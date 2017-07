Dor de Râmeţ

Zgura rectilinie mă înăbuşă. Am nevoie de Râmeţ, de îndreptar, de călăuză. Molitfelnicul ordonează Căinţa: Ai ascultat pe la ferestre (ai plantat microfoane)? Te-ai sulimenit, tulburând pe creştini (indecenţa modei nu te îndeamnă la rugă)? Îţi ocărăşti aproapele (prin defăimări oteviste)? Ai oprit pe cineva să facă milostenie (ţi-e frică că vei sărăci)? Mulţi dintre noi râdem superficial citind aceste rânduri, uitând că, de fapt, râdem de noi, de neputinţa noastră. Şi nu este de râs: riscăm gheena. Ne salvează starea de Râmeţ, mirul inimii şi sinceritatea sărăciei cu duhul. Nu suntem prostănaci, chiar dacă nebunii după pasiuni devoratoare sunt sarcastici uneori cu noi. Mergem la Râmeţ, uitând de profituri, de debite sau de proiecte efemere. Ne propunem lucruri cu mult mai măreţe. Nu ne mulţumim cu un pseudo-Eden terestru, trecător. Vrem Totul, vrem eternitatea. Maimuţa dansează excelent, dar dacă vede dulciurile, se face de râs: rezistenţa în faţa ispitelor dulcegăreşti ne diferenţiază în virtute. La Râmeţ ne apropiem de Hristos, piatra cea vie.





A(teism).: poate că Dumnezeu există, dar Eu nu am nevoie de el. Asta e drama prosperităţii. Am bani, de ce să merg la Râmeţ, când pot merge la golf?! Uit de faţa strălucitoare a lui Moise pe Sinai? În Apuseni descopăr bucuria credinţei în Hristos Mirele. Ni s-a promis nemurirea: când te-a minţiti Dumnezeu?! Manelele nu pot fi încreştinate! Hiturile sectare „Pentru noi s-a ivit mântuirea”, „Vreau să spună cel ce-i slab”, „Doamne, am necazuri” şi „Dă-ţi solzii de pe ochi, azi, creştine” nu sunt cântări religioase… Veniţi la rugăciune, la descătuşare, la mântuire!