselaciunii.

Bucura-te, ca ai smuls spinii idolilor.

Bucura-te, ca ai semanat holda credintei.

Bucura-te, ca pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos.

Bucura-te, ca pe multi ai adus mantuiti lui Dumnezeu.

Bucura-te, purtatorule de grija al sadurilor slujirii Treimii.

Bucura-te, taietorul radacinilor credintei pagane.

Bucura-te, cel ce ai aratat pamantul cel neroditor.

Bucura-te, cel ce l-ai aratat luiDumnezeu roditor.

Bucura-te, cel prin care nedumerirea s-a pierdut.

Bucura-te, cel prin care cunostinta de Dunmezeu a rasarit.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 3-LEA:



Din inaltime putere primind, te-ai aratat viteaz ostean nevoitorule al nestricatului Imparat Iisus, de stricaciosul imparat netemandu?te; ci de Dunmezeu luminat fiind, Domnului strigai asa: Aliluia!

ICOSUL AL 3-LEA:



Avand, o, purtatorule de biruinta, ca o mare pavaza credinta lui Hristos in inima, ca un leu ravnind, in mijiocul nevointei barbateste ai stat, cu indrazneata cugetare. Pentru aceasta te binecuvantam zicand:



Bucura-te, incepatorule de toata biruinta al lui Dumnezeu.

Bucura-te, voievodule al lui Hristos.

Bucura-te, luptatorule nebiruit al credintei.

Bucura-te, de biruinta purtatorule, mare nevoitorule al Duhului.

Bucura-te, preatare David, care ai omorat pe Goliat.

Bucura-te, preaviteazule Samson, care ai biruit pe cei de alt neam.

Bucura-te, al dreptei credinte in lupte biruitorule.

Bucura-te, al gresitei credinte puternic cioplitorule.

Bucura-te, ca esti imbogatit cu inima de fier.

Bucura-te, ca te lauzi cu piept de diamant.

Bucura-te, viteazul Crucii cel biruitor.

Bucura-te, uriasul credinciosilor cel de cununa purtator.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 4-LEA:



Dupa Ziditorul cu ravna ravnind, ca Ilie de demult, tu insuti indemnandu-te, intru nevointe ai intrat; ca n-ai suferit a unge capul tau, Sfinte, cu untdelemnul pacatosilor. Pentru aceea vrednicia de voievod ai aruncat-o lor, cantind lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 4-LEA:



AIe slujitorilor de idoli defaimatoare porunci cele scrise impotriva crestinilor si a lui Hristos auzin-du-le, purtatorule de lupte, cu sufletul te-ai ranit ca un urmator al lui Hristos; pentru aceea, lumea si trupul dispretuind, auzi acestea:



Bucura-te, ca ai urat bogatia cea stricacioasa,

Bucura-te, ca ai impartit bogatia aceasta saracilor.

Bucurat-te, luptatorule impotriva indulcirilor pamantesti.

Bucura-te, mai inaltule decat bunatatile cele materialnice.

Bucura-te, ca ai calcat pe toata lumea cu picioarele.

Bucura-te, ca ai dispretuit marirea cea trecatoare.

Bucura-te, ca ai trecut cu vederea floarea tineretii.

Bucura-te, ca nu te-ai milostivit de frumusetea trupului.

Bucura-te, ca nu ti-ai crutat cu nimic viata.

Bucura-te, vrajmasule neimpacat al trupului.

Bucura-te, ca ai avut neimpatimirea de catre toate.

Bucura-te, ca ai luat biruinta peste patimile toate.

Bucurat-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 5-LEA:



Dumnezeiasca iubire ai avut in inima ta, Mucenice, si foc al dragostei celei catre Hristos; de care, infierbantandu-ti-se mintea, indumnezeit cu totul si infocat te-ai facut; si pe toate acestea de fata ca un vis le-ai socotit, strigand lui Dunmezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 5-LEA:



Catre inchinatorul de idoli, Diocletian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce intarzii judecatorule si nu-mi gatesti in graba toate chinurile? Caci pe toate sunt gata a Ie primi pentru Ziditorul meu. De aceea auzi:



Bucura-te , nemasurata iubire catre Dumnezeu.

Bucura-te, infocata dorinta catre Hristos.

Bucura-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeiesti.

Bucura-te, iubirea cea neincetata a Stapanului.

Bucura-te, ca pe toate le-ai dat si pe Hristos L-ai cumparat.

Bucura-te, ca, pentru Dumnezeu, ai socotit desfatari toate cele dureroase.

Bucura-te, ca ai biruit prin dor dorul trupului.

Bucura-te, ca ai stins vapaia prin vapaie.

Bucura-te, primitorul bunei desfatari.

Bucura-te, cel ce duhovniceste iubeai si impreuna asemenea erai iubit.

Bucura-te, cel ce de sineti cu totul te-ai instrainat.

