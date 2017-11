Daca trecem prin viata fara milostenie, e ca si cum am conduce o masina legati la ochi: riscul de accident e de 100%, iar probabilitatea de a ajunge la destinatie este nula. Daca bifam experiente fara credinta, acumulam doar tensiuni: numai Iubirea ne elibereaza din iadul inimii noastre.

Din Cer se revarsa harul peste noi; trebuie doar sa nu il respingem. Un credincios prinde curaj de arhanghel si se hraneste cu mana spirituala. Nu va insetata decat dupa dreptate si adevar. Frica hadesului dispare pentru receptorii Euharistiei.

Cautati dragostea! Alungati tristetea sporitului vostru! Nu va tanguiti in mormantul patimilor si nu disperati in cimitirul egoismului. Mirele Hristos va trage o data cu Invierea Lui in Imparatie. Prindeti curaj de serafim. Lasati panica celor mandri. Smeriti-va si slujiti-va in dragoste frateasca.

Nu contabilizati virtutile altora, ci imitati-le. Nu cititi stiri teologice, ci traiti-le. Nu respirati trabucul urii, ci vindecati-va prin altruismul Golgotei. Liturghia va fi sarbatoarea inimii voastre. Deschideti-va bratele bucuriei, iar inviatul va va imbratisa.

Nu amanati Bucuria! Nu va eschivati copilareste! Frica de suferinta si obsesia mortii au fost biruite in mintea voastra prin Resurectia Fiului Omului. Cantati psalmi Tatalui! Dati slava Creatorului! Si astfel, in fiecare clipa, inima voastra va deveni un altar de rugaciune. Un cenaclu al ingerilor transmitatori de curaj.

Marius Matei