„Ma voi grabi sa mijlocesc la Fiul meu, pentru cererile crestinilor”

Sarbatorita In Bisericile Ortodoxe Rusa si Greaca la 9 noiembrie, Icoana Maicii Domnului „Grabnic ajutatoare” are prototipul sau la Muntele Athos, In manastirea Dochiaru.

Initial, aceasta Icoana era o pictura murala, de deasupra usii trapezei manastirii. Se spune ca a fost pictata In decursul sec. X pe cand egumen al manastirii Dochiaru era Sfantul Neofit, pomenit si el la 9 noiembrie.

Cert este ca In anul 1664, seful trapezei, Nil, a auzit o voce venita de la aceasta Icoana a Maicii Domnului de pe perete, care-l atentiona sa nu mai intre In sala de mese cu o torta aprinsa, fumeganda, ca afuma Icoana Dansei.

Fara sa tina seama de acest lucru, pe care l-a considerat o simpla gluma a fratilor manastirii, Nil a venit In continuare cu aceeasi torta, insa – brusc – a orbit. Abia atunci a Inteles ca a suparat-o pe Maica Domnului, cerandu-si iertare.

Pentru a doua oara, Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu i-a vorbit din Icoana, comunicandu-i dorinta ei:

„Sa afle toti crestinii de Icoana mea si toti sa vina sa-si spuna pasul, caci toate cererile lor vor fi Implinite de Fiul meu, Inaintea Caruia voi mijloci.

Icoana mea se va numi: Cea Grabnic ajutatoare, Intrucat ma voi grabi sa Implinesc cererile celor care vin degraba la ea.”

Ulterior, Nil si-a recapatat vederea, anuntand fratii de cele Intamplate. Maica Domnului Ii spusese ca acea Icoana ocrotise In taina manastirea, de la ridicarea ei. O candela a fost aprinsa permanent Inaintea Icoanei, care a fost Impodobita, locul fiind transformat In capela.

Intr-adevar, crestinii din toate colturile lumii au Inceput sa vina pentru a se ruga Inaintea Icoanei, cererile lor fiind Implinite, pe masura credintei acestora.

Una din copiile celebre ale acestei Icoane facatoare de minuni a fost daruita de catre manastirea Dochiaru misiunii ruse de la Ierusalim, In anul 1938. Multe alte copii ale Icoanei athonite circula In lume, In special In Rusia, fiind si ele facatoare de minuni (Indeosebi vindecari de boli si izgonitoare ale demonilor).

O alta copie a Icoanei „Grabnic ajutatoare” se afla In catedrala Sfanta Treime din St. Petersburg, putin diferita de prototipul de la Muntele Athos. In aceasta, Maica Domnului este reprezentata fara Pruncul Sfant, cu mana dreapta Intinsa, mijlocind pentru credinciosi.

