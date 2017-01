- De ce, Gheronda, se despart soţii? - Oamenii, fiul meu, se despart din pricina iubirii de plăceri şi a egoismului. Nu există o altă cauză. Toate celelalte motive le aduc ca pretexte, ca să se justifice pe ei înşişi.

Cu cel mai mic diavolaş nu pot să o scoată la capăt două sute de avocaţi.

„Cred că puterea lui Dumnezeu este atât de mare, încât nu mă voi mira dacă voi auzi că a secat marea, iar oamenii au intrat cu tractoarele şi adunăpeştii!” (Prin aceste cuvinte Stareţul accentua credinţa, care este mai presus de raţiune).

- Ce faceţi acolo, Gheronda? l-a întrebat odată cineva.

– Îi ard pe demoni, a răspuns Stareţul, care ardea nişte cărţi de magie şi satanism, ce le lăsase acolo un vrăjitor.

Dumnezeu nu vrea creştini căldicei, ci adevăraţi. Dacă vom privi înapoi, la Sodoma, ne vom preface ca femeia lui Lot, în stâlp de sare. Îi iubesc mai mult pe cei fierbinţi şi dăruiţi cu totul celor lumeşti, decât pe cei căldicei în cele duhovniceşti, deoarece primii, cu râvna pe care o au pentru cele lumeşti, se vor întoarce cândva către cele duhovniceşti.

Cu cât noi suntem mai corecţi, cu atât Maica Domnului îi înştiinţează pe ceilalţi şi le înmoaie sufletul.

Dacă mamele nu îşi alăptează copiii, cum a lăsat Dumnezeu, copiii vor suge mai târziu sticlele cu narcotice!

Mă rog lui Dumnezeu, spunea Părintele Paisie, ca oasele mele să se înnegrească, ca să pierd slava omenească şi s-o câştig pe cea veşnică. Mulţi creştini au fost batjocoriţi în această viaţă, iar acum se desfătează veşnic de slava lui Dumnezeu.

„CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL-Mărturii ale închinătorilor”

Dumnezeul meu, să nu-i părăseşti pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toţi lângă Tine.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de cancer.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de boli uşoare sau grave.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmităţi trupeşti.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmităţi sufleteşti.

Pomeneşte, Doamne, pe conducătorii ţărilor şi ajută-i să conducă creştineşte.

Pomeneşte, Doamne, pe copiii care provin din familii cu probleme.

Pomeneşte, Doamne, pe familiile care au probleme şi pe cei divorţaţi.

Pomeneşte, Doamne, pe orfanii din toată lumea, pe toţi cei îndureraţi şi nedreptăţiţi în această viaţă, pe văduvi şi pe văduve.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei întemniţaţi, pe anarhişti, pe narcomani, pe ucigaşi, pe făcătorii de rele, pe hoţi, luminează-i şi ajută-i să se îndrepteze.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei înstrăinaţi.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce călătoresc pe mare, pe uscat şi prin aer, şi-i păzeşte.

Pomeneşte, Doamne, Biserica noastră, pe slujitorii sfinţiţi ai Bisericii şi pe credincioşi.

Pomeneşte, Doamne, toate frăţiile monahale, pe stareţi şi pe stareţe, pe monahi şi pe monahii.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt în vreme de război.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt prigoniţi.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt precum păsările vânate.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care şi-au lăsat casele şi serviciile lor şi se chinuiesc.

Pomeneşte, Doamne, pe săraci, pe cei fără casă şi pe refugiaţi.

Pomeneşte, Doamne, toate popoarele, să le ţii în braţele Tale, să le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să le păzeşti de orice rău şi de război. Şi iubita noastră ţară, zi şi noapte să o ţii la sânul Tău, să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzeşti de orice rău şi de război.

Pomeneşte, Doamne, familiile chinuite, părăsite, nedreptăţite, încercate şi dăruieşte-le lor milele Tale cele bogate.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de tot felul de boli sufleteşti şi trupeşti.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru ei.

Cei care lucreaza pentru Hristos, dar cu mandrie, isi spurca vietile lor, precum se spurca ouale prajite cand cade in ele putin gainat, fiind bune de aruncat impreuna cu tigaia.

Nu exista mai mare neghiob in lume ca lacomul de bani, care mereu aduna si mereu nu are si care in cele din urma isi cumpara iadul prin economiile sale adunate.