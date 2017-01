Crestinismul nu este o conceptie flosofica, ci un mod de traire al bucuriei divine. Ereziile se dau singure de gol: ne pustiesc sufletul si nu ne scapa de tulburare. Adevarul crestin da vigoare inimii. Acesta este semnul pecetluirii Sfantului Duh. Sf. Ioan de Kronstadt ne incurajeaza sa nu ne tulburam atunci cand ni se vor buluci in minte ganduri pierzatoare: le vom alunga indata. Nu vom sta sa ne intrebam de unde au aparut ca niste musafiri nepoftiti. Sa nu fim morti cu inima! Inima sa nu leneveasca! Dezradacinati trufia, care sta impotriva Sfantului Duh!

Suma rautatii pe care o ai in tine de la cel rau nu poate infrange bunatatea lui Dumnezeu cea nemarginita. Fa bine saracului nebanuitor, fara a ii pune intrebari meschine, cunoscand ca in persoana saracului ii faci bine lui Hristos Insusi, ne povatuieste omul lui Dumnezeu din portul militar al Leningradului. Mai mult: orice milostenie materiala trebuie insotita de o milostenie a sufletului, de o purtare cordiala fata de aproapele. Nu uita: in Ziua Judecatii, Stapanul te va cerceta cu privire la faptele bune. Roaga-te: rugaciunea este o ploaie duhovniceasca, o ploaie a lacrimilor de pocainta. Speram exagerat de mult de la idolul Cezar: de aici vin dezamagirile. Solutia este neagoniseala si caritatea. Cuvintele parintelui Arsenie Boca de la Prislop au putere de Evanghelie:

„ A ne ruga înseamnă a ne înălţa spiritul şi inima către Dumnezeu pentru a-I aduce laudele noastre, a-i expune grijile noastre si a-I implora ajutorul. A ne înălţa spiritul către Dumnezeu înseamnă a ne smulge din vârtejul treburilor omeneşti a tuturor atracţiilor pământului, fie pur materiale, fie intelectuale, după gradul de cultură al fiecăruia. Ori ce bucurie a trupului şi a spiritului trebuie înlăturată pentru a putea convorbi cu Dumnezeu şi a ne dărui Lui în întregime. A aduce lauda lui Dumnezeu înseamnă a recunoaşte că toată fiinţa noastră este creată şi-I aparţine Lui. Deci ascultarea noastră o datorăm numai Lui, căci suntem opera Lui şi trebuie să ne îndeplinim misiunea pe care ne-a încredinţat-o El. Orice alt scop am vrea să atingem în viaţa, în afara voinţei lui Dumnezeu nu ne va aduce decât dezastru trupesc si spiritual. Noi suntem creaţi cu un scop bine determinat de Creatorul nostru şi El ne-a pus la dispoziţie toate mijloacele ca să-l atingem. Pentru mântuirea noastră El ne-a dăruit totul, chiar pe unicul său Fiu, pe Iisus Hristos, ca model de viaţă şi descoperitor al voinţei Sale. A fugi şi a ne eschiva de la cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu, în ceea ce priveşte sensul si scopul nostru în viaţa şi a ne făuri unul personal după aprecierea noastră, înseamnă a ne condamna singuri la moarte veşnică. Astfel deci, pe bună dreptate, suntem datori să aducem cu laudele si mulţumirile noastre Celui ce ne-a creat si nu ne-a lasat pradă propriilor fantezii, conducându-ne in mod greşit, ci din contră ne-a arătat clar si precis calea de urmat prin legile Sale. Mai mult ne-a trimis si modelul unic, minunat, născut ca şi noi din carne si sânge si având aceleaşi cerinţe ca ale noastre pe care le-a demonstrat în mod palpabil cum trebuie să le rezolvăm. Cine îl are pe Iisus de model în toate acţiunile vietii lui, acela şi-a găsit sensul vietii şi pacea sufletului lui. „