Îngerul Bisericii

De fiecare data cand se indreapta cate o torpila catre o Biserica a lui Hristos, Ingerul acelei biserici o deturneaza chiar din fata altarului, iar biserica, slujitorii si credinciosii sunt salvati. De fiecare data cand aghiuta imprastie samanta de scandal, Ingerul Bisericii readuce unitatea. De fiecare data cand exista risc de implozie, acelasi Inger reconfigureaza totul. Este o minune care se repeta la fiecare asalt.

El are mandat divin, de restaurare a teocratiei si inlaturare a ipocriziei. Lucrarea ingerului determina ca toata misiunea noastra sa nu fie in zadar, ci harul divin sa rodeasca si sa se inmulteasca, sa inmugureasca in fiecare. Ingerul Domnului trimis fiecarei biserici se bucura doar de adevar, de bunatate si de dreptate, iar nu de exagerari, exhibitii, mandrii, etalari, tupeisme, obraznicii, rautati, minciuni si injustitii.

Mesajul Ingerului fiecarei capele este directionat catre singura Cale: seriozitatea. Neaparat, sa-I slujim Domnului ingerilor! Ingerul bisericii este un ambasador al iubirii. Drept urmare, el leaga iubirile intreolalta, pentru ca, prin iubire, toate sa fie demne de sperat. Ingerul este smerenie, lepadare de egoism. Fiecare inger intruchipeaza portretul unui discipol.

Ingerul Bisericii este un elocvent exemplu de receptivitate: nu carcoteste, nu este bosumflat, ci este fericit sa faca ascultare de Dumnezeu. Pentru ca este protejat si poate proteja, la randul lui, pe altii. El readuce optimismul si bucuria. Acesta nu este un caz fictiv, ci se bazeaza pe realitatea bisericii noastre.

Marius MATEI