Bucura-te, ca de Hristos cu totul te-ai apropiat.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 6-LEA:



Cu totul s-a spaimantat tiranul de prea minunata barbatie a ta, Mucenice Gheorghe, si de cuvintele tale detunandu-se, peste uimit si fara de glas s-a facut, caci nu avea ce sa zica, nici nu stia sa cante Domnului: Aliluia!

ICOSUL AL 6-LEA:



Luminat, o, Mucenice, in auzul tuturor in mljlocul luptei ai strigat: Unul este Dunmezeu-Treimea: Tatal si Fiul si Duhul Sfant; si Hristos este Dumnezeu. Pentru aceasta te binecuvantam pe tine zicind:



Bucura-te, stralucite al Treimii propovaduitorule.

Bucura-te, vesel trambitator al credintei.

Bucura-te, privighetoare cu dulce glas si mult viersuitoare.

Bucura-te, randunea cantatoare si rasunatoare.

Bucura-te, buze in cer tunatoare a Dumnezeirii lui Hristos.

Bucura-te, limba de miere curgatoare a iconomiei lui Hristos.

Bucura-te, al cuvantarii de Dumnezeu, propovaduitorule.

Bucura-te, ritor impodobit al credintei.

Bucura-te, sirena atragatoare a Parintelui.

Bucura-te, psaltire a Duhului bine rasunatoare.

Bucura-te, cel prin care adevarul s-a aratat.

Bucura-te, cel prin care minciuna s-a infruntat.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 7-LEA:



Mari dupa tot chipul sunt felurile chinurllor, pe care le-ai suferit, Mucenice; caci, numai cugetand cineva la ele, i se frange chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 7-LEA:



Tanar cu varsta, dar batran cu mintea, te-ai aratat, o, Mucenice Gheorghe; pentru aceea si chinurile cu barbatie, ca si cum altul le?ar fi patimit, le-ai suferit cu viteaza cugetare; de aceea cantam tie unele ca acestea:



Bucura-te, ca pantecele ti-a fost impuns cu ascutisul sulifei.

Bucura-te, ca trupul cu vine de bou ti-a fost lovit.

Bucura-te, ca ai fost batut peste gura cu multe toiege.

Bucura-te, ca ti-au fost legate mainile cu lanturi.

Bucura-te, ca ai fost tras pe roata cea cu ascutisuri.

Bucura-te, ca pieptul tau cu pietre a fost strivit.

Bucura-te, ca ai purtat incaltaminte inrosita in foc.

Bucura-te, ca ai petrecut trei zile in groapa cu var.

Bucura-te, ca ai baut inveninatoare bauturi.

Bucura-te, ca ai locult adeseori in temnita.

Bucura-te, ca ai fost pus in sulite prea ascufite.

Bucura-te, ca ai luat sfarsitul prin sabie.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 8-LEA:



Cu total straine si preamarite sunt toate minunile cate ai facut, Mucenice Gheorghe, in luptele tale; si, dupa suferinte nenumarate, cu barbatie mare si cu putere, dand lauda lui Dumnezeu, ai cintat: Aliluia!

ICOSUL AL 8-LEA:



Purtatorule de chinuri, avand in pieptul tau intreg pe Hristos, Cel ce este minunat intre sfinti, prin acesta lucrai minunile cele infricosatoare si mai presus de minte; de care noi inspaimantandu?ne, cu mirare strigam:



Bucura-te, cel ce varfurile sulitelor ai nesocotit.

Bucura-te, cel ce ai biruit chinurile rotii.

Bucura-te, ca te-ai aratat mai tare decat varul.

Bucura-te, ca ai invins puterea veninului.

Bucura-te, ca din mormant ai ridicat pe un mort dedemult.

Bucura-te, ca ai inviat boul lui Glicherie.

Bucura-te, cel ce ai izbavit un copil din Bulgaria.

Bucura-te, cel ce ai scapat un copil din Creta.

Bucura-te, cel prin care copilul a biruit.

Bucura-te, cel de care negutatorii s-au oprit.

Bucura-te, cel ce ai primit stalpul vaduvei.

Bucura-te, ca i-ai surpat pe zeii elinilor.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AT 9-LEA:



Pe tine toata firea ingerilor vazandu-te stand in mijiocul luptei, tanar si putenic prin Hristos, singur luptandu-te, plesnind cu mainile te lauda; si bucurandu-se, pe Domnul slavea, cantand: Aliluia!

ICOSUL AL 9-LEA:

Ritor al dogmelor credintei fiind, de trei ori fericite, si minuni multe savarsind, pe tine vazandu-te popoarele pe pamant, catre dumnezeiasca credinta a lui Hristos se indemnau, si se bucurau cu duhul, strigand tie unele ca acestea:



Bucura-te, privelistea ingerilor.

Bucura-te, privirea oamenilor.

Bucura-te, indulcirea puterilor ceresti.

Bucura-te, veselia oamenilor pamantesti.

