Altfel despre inocenţă

Dincolo de concept, descopăr frumuseţea şi simplitatea credinţei, necomplicată de teoreme, nejustificată juridic. Acest tărâm nu include „trebuie”, nu corijează arbitar, nu oferă suspiciuni, ci doar unica posibilă certitudine: viez în Dumnezeu. Zâmbesc fericit, fără zurgălăi şi capre tradiţionale, ci copiind mesajul autentic apostolic. Ştiu ce voi fi întrebat la examen: dacă am hrănit pe cei flămânzi. Şi am voie să copiez modelul hristic. Restul e grijă de (prea) multe, e invidie şi încălcare a poruncii a zecea: Să nu doreşti piscina aproapelui tău, nici maşina lui, nici amanta lui. Adun fărâmituri de experienţă, în căutarea salvării de nefericire. Descopăr remediul contemplativ pentru agonie, mă bucur de exilul depresiei şi savurez strălucirea stelei magilor. Nu vreau cizme noi de Crăciun, câtă vreme am deja două perechi şi sunt asaltat de rugători desculţi.