Gratiere semnata cu sange divin

Cel ce esti purtat de heruvimi si laudat de serafimi, slava Tie. Ati crede ca acesta este sfarsitul unei rugaciuni, dar este inceputul. Debutam cu laude si multumiri, stie El ce avem nevoie. Inteligenta luminoasa este cea care ne ajuta sa facem alegeri corecte. Mintea ancorata in inima. Rugaciunea coborata in adancul fiintei. De acolo rasare bucuria. De acolo vine fericirea trimisa de Cer. Harul e conducta Binelui. Trebuie doar sa nu ne zgarcim in a da totul, pentru a reprimi inmiit.

Nu vom fi razganditi de chicotelile ateilor. Nu vom fi daramati de incercari. Vom renaste cu puterea Cerului. Vom redescoperi misterele pe care pana atunci le desconsideram. Faptele bune sa nu fie izolate, ci sudate, inlantuite, constante. Atunci si rasplata va veni. Fugim de pedeapsa, scapam de hades. Nu sustragandu-ne de la judecata, ci pocaindu-ne cu adevarat si beneficiind de decretul de gratiere semnat cu sange divin pe Golgota. Salvatorul are urmele ranilor inca sangerande, nu putem ironiza la nesfarsit, trebuie sa ne trezim. Oamenii invierii au gauri la maini si la picioare, semnele crucilor pe care nu le-au trantit la pamant.

Pe poarta invierii intra copiii. Da, doar inocentii, purii, imaculatii. Adultii cu inima curata. Maturii cu sufletul spalat. Ce departe suntem si ce mult ne dorim sa nu ratam… Vom fi insistenti in redescoperirea inocentei. Vom lupta sa redevenim lipsiti de interes, de invidie, de ura. Doar curati. Asa ni se cere sa raspundem Prezent! in fata Altarului. Chiar daca inca suntem noroiti, stim cum putem scapa de tot ce ne deranjeaza. Problema e ca nu ne deranjeaza noroiul, chiar ne place sa ne balacim; atunci, cum sa fim fara zbarcitura?

Ne putem tavali in har, in poleiala de lumina, nu in patimi distrugatoare si in vremelnicii. Tolstoi ne avertiza: cu cat credinta e mai slaba, cu atat e mai mare dorinta de a o raspandi. Desi credinta mea nu e suficient de tare, nu ma gandesc la raspandire. Are Neatinsul planul Sau vesnic cu fiecare dintre noi. Nu imi place indiscretia, imixtiunea in privat, cum ii place lui Karl Barth sa strige. Doar scriu despre ce ma preocupa, fara sa adaug nimic la ce a zis Alfa si Omega. Desi de pretutindeni vin semnale negative, avem incredere in Domnul; asa defineste Nicolae Steinhardt credinta. Imi place si Georgette Blaquere: credinta nu-i sa crezi ca Dumnezeu exista, ci sa crezi ca tu existi pentru Dumnezeu.

Marius Matei