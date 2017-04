Apofatism si Revelatie

Nu pot sa iti spun de ce cred in Dumnezeu, draga Cezar. Mai degraba as putea sa astern de ce cred ca nu se poate sa nu existe. Dar despre acestea am mai vorbit. Ti-as putea argumenta „ca la scoala”, dar stiu ca ai Dogmatica la indemana. As putea gasi o minima explicatie, dar nu vreau nici sa ma laud, nici sa te smintesc. Vezi tu, aceste delicatetiuri sunt incomprehensibile, nemasurabile si inefabile. E greu sa vorbesti despre transcendenta. Pot sa ma confesez ca existenta divina este un adevar absolut. Nu a fost niciodata contestabil pentru mine, nu ca acest lucru ar fi de ajuns in sine.

Iti poti imagina viata ta fara credinta (sincer)? Ce ai castiga si ce ai pierde in aceasta „reducere la absurd” (la propriu)? Pentru un ateu (precum vecinul tau), viata are regula „Ce tie nu iti place, altuia nu ii face”. Ateul se extaziaza de teoria darwinista si crede ca finalul e atunci cand moare. Pentru tine, moartea nu exista (repet acest lucru!) Nu ma consider absolut deloc mai bun decat ateul, ci ma rog pentru el. Poate chiar are sanse mai mari de mantuire decat pacatosul de mine: de unde stiu eu ca nu se pocaieste in ceasul mortii (cata vreme eu doar teoretizez…)?

Cu sau fara i-Pod

Nu cred in cearta stiinta – religie. Nu exista asa ceva, decat in mentalul amatorilor. Marile descoperiri ale stiintei le-au facut credinciosii, deocamdata. Nu sunt impotriva progresului (vai de mine!), insa aceleasi Porunci trebuie sa le respecti si acum, ca si acum o mie de ani. Zburam cu avionul, vorbim la celular, dar tot cu diavolul (modernizat) ne luptam. Raiul e tot acolo (aceeasi stare, aceleasi conditii de indeplinit). Iadul inca exista, inca e loc de pedeapsa, inca trebuie sa il evitam. Ca citim mai mult, taiem lemne mai putin, acestea sunt detalii. Omul din vechime nu avea curent electric. Seara se ruga, nu avea TV sau net. Oamenii mergeau la biserica duminica, nu aveau atat de multe alternative ispititoare.

Prestari servicii

Vreau sa cred intr-un Dumnezeu iubitor, iertator. Iar nu intr-un „batranel” pe care pot sa il trag de barba si care imi rezolva capriciile unui rasfatat oscilant. Nu zicem „Da-mi aia”, ci „Faca-se voia Ta”. Nu vreau sa rememorez istoria divina doar in preajma examenelor sau a operatiilor. Nu cred intr-o zeitate utilitarista. Cred ca „santajarea” Cerului e o cruda blasfemie, o incalcare a poruncii a treia.

Sleahta fariseilor

Facutul crucilor in tramvai cere discretie. Cum e sa iti faci semnul sfant cu o tigara in gura? Da, pricepi ideea. Iar daca faci matanii in biserica, ai grija sa nu fii vazut de oameni. Comportamentul tau sa nu fie ostentativ in nici o imprejurare, pentru ca mesajul sa nu fie receptat invers. Nici sa nu te pui in locul lui Dumnezeu (din mandrie!), sa judeci tu pe necredinciosi…

Vrei sa ramai un pragmatic, e optiunea ta si o respect: convinge-i prin viata ta pe atei ca Mesajul crestin nu e o „vraja'”. Si nu confunda Revelatia cu basmele cu salvatori. Nu iti plasmui un idol al comoditatii, confortului, lipsei de implicare. Nici terorizat, nici lax: moderat.

Mai mult decat iubire

Nu ma pot lauda cu cunoasterea lui Dumnezeu. Nimeni nu o poate face. In fiinta Lui, ramane un mister. Dar, dupa energii, dupa lucrari, pot acccesa luminite, iubiri, iertari, armonii. Nici un sfant nu devine idol, ci prieten, casnic, ucenic, cetatean al Raiului, model pentru noi. Spun ca Dumnezeu este iubire, cand, de fapt, este infinit mai mult de atat. Doar ca inca nu s-a inventat termenul pentru a completa sensurile inefabilului. Verticalitatea crestina nu o poti cauta pe cai ocolite, daca vrei sa nu devii sectar.

Nu o cana, ci Fantana

Amandoi sa avem mai multa grija sa nu devenim ipocriti. Mesajul rostit sa se imbine cu traiul. Si asta nu doar de fatada. Si daca credem in Neatins, sa nu ne mai bazam pe puterea banului, ci pe cea a credintei. Nimeni nu te obliga sa crezi: ai grija sa nu exagerezi cand crezi in tine; e un pericol… Nimic nu e al tau. Primesti totul in dar. Dai mai departe. Daca ascunzi darul sub haina, pierzi pe Daruitor. Ramai cu o cana cu apa, dar pierzi Fantana. In schimb, daca Il ai pe Hristos in inima, afli multumire in toate.

Marius Matei