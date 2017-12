Pregatiri sfinte, colindele copiilor, cuvintele duhovnicilor: decembrie binecuvantat. Despre necazurile vietii va vorbi azi la Cluj un ucenic al parintelui Arsenie Boca, iar despre Nasterea lui Mesia va dialoga cu noi eruditul parinte profesor Stelian Tofana. Colindele ne vestesc dialogul de iubire dintre Dumnezeu si noi, ne amintea ieri IPS Andrei la finalul unui concert de colinde. Si sa nu uitam sa Il chemam si pe Domnul Hristos sa binecuvinteze masa noastra de Craciun: fara slujba de la biserica, sarbatoarea este egala cu zero, intarea blandul mitropolit. Sambata si duminica vor colinda copiii parohiei noastre la cele doua biserici: anticipare a bucuriei Bethleemului. In scoli rasuna colindele, in birourile contabililor, avocatilor, notarilor aceleasi colinde ne inveselesc: imi doream asta acum 25 de ani si mi se parea imposibil (dar iata ca nimic nu e cu neputinta la Dumnezeu). Colinda sfintilor inchisorilor este transmisa noua ca un tezaur: azi avem de implinit colinda sarmanilor. Si ce bucuros sunt pentru numarul foarte mare de tineri care vin la biserica si se si spovedesc, au o cumintenie crestina de nepretuit si sunt ei insisi o colinda intr-o lume atee, rece si bancarizata! In cazul unor noi prigoane, ar fi nevoie de sute de Siberii ca sa incapa numarul marturisitorilor ce nu se vor lepada de colinda mesianica pentru o idolotita stricata! Ascult cu placere Hrusca, Seling si Fuego, dincolo de carcotelile pe marginea incasarilor din concerte (stiu sigur ca toti cei trei sunt mari filantropi). Ingerii din cer vestesc: Sculati-va gazde mari In sara de Craciun, Sculati voi romani plugari In sara de Craciun. Ca va vin colindatori In sara de Craciun, Noaptea pe la cantatori In sara de Craciun. Refren: Colindam,colindam iarna Pe la usi pe la feresti, Colindam, colindam iarna Cu colinde romanesti. Drumu-i greu si-am obosit In sara de Craciun, De departe am venit In sara de Craciun. Si colinda nu-i mai multa In sara de Craciun, Sa traiasca cine-o asculta In sara de Craciun.

pr. Marius Matei