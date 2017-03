Fericitul detine nemurirea

Poporul se lamenteaza, impiedicandu-se in propriile neputinte si neputand depasi pustiul. Poporul este incapabil sa ajunga la destinatie, pentru ca se lasa condus de cine nu trebuie. Poporul se razvrateste, desi primeste mana. Poporul vocifereaza, desi vede stalpul de foc calauzitor. Poporul carteste, desi este martor al minunilor. Poporul uita de binefaceri, de iertare, de vesnicie si vrea doar palpabil, imediat, concret, material. Aceasta departare a poporului doare. Si cu cat departarea sporeste, se agraveaza rana. Ura vrea doar divortul nostru din legamantul iubirii. Ura vrea doar sa ne „rupa” din bine. Ura vrea doar distruga modelul patern, prin provocarea inutilitatilor. Lumea urii ne propune o paradigma razboinica, nicidecum salvatoare a civilizatiei. Refugiul binelui se tranforma insa de fiecare data in contraatac. Suntem in ofensiva surprinzatoare. Nu ne hazardam, cata vreme respectam regulamentul. Suntem pescari care ne pregatim de pescuit, dar noi vom fi cei pescuiti. Binele nu convinge nici prin dezinvoltura, nici prin spectaculozitate, nici prin violenta discursului, nici prin teatralitate, nu mobilizeaza cu furca in mana. Iar fericit este doar cel ce detine nemurirea. Aceasta nu este o apologie a resemnarii, nici o acumulare de frustrari sociale, ci o iertare de debite. Noi vom fi sarea, vom da valoare si prospetime lumii. Nu vom rupe, nu vom desface, nu vom nimici nimic din ceea ce este revelat. Fiecare Amin valideaza o dorinta, o lacrima, un suspin. Fiti milostivi, cercetati bolnavii, nu treceti cu vederea pe orfani, feriti-va de manie!

Sfinteasca-se numele Tau (o actiune pe care numai Dumnezeu a poate implini; omul o poate doar dori si implora), nu ne parasi in incercari, ne smulge din bratele celui rau si ne iarta caderile/poticnirile! In Evanghelie, accentul cade pe discretia (lipsa de trambitare) practicarii credintei. Domnul Iisus vrea sa intelegem ca doar binele orientat spre celalalt (din care ne excludem), conteaza in fata lui Dumnezeu. Cand ne rugam, nu interpretam o banala partitura, nu suntem morocanosi, iritati, enervati, ci ne straduim sa facem penitenta (fara mima, fara machiaj). Simplitatea ceruta de catre Domnul Iisus vizeaza lipsa de impuritati. Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu (nu inversati ordinea)!

Pot cunoaste Sfanta Scriptura, care ma hraneste. Pot sa implinesc legea iubirii, care imi deschide speranta nemuririi. Pot spera la Inviere, prin credinta in Domnul Iisus. Fie ca iubirea sa ma ghideze permanent! Nemurirea nu este ratata decat de cei ce cred in idoli (regele Ohazia), de catre cei ce pierd salvarea (Faraon), de catre cei ce se cred stapani (Nabucodonosor) si de catre cei cu inima impietrita (Caiafa). Adevarul crestin nu poate fi compromis, nici tranzactionat, nici negociat. Paganismul este lipsit de solutii. Paganismul este plin de angoasa, proclama durerea de a trai, provoaca instrainare si agraveaza nelinisti. In paganism lipseste si antidotul si perspectiva. Solutia: prin credinta in Iisus, istoria devine providentiala. Cateva exemple: la Sinodul I Ecumenic au participat exact 318 episcopi (exact numarul slugilor lui Avraam), iar erezille majore sunt in numar de 80 (exact numarul concubinelor lui Solomon). Nimic nu e intamplator, totul face parte din planul divin de mantuire. Nu exista mantuirea in afara Solutiei-Iisus Hristos, semnatarul certificatului nostru de inviere. Tocmai de aceea Iisus Hristos S-a facut om, pentru mantuirea noastra sa fie sigura! Iar daca Nava Bisericii nu poate intra in port, este din cauza vanturilor eretice! Solutia este la indemana: rugaciuni asidue, dublate de concentrare spirituala!

Ne straduim sa le oferim totul copiilor, dar numai Dumnezeu le poate oferi vesnicia. Invatatorule, vino in casele noastre! Invierea fiicei lui Iair se produce foarte repede… Vedem ca nu ne e frica de garderoba-cimitir, unde ne lasam temporar hainele de piele. De ne vom aduce aminte de moarte, nu vom mai pacatui. Invierea Tavitei: Sfantul Petru face la Ioppe exact ce l-a vazut pe Domnul Iisus facand in casa lui Iair. Hristos a inviat, a zdrobit moartea! Hristos a inviat, parga a celor adormiti (primul fruct care s-a copt e semn ca urmeaza si celelalte). Pregatiti-va sa va intalniti cu Dumnezeu, asadar! Daca vei face mereu ceva bun, aghiuta te va gasi ocupat. Tu pastreaza in minte starea de liniste. Si nu uita niciodata de cei mai tristi decat tine.

MARIUS MATEI