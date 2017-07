Fara rugaciune, ma enervez usor pentru fleacuri

De ce eu nu am putut sa scot raul? Pentru credinta mea prea putina. Nu am credinta nici macar cat un graunte de mustar. Nu m-am rugat si nu am postit suficient. Dar nu voi renunta. Nu voi da satisfactie duhului lunatic. Ma voi stradui sa nu pierd raiul, sa nu haladuiesc prin gheena, ca un lu-na-tec (cum silabisea bunica mea).

Daca nu respect Poruca, singur imi creez probleme si ma departez de fericire. Imi voi pastra optimismul si voi avea rabdare. Altfel, nu am nici o sansa de inocentizare. In materie de Cer (joc de cuvinte, Cerul e nematerial), voi tine cont de parerea prietenilor. Da, ii stiti: Ipatie, Ioan Rusul, Pantelimon si Nectarie. Lunatec inseamna agitat, zbuciumat, posedat de rau, departat maxim de lumina. Harul curatitor elibereaza, sfinteste si lumineaza beznele.

Atata vreme cat eu nu imi respect programul de rugaciune, ma voi enerva mult prea usor pentru fleacuri. Fara pacea conferita de dialogul cu Mirele, sunt un pezevenghi oarecare. Nu vreau schimbari absurde, ci doar sa nu fiu inteles gresit. Nu ma bazez doar pe intuitia mea, ci si pe experienta aliatilor mei. Cei care m-au eliberat din lagar. Credinta sincera evita contradictoriul. Normalitatea inseamna simplitate, discretie, linistire, opusul lunatecizarii opace a materialismului.

Marius Matei