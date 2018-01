Despre alegerea profesiei si unitate…la romani

Profesia ocupa cea mai mare a parte vietii omului!

Stim ca de modul cum vom folosi timpul acestei vieti depinde vesnicia noastra; iata deci cat de importanta devine profesia unui om!

Dupa ce omul a renuntat de buna voie la singura profesie profitabila – aceea de a-L slavi pe Dumnezeu – Tatal ceresc l-a izgonit din Rai si i-a spus: “In sudoarea fruntii tale…”

Profesiile care presupun o munca fizica au avantajul ca lasa mintea omului libera sa gandeasca la Dumnezeu, celelalte… mai putin!

Nu-mi propun un studiu al problemei alegerii profesiei deoarece nu am pregatirea necesara.

Majoritatea romanilor care au o preocupare crestin-nationalista aloca acestei activitati putinul timp pe care profesia il ingaduie. Acesta este si unul din principalele motive ale proverbiabilei incapacitati ale romanului de a se uni.

Pentru a fi mantuitoare, profesia noastra trebuie sa fie bineplacuta lui Dumnezeu si de folos semenilor.

Ideal este sa nu urmarim, de exemplu, cariere banoase in transnationale ci sa cautam activitati folositoare semenilor! Pe de o parte lucrand intr-o astfel de activitate lucrezi implicit la mantuirea ta, iar pe de alta parte daca selectam un colectiv crestin, problema unitatii este aproape rezolvata si stim ca “unde sunt doi sau trei adunati in numele Meu acolo sunt si Eu” si ca “cinci bat o suta, iar o suta bat zece mii.” O astfel de activitate odata inceputa poate fi continuata si de copii nostrii…

Care sunt aceste aceste activitati?

Un spital crestin, o scoala crestina, o gradinta crestina, o alimentara crestina, unde sa oferim produse sanatoase etc.

De ce sa consuman energiile noastre in activitati straine romanului (cand zic roman zic si crestin) si de multe ori contrare intereselor noastre?

Acestea sunt cateva ganduri si framantari! Ii rog pe oamenii pregatiti si in special induhovniciti sa trateze aceasta problema atat de complexa!…Treceam deunazi prin Bucuresti si intr-o intersectie supraaglomerata vad o fata frumoasa, imbracata in politist, dirijand circulatia. Ce bataie de joc la adresa femeii, facuta tocmai in spiritul libertatii si egalitatii!!?

Sfantul Ioan Gura de Aur spunea: “Dati-imi mame crestine si schimb lumea.”

Mama crestina este Regina casei sale si nu a intersectiei, sau sluga la curti straine!

Pe de alta parte daca un roman face covrigi, cumparati fratilor covrigi de la dansul! Castiga si el un ban, mai stati de vorba… Am intalnit cazuri cand oameni care merg de ani de zile la aceeasi Biserica abia se saluta pe strada! Vorbiti unii cu altii, faceti afaceri impreuna, astfel si copii vostri se vor cunoaste, vor avea un anturaj crestin…

Si nu uitati: “cinci bat o suta, iar o suta bat zece mii.”

Marcel Bouros

Scoala Brancoveneasca

sursa foto: pixabay.com