Despre ravna care nu e dupa Dumnezeu

De cate ori in scoala nu s-a intamplat ca sa observam cate un coleg care nu asculta intocmai de indemnurile profesorului si noi crezandu-ne mai grozavi ne-am dus sa-i atragem atentia profesorului gandindu-ne ce fapta buna si mareata facem noi. De cate ori la serviciu nu am atras atentia sefului asupra greselii vreunui coleg? De cate ori cate o maica nu atrage atentia staretei asupra greselilor unei maici? Credeti ca ati facut un lucru bun? Gan diti-va daca nu e si un gand de mandrie la mijloc, un gand de judecata. Nu ar fi mai bine sa-l indrept pe celalalt cu Duhul blandetii si sa ma rog pentru el atunci cand vad ca greseste? De asemenea cine sunt eu sa am aceasta atitudine? Oare Dumnezeu nu va descoperi greseala lui daca asta este voia Sa? Cand Sf. Petru L-a intrebat pe Hristos Doamne, dar cu acesta ce va fi? Hristos i-a raspuns Daca voiesc ca acesta sa ramana pana voi veni, ce ai tu? Tu urmeaza Mie (Ioan 21, 21-22).

Iar in alta parte spune De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? (Matei 7, 3; Luca 6,41)

Raluca Prelipceanu