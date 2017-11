Am gasit pe Mesia, ce se talcuieste Hristos

Bucura-te, sfinte Andrei, ca pe Mesia in inima ta l-ai primit! Ai gasit Calea Raiului, Adevarul eliberator si Viata fara de moarte. Mijloceste si pentru noi, intunecatii, sa le aflam pe acestea. Bucura-te, apostole al romanilor, ca mai intai ucenic al Botezatorului ai fost! Ne bucuram de sfintenia ta, ca pe multi pagani i-ai botezat. Bucura-te, ca ortodoxia credintei ai pastrat! Ne bucuram ca ai devenit un cer mai inalt decat cerul. Bucura-te, doctorie al bolnavilor, sfinte Andrei! Ne bucuram, pentru ca esti lumina celor intunecati de paganism. Bucura-te, ca pururea te rogi pentru noi Invatatorului ceresc! Apostole drag, ne atragi atentia asupra dragostei Mirelui divin: nu putem ramane indiferenti fata de martiriul tau. Cel dintai chemat, cheama-ne si pe noi spre altarul de rugaciune al Tatalui.



Sa profitam de conjunctura favorabila in care ne aflam: Hristos a murit pentru pacatele noastre, iar sfintii se roaga neincetat pentru noi. Bunaoara, dragul sfant Spiridon mijloceste in Cer suspinul nostru. Multumim sfinte pentru ajutor. Stim ca ai vindecat de mutenie pe un diacon care a lungit doar spre slava desarta o rugaciune de incetare a arsitei si amutit pe loc. Stim ca ingerii impreuna cu tine liturghiseau, de aceea si slijitorilor le-ai poruncit sa aprinda toate lumanarile, ca biserica nu e nicidecum goala. Multumim Bunului Dumnezeu si pentru ca ni l-a randuit mijlocitor in cer si pe sfantul Elefterie, care a iesit sanatos din cuptorul de foc si a fost salvat de ingeri cand era legat intr-un car tras de cai salbatici, a fost dus intr-un munte inalt, unde imblanzea fiarele si convertea pe soldatii trimisi sa il prinda. Bucura-te, sfanta Suzana, ca prin rugaciunile tale idolii din capiste s-au daramat! Bucura-te sfanta Varvara, cea miseleste ucisa de propriul tau tata!

Pr. Marius Matei