Din dragoste pentru Sfanta Filofteia

 Sfantulitei de la Curtea de Arges unde am avut ani buni ore la Centru Universitatii noastre Titu Maiorescu , nu i-am cerut nimic special .

 Cu toate acestea sunt fapte care arata ca “mi-a stiut “unele ganduri.

De 7 decembrie 2005 mi-a aparut un articol in revista Tribuna economica ;

cu o studenta din Curtea de Arges pe care am indrumat-o la licenta la facultatea de Informatica –Tatiana Coman – am castigat in 2013 proiectul cultural cu care am editat cartea -aniversara a Parintelui Galeriu, membru de onoare al universitatii noastre. (1) Cartea este de fapt replica offline a site-ului http://ucenic.go.ro/, omagiul universitatii noastre pentru personalitatea celui care la inceput de an ne vorbea despre mirabila samanta a cunoasterii (2) Si tot din zona Argesului cu studentul de la Informatica si mai apoi masterand la Stinte Economice am realizat un nou site. (3)

Rugaciune catre Sfanta Filofteia (4)

Ai dus război puternic, copilă fără mamă, Cu inimă vitează şi fără nicio teamă, Fiind mereu miloasă, A Domnului mireasă, La suflet preafrumoasă!

Te-au chinuit părinţii, când dat-ai la săraci, Tu iară, şi bătută, în rugă eşti… şi taci. Eşti plină de răbdare, De milă şi iertare, Şi ai sufletul mare!

Când tatăl tău, o, Doamne, cu barda te-a ucis, Sfinţi îngeri, cu lumină, din Rai, pe trup te-au nins, Trupul a strălucit, Tatăl a înlemnit, Oamenii s-au uimit! Şi astăzi, după moarte, curgând izvor de milă,

La ale tale moaşte venim cu drag, copilă,

Ne vindeci de păcat,

Ne dai har luminat, Ne-ajuţi neîncetat! Mărită Muceniţă, copilă preavitează, Miloasă Filofteia, în lume ne veghează!

Argentina Gramada

(1) Argentina Gramada Dragu-«Si eu am fost uncenicul(ucenica) Parintelui Galeriu » -http://parintelegaleriu.ro/wp-content/uploads/2015/03/SiEuAmFostUceniculParinteluiGaleriu.pdf

(2) « Universitatea este şi va fi Instrucţie şi Educaţie» – Argentina Gramada Dragu-Si eu am fost uncenicul(ucenica)Parintelui Galeriu – http://parintelegaleriu.ro/wp-content/uploads/2015/03/SiEuAmFostUceniculParinteluiGaleriu.pdf- pagina 33

(3) http://parintelegaleriu.ro/

(4) Mirela Șova- www.lacasuriliterare.com/article-20906807.html