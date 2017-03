Sorin George Ciobanu

Va supun atentiei doua texte ce formeaza impreuna un mic documentar despre egumena Maria Uşakova, stareţa Manastirii Diveevo din Rusia, penultima stareta inainte de inchiderea manastirii de catre comunisti. Este propusă pentru canonizare.



Egumena Maria ( pe numele de mirean Elizabeta Alexeevna Uşakova, 1818-1904) făcea parte dintr-o familie de nobili din gubernia Tula. A intrat in Manastirea Diveevo in anul 1845, in 1851 a fost numita administratoare (financiara), iar in anul 1859 a fost aleasă stareţă. In luna mai a anului 1861 a fost inlaturata din aceasta functie, insa, dupa ce cazul a fost analizat de catre Sfantul Sinod, a fost renumita in functie, in acelasi an. In martie 1862 a fost tunsă in monahism si ridicată la rangul de egumenă a manastirii de maici din Diveevo, cu hramul ”Sfantul Serafim”, in care s-a mentinut timp de 42 de ani.



Dupa spusele Preasfinţitului Filaret al Moscovei, a fost ”o stareta cu duhul blandetii si al tacerii”. In timpul staretiei egumenei Maria, manastirea a dobandit atat bunastare interioara, cat si exterioara, iar numarul maicilor a depasit o mie de persoane. Crezand cu tărie in sfintenia Preacuviosului Serafim de Sarov, ii cerea mereu ajutorul in rugaciune, asteptand sa fie canonizat. Timp de 25 de ani n-a sfintit altarul lateral in biserica cu hramul ”Sfanta Treime”, care a fost sfintit in anul 1903, pe cand mai era inca in viata, in cinstea Preacuviosului. In zilele de sarbatoare ale Sarovului (e vorba de canonizarea Sfantului Serafim de Sarov ce a avut loc in 1903), in anul 1903, s-a învrednicit sa primească familia Ţarului Nicolae al doilea Romanov la Diveevo si in anul urmator a trecut la cele veşnice.

Sfanta Maria Egumena