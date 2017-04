Clopotul suna cu veselie

Liniste si bucurie: inima devine un clopot, ce suna mereu cu veselie. Daruim dragostea, unica solutie pentru a o inmulti: samanta pastrata in sac face viermi. Omul pacii: un cablu de inalta tensiune (se poate odihni o vrabiuta, dar trece prin el o energie capabila sa explodeze lumea, cum ne incanta Sofronie Saharov). Va fi salvat cel ce va rabda pana la sfarsit, nu pana la prasit! Nu suntem complicii grabei cu care dusmanii Adevarului cautau martori mincinosi. Acelasi verset, azi: Britannia vrea sa interzica purtarea cruciulitei la gat!

Pentru cate generatii crezi ca e valabil mesajul revelat al Scripturii? E usor sa dai „expirat” si sa iti vezi de placeri. Dar cred ca acel mesaj e foarte actual, neperisat. Dimpotriva, te scoate din mirosul greu al pacatului si te scapa de gheena infernului. Dar, daca tu citesti eticheta cu capul in jos si ignori Cartea, numai Domnul iti mai poate salva sufletul. Si sa stii ca si eu ma voi ruga pentru asta. Vreau chiar sa te mantuiesti inaintea mea. Numai sa ma tii si pe mine de mana cand intri in rai. Vorba divina nu expira niciodata. Promisiunea ca vom fi infiati de Tatal ceresc s-a adeverit. Vezi ca si pedeapsa din infern pentru cei ce resping Adevarul ramane valabila.



Parintele Cristian imi aduce bucurii duhovnicesti: Cat de buna este rugaciunea! Darul lui Dumnezeu se da celui ce inmulteste rugaciunea. Daca vom duce sufletele slabanogite in fata lui Hristos, stim ca vom fi vindecati. Sa nu cautam solutia usoara, ci pe cea vindecatoare. Intotdeauna, vapaia credintei ne va apropia de Dumnezeu. Pacatul? Doar o raie detestabila, o greutate de neinchipuit, o poticnire. Pocainta, in schimb, este rastignirea egoismului, dar este si bucurie si inviere. Acum trei zile va povesteam despre parintele Toma. O completare: Sa il punem la punct pe ispititor! Fa acum ce trebuie sa faci, roaga-te si ajuta-i pe altii. Mai tarziu, ai vrea sa faci, dar nu mai poti. Sau cum zice un prieten: Ai vrea sa faci, dar nu ai fi facand.



Plec in exil. Nu mai rezist in cetatea patimilor. Plec in exil, fara sa schimb domiciliul. Nu traiesc sub un clopot de sticla, dar nici nu ma expun sagetilor viciilor. Plec in exil, ghidat de duhovnic. Nu mai vreau sa aud de scenarite si fobii moderne. In exil, voi cauta linistea si pacea. Ma retrag in adancul inimii mele. Vreau sa ma pot ruga profund, detasat de facturi si de cersetori agresivi. Ajuta-ma, Doamne, asa cum i-ai ajutat pe cei exilati in Cherson oarecand sau pe cei torturati in celule inghetate. Nu inseamna ca devin egoist. Doresc doar sa inlatur valul barfelor si sa ma pot reculege in acest mare post. O varianta ar fi Lupsa. Trebuie neaparat sa ajung la parintele Sofronie! Cu bateriile incarcate, ma pot reintoarce pe campul de batalie. Sunt exilat de propriile sentinte, nu raspund la SMS! Sunt torpilat, dar Maica Sfanta este scutul meu. Plec in exil. Singur. Rugati-va sa ma intorc cu Hristos.

Marius Matei