Bucura-te, ca te-ai facut marire cerului si pamantului.

Bucura-te, ca bucurie ai adus ingerilor si oamenilor.

Bucura-te, desfatarea frumoasa a lumii celei de sus.

Bucura-te, lauda dumnezeiasca a lumii celei de jos.

Bucura-te, dulce stralucire a mintilor.

Bucura-te, dulce intrumusetare a sufletelor.

Bucura-te, cel prin care Biserica se veseleste.

Bucura-te, cel prin care toata lumea dantuieste.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 10-LEA :



Ceata demonilor, vazindu-te pe tine, Mucenice, ca i-ai biruit pe ei prin lupta, caderea lor cu suspin amar o plangeau si acestea ziceau: Cum a biruit purtatorul de trup pe cei iara de trup si lui Dumnezeu canta: Aliluia!

ICOSUL AL 10-LEA:



Toiag de biruinta mare si atotputernic ai ridiucat asupra amagirii elinilor; pentru aceasta si purtator de biruinta te numesti, Mucenice Gheorghe; de care noi, minunindu-ne, spre lauda strigam unele ca acestea:



Bucura-te, pierzatorul demonilor.

Bucura-te, surpatorul elinilor.

Bucura-te, cel ce ai sfaramat pe idolii cei neinsufletiti.

Bucura-te, cel ce ai vadit mestesugirile lor.

Bucura-te, ca ai infruntat stapaniri si incepatorii.

Bucura-te, caci cu varsarea sangelui tau pe leviatan l-ai inecat.

Bucura-te, cel ce focul amagirii l-ai stins.

Bucura-te, cel ce latirea politeismului al restrans-o.

Bucura-te, infricosatorule arzator al capistilor.

Bucura-te, preaputernicule sfaramator al idolilor.

Bucura-te, cel din a carui pricina satana suspina.

Bucura-te, cel prin care paganismul ofteaza.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 11-LEA:



Cetele tuturor sfintilor intampinau, o, Mucenice, sfant sufletul tau, cand se suia la ceruri, si cu ingerii cantare de biruinta lui Dumnezeu strigau cu veselie, cantand impreuna: Aliluia!

ICOSUL AL 11-LEA:



Lumina cea neapusa a Sfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Mucenice, si te bucuri acum de bucuria cea adevarata, nesfarsita si negraita, pentru chinurile ce ai suferit. Pentru aceasta strig tie:



Bucura-te, ca te desfatezi in viata cea fara de moarte.

Bucura-te, ca te impartasesti de lumina cea negraita.

Bucura-te, vorbitorule cu nematerialnicii ingeri.

Bucura-te, cel ce impreuna petreci cu toti sfintii.

Bucura-te, ca Impreuna ai patimit cu Hristos, Cel ce a patimit mai Inainte.

Bucura-te, ca acum te-ai marit impreuna cu Cel ce S-a preasiavit.

Bucura-te, cel ce ai dobandit imparatia cerurilor.

Bucura-te, cel ce te-ai impartasit de vesnica marire.

Bucura-te, cel ce porti cununa cea nevestejita.

Bucura-te, cel ce ai luat dupa dar indumnezeirea.

Bucura-te, neincetat-vazatorule al lui Dumnezeu.

Bucura-te, dumnezeiescule impreuna-mostenitor al lui Hristos.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 12-LEA:



Dar ai luat, Mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor si ale trupurllor; pentru aceasta, da-le pe acestea si noua slujitorilor Bisericii tale, celor ce de amandoua suntem lipsiti, dar care cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL AL 12-LEA:



Cu cantari de psalmi serband amintirea si luptele tale, Mucenice, te Iaudam pe tine si te binecuvantam din suflet, ca pe un fierbinte aparator al lumii, si toti cu cantarile, ca si cu buzele, sarutandu-te, strigam catre tine:



Bucura-te, comoara cea nefurata a saracilor.

Bucura-te, mare aparator al vaduvelor.

Bucura-te, binefacatorule in felurite imprejurari al credinciosilor.

Bucura-te, doctorule fara de plata al bolnavilor.

Bucura-te, ca te faci tuturor toate, pentru Hristos.

Bucura-te, ca scapi pe toata lumea din nevoi.

Bucura-te, grabnic ajutatorule al celor in nevoi.

Bucura-te, dulce mangaietor al intristarilor.

Bucura-te, izvorule nesecat al minunilor.

Bucura-te, curgere neincetata a darurilor.

Bucura-te, minunea Bisericii celei din Lida.

Bucura-te, rugatorule si mijlocitorule al tuturor.

Bucura-te, Mare Mucenice Gheorghe!

CONDACUL AL 13-LEA:



O, Mucenice Gheorghe, nume dulce si scump tuturor credinciosilor, aceasta scurta lauda, ce o aducem tie, cu blandete primeste-o, si de tot felul de intamplari fereste pe cei ce canta lui Dunmezeu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.