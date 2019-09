Cum ajungem la smerenie

Cel mai important lucru in pedagogia crestina este constientizarea greselii, asumarea pacatului, dorinta de schimbare in bine. Este momentul in care iti dai seama ca iti faci singur rau si ca trebuie sa te opresti. Stii sigur ca nu vrei sa continui sa pacatuiesti, fara sa te forteze cineva sa ajungi la concluzia aceasta. Parintele devine astfel principalul pedagog pentru copilul sau, alaturi de profesor si preot. Parintele stie ca samanta buna sadita de el va rodi, chiar daca mai tarziu.

Pedagogul isi pregateste ucenicul prin credinta, rugaciune si virtute (Sfantul Ioan de Kronstadt, Spicul viu – ganduri despre calea mantuirii, Editura Sophia, Bucuresti, 2002, p. 190). El stie ca in omul vechi este apucatura de a se impotrivi, de a nu asculta. Deci, ucenicul nu trebuie sa face neaparat ceva in plus, ci mai degraba in minus: Sa nu se ingrijoreze, sa nu dispere, sa nu deznadajduiasca, sa fuga de nepasare si de cartire, sa fie dezgustat de pacat.

Pedagogia divina este extrem de optimista: Desi sunt ticalos, Dumnezeu ma iubeste. Trebuie doar sa recunosc ca inca nu am ajuns la smerenie. Cea mai mare capcana este sa cred ca am terminat razboiul cu patimile. Sa cred ca pot ajunge la pace fara sa lupt in razboiul cu patimile. Cel mai mare necaz este ca fara smerenie nu pot dobandi harul si voi suferi enorm.

Numai ca in orice lupta incrancenata biruie dragostea lui Hristos (Jean-Claude Larchet, Dumnezeu este iubire. Marturia Sfantului Siluan Athonitul, Editura Sophia, Bucuresti, 2003, p. 359). Cei smeriti vad raiul in fiecare zi. Ascularea de Dumnezeu ne face smeriti. Nu este suficient sa iubim florile, trebuie sa ne iubim dusmanii. Pentru a pastra harul, trebuie sa ne smerim neincetat.

Dumnezeu nu este nemilos, nu ne zdrobeste, nu ne va nimici. Daca am cunoaste cat de bland este Dumnezeu, ne-am umple de bucurie. Smerenia este o bogatie de virtuti. Lipsa smereniei ne face sa ne instrainam, sa pierdem harul si sa il regasim extrem de dificil.

Gradinarul smulge o floare, pentru ca florile din jur sa propaseasca mai bine. Pentru a scapa de tristetea propriului iad, Hristos trebuie sa Se nasca, nu doar sa Se arate ca Invatator si Mantuitor (Sfantul Nicolae Velimirovici, Raspunsuri la intrebarile lumii de azi, vol. I, Editura Sophia, Bucuresti, 2002, p. 187).

Daca pamantul este fertil, samanta va rodi. Doar ca inca ne tulburam in zadar pentru nimicuri. Fara rugaciune, inca ne enervam usor pentru fleacuri. Nu noi biruim, Hristos biruie in noi. Nu vom primi sarcini cu care sa nu ne descurcam. Este o nenorocire sa nu ne impartasim, deoarece creste puterea celui viclean. Adevarul Lui ne invata, altfel nu am sti nimic. Dar nu lumea ne va salva de la moarte. Cu cat suntem mai departe de lumina, cu atat vedem mai putin.

A trai crestineste este imposibil. Posibil este doar a invata sa murim crestineste.

Ucenicul are noua cai: Fericirile evanghelice. Cei saraci cu duhul nu sunt debili mintal, ci singurii care isi dau seama de dobitocia lor. Cei intelepti sunt cei ce isi folosesc talantii doar pentru a nu rata invierea, indiferent de corul de fluieraturi din jur. Frica e doar pentru incepatori, de acum am scapat de ea. Acum este iubire. Am schimbat tinta, deci vom schimba si tinuta morala. Desi istoria este o insiruire de esecuri, se salveaza cei ce – in final – cred. Omul neimplinit este cel nu stie ce sa implineasca.

Cel ce crede se smereste. Cel ce se smereste se imblanzeste. Cel ce se imblanzeste pazeste poruncile. Cel ce pazeste poruncile se lumineaza (***, Cartea Filocaliilor. Cele mai frumoase pagini, Editura Humanitas, Bucuresti, 2018, p. 15). Numai cine s-a departat de uraciune se poate apropia de Mangaietorul. Cea mai periculoasa ispita este gandul ca vom fi starpiti. Dar Dumnezeu nu vrea sa ne nimiceasca. El este lumina, ne da stralucire. El este viata, ne da putere. El este inviere, ne da curatie. El este adevar, ne da binele.

Marius Matei