Atentie maxima la IUBIRE

Sfântul Ignatie Briancianinov ne deslușește cum să abordăm iubirea / dragostea față de aproapele, care este felul în care să ne străduim să dobândim aceasta curat și bineplăcut Domnului.

Iată ce ne spune sfântul Ignatie:

Iubirea aproapelui este mijlocul prin care se castigă dragostea de Dumnezeu.

Acest lucru este afirmat și de către sfinții dascăli ai monahismului.

Sfântul Antonie cel Mare a spus: ,,De aproapele nostru depinde și viața și moartea (sufletească). Părăsindu-l pe aproapele îl părăsim pe Dumnezeu; smintindu-l pe fratele nostru păcătuim împotriva lui Dumnezeu”.

Sfântul Ioan Colov, unul dintre cei mai mari din pustia Scetică, a zis:

,,Este imposibil să consruiești o casă începând de la acoperiș, ci trebuie să începi construcția cu fundația și să o ridici până la acoperiș.”.

Când a fost întrebat ce înseamnă fundația a răspuns:

,,Fundațiile sunt aproapele nostru: pe el trebuioe să-l câștigăm, să începem, să începem cu el. Pe el sunt întemeiate toate poruncile lui Hristos”.



Sfântul Marcu Ascetul a zis:

,,Nu te poți mântui altfel decât prin aproapele tău”.

Toți sfinții părinți sunt unanimi în a gândi și învăța astfel. Este învățătura creștină în general, învățătura Bisericii, învățătura lui Hristos.

Să fii foarte atent în dobândirea iubirii de aproapele; pe ea sunt întemeiate viața ta (creștinească, mirenească) monahală și lupta ascetică. Să-l iubești pe aproapele urmând poruncile Evangheliei și nu poruncile inimii. Iubirea înrădăcinată de Dumnezeu în firea noastră a fost pervertită prin cădere și nu se mai poate manifesta corect. Sub nici un motiv n-o lăsa să acționeze de capul ei. Lucrările ei și-au pierdut puritatea, ele sunt urâciune în fața lui Dumnezeu, sunt o jertfă pângărită.

Roadele ei distrug sufletul, duc la moarte. Iubește-l pe semenul tău în felul următor: nu te mânia pe el și nu-l urâ pe el; nu-i face reproșuri, nu-i aduce înjurii, nu-l bârfi, nu-i vorbi aspru. Cât stă din tine fii în pace cu el; smerește-te în fața lui; nu te răzbuna împotriva lui, nici direct, nici indirect.

În toate domeniile, în care este posibil, cedează înaintea lui. Dezobișnuiește-te de a te contrazice și a intra în dispută; înlătură aceste două atitudini care sunt semne de orgoliu și iubire de sine.

Vorbește-i de bine pe cei care zic rău de tine; răsplătește răul cu bine.

Roagă-te pentru cei ce te copleșesc cu tot felul de împotriviri, de loviri, de mizerii și de persecuții (Cf. Matei 5, 21 – 48).

Sub nici un motiv nu judeca pe cineva, nici nu încerca să vezi dacă o persoană este bună sau rea, ci fixează-ți privirea asupra unui singur om rău de care tu vei răspunde în fața lui Dumnezeu: tu însuți